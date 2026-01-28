La Línea Urquiza recibe un nuevo impulso para la integración logística del Mercosur

Los recursos serán utilizados para afrontar los anticipos financieros y los certificados de obra correspondientes a los primeros meses de ejecución, en un proyecto que contempla un cronograma de seis etapas físicas (Foto: Shutterstock)

El Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (FOCEM) completó el primer desembolso correspondiente al proyecto de recuperación de la infraestructura ferroviaria de la Línea Urquiza, una iniciativa estratégica para la logística regional y la integración del transporte en el noreste argentino.

El financiamiento de esta primera etapa asciende a 4,44 millones de dólares y está destinado a obras prioritarias en provincias con fuerte vinculación transfronteriza con Uruguay, Brasil y Paraguay.

El segundo tramo del desembolso, por 2,29 millones de dólares, se concretó el 23 de enero de 2026 y permitió completar los fondos previstos para el inicio de las primeras intervenciones. Los recursos serán utilizados para afrontar los anticipos financieros y los certificados de obra correspondientes a los primeros meses de ejecución, en un proyecto que contempla un cronograma de seis etapas físicas.

La iniciativa se inscribe en un plan de mayor alcance financiado por el FOCEM, que destina un total de 29,8 millones de dólares a la recuperación de 210 kilómetros de vías férreas y a la renovación de dos puentes en distintos tramos de la Línea Urquiza. A ese aporte se suma una contrapartida local de 14,6 millones de dólares, con el objetivo de modernizar una infraestructura clave de la región Mesopotámica.

El proyecto apunta a mejorar la conectividad logística entre las provincias de Misiones, Corrientes y Entre Ríos con la Ciudad de Buenos Aires, fortaleciendo el rol del ferrocarril como soporte del transporte de cargas de alcance regional. En particular, busca ampliar la capacidad operativa para el movimiento de productos agrícolas, cemento, pasta de celulosa y otros bienes vinculados a las economías regionales.

Las primeras obras se encuentran en su etapa inicial y se concentrarán en tramos ubicados en la provincia de Entre Ríos y en el ramal que conecta con el puente internacional que une Paso de los Libres, en Corrientes, con Uruguayana, en Brasil (Foto: Shutterstock)

Infraestructura ferroviaria y conectividad transfronteriza como ejes de la integración regional

Desde una perspectiva logística, la Línea Urquiza cumple un rol estratégico dentro del sistema ferroviario regional. Con más de 1.000 kilómetros de extensión, articula corredores productivos con pasos internacionales que conectan con Paraguay, Brasil y Uruguay, consolidándose como una pieza clave para la integración física del MERCOSUR y para el desarrollo de cadenas de suministro de alcance regional.

Las primeras obras se encuentran en su etapa inicial y se concentrarán en tramos ubicados en la provincia de Entre Ríos y en el ramal que conecta con el puente internacional que une Paso de los Libres, en Corrientes, con Uruguayana, en Brasil. Este cruce constituye uno de los nodos logísticos más relevantes del noreste argentino, tanto para el comercio bilateral como para los flujos de tránsito regional.

La transferencia de recursos del FOCEM permitirá avanzar con el pago de los anticipos financieros de las primeras obras y cubrir los certificados correspondientes a los primeros meses de ejecución. Se estima que el conjunto de las intervenciones quedará finalizado hacia fines de 2027, en línea con los plazos previstos originalmente para el proyecto.

La recuperación de la Línea Urquiza se enmarca en la estrategia del FOCEM como instrumento de reducción de asimetrías estructurales dentro del MERCOSUR. Desde su creación, el fondo ha priorizado inversiones en infraestructura de transporte, energía y conectividad, con especial foco en corredores logísticos que fortalecen la integración entre los países miembros.

En ese sentido, el proyecto ferroviario se suma a otras iniciativas regionales orientadas a rehabilitar tramos ferroviarios estratégicos y mejorar la eficiencia del transporte terrestre de larga distancia. Estas inversiones buscan reforzar la competitividad logística del bloque frente a otros corredores internacionales, en un contexto global marcado por la necesidad de mayor previsibilidad y resiliencia en las cadenas de suministro.

La ejecución de estas obras también refuerza el rol del ferrocarril como modo complementario al transporte carretero y fluvial, especialmente en regiones alejadas de los grandes puertos marítimos. Para las economías regionales del noreste argentino, la modernización de la Línea Urquiza representa una oportunidad concreta para reducir costos logísticos, mejorar el acceso a mercados y profundizar la integración productiva con los países vecinos.