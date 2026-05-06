Tecnología y trabajo independiente: cómo la digitalización abre puertas en el sector logístico

Dan Nativ es fundador de un marketplace de oficios (Foto: Movant Connection)

Desde la adolescencia, Dan entendió que la tecnología podía ser un catalizador para salir de ciertos problemas sociales y económicos. Esa convicción lo llevó a construir una plataforma que hoy conecta a trabajadores independientes, con gran presencia del sector logístico, con el mercado formal. Porque, como él mismo lo define, “digitalización sin impacto es modernizar viejas desigualdades”.

¿Qué dificultades del mercado laboral te llevaron a identificar este nicho?

Hay muchas cosas que se fueron sumando. Vengo de familia de oficios y viví toda mi infancia las dificultades que tienen los trabajadores independientes para insertarse al mercado, para conseguir clientes, para darse a conocer.

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Y a medida que fui creciendo me di cuenta que desde el otro lado también estaba esa problemática: encontrar un trabajador para una tarea puntual no era fácil. Sumado a un mercado con mucha falta de transparencia, donde todas las partes sienten que están perdiendo, la pregunta fue si se podía crear una solución integral que acompañe a todos sin que nadie salga perjudicado.

¿Por qué la tecnología como herramienta para resolver esto?

Hay algo que se me repite permanentemente, como un mantra: digitalización sin impacto es modernizar viejas desigualdades. Empecé a trabajar a los 12 años, de una familia de muy bajos recursos, y la manera que encontré para generar mis primeros ingresos fue una plataforma de e-commerce.

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Eso se transformó en mi primera empresa. Y ahí entendí, desde la adolescencia, que la tecnología puede ser un catalizador para salir de ciertos problemas sociales o económicos. Después, con el tiempo, con mi equipo lo entendimos como la posibilidad de maximizar el alcance del impacto.

Uno con buenas iniciativas puede llegar a un grupo reducido de gente. La tecnología te permite que las fronteras sean solo las que las cabezas nuestras crean. Hoy estamos trabajando en Argentina, en México, en El Salvador, en Guatemala, y eso solo es posible gracias a la tecnología.

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¿Cómo se inserta el sector logístico dentro de la plataforma?

Dentro de la plataforma hay rubros muy puntuales vinculados a la logística: mensajería, fletes, mudanzas nacionales e internacionales. Y vemos que cada día crece más, sobre todo en este momento del país, donde el trabajo independiente se revaloriza.

Lo que vemos puntualmente en estos rubros es esa posibilidad de sumar un ingreso extra al que muchos ya tienen. Los vehículos representan una inversión muy alta, y este tipo de plataformas les permite maximizarla. Al principio, muchos empiezan con lo que se suele llamar changas, contrataciones chicas. Pero lo que está empezando a pasar es que esos trabajadores independientes están postulándose a empleos en relación de dependencia.

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"Hoy tienen en el celular una herramienta laboral muy fuerte", afirma Dan, "el desafío es salir de la parte más recreativa y empezar a usarlo para generar ingresos reales" (Foto: Shutterstock)

¿Qué rol cumple el historial digital que construye cada trabajador?

El sistema es bidireccional: pueden ir al mundo de la relación de dependencia o de contratos por períodos de tiempo, y volver al trabajo independiente sin ningún problema. Y lo importante es que no pierden el historial.

Hay trabajadores que llevan 18 meses en la plataforma y ya tienen un currículum armado: toda su experiencia, todo lo que piensan sus clientes, condensado en una URL, en una web. Eso es lo que hoy usan para postularse a búsquedas laborales más formales.

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Y lo que vemos es que los primeros en ser contratados suelen sostener el doble ingreso: mantienen el trabajo en relación de dependencia y siguen con las changas para complementar. Eso es lo que se ve en el día a día.

¿Cómo trabajan la barrera tecnológica con trabajadores que no están familiarizados con estas herramientas?

La tecnología que armamos es de muy fácil acceso: cualquier persona puede usarla sin necesidad de conocimientos técnicos previos. Pero muchas veces lo que resulta más difícil no es la tecnología en sí, sino el cambio de hábito, el cambio de cómo uno está acostumbrado a hacer las cosas.

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Lo que más escuchamos al principio es el “yo no puedo”, el “yo no sé”, el “no entiendo”. Por eso trabajamos mucho en acompañar de verdad, no con un chatbot de forma genérica. El primer contacto tiene que ser lo más humano posible: que se sientan escuchados, atendidos y acompañados.

Tenemos casos concretos de laburantes de 60 años, más cerca de la jubilación que del mercado laboral, a quienes les estamos pidiendo que aprendan para qué sirve un celular. Eso implica un esfuerzo enorme del otro lado, y eso no se puede perder de vista.

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¿Qué le dirías a un trabajador del sector logístico que todavía no se animó a incorporar estas herramientas?

Que hoy tienen en el celular una herramienta laboral muy fuerte. El desafío es salir de la parte más recreativa y empezar a usarlo para generar ingresos reales. Porque la posibilidad está al alcance de la mano, literal.

La invitación es a animarse a descubrir todas esas tecnologías que están disponibles, que muchas son completamente gratuitas, y saber que del otro lado hay un equipo dispuesto a acompañarlos en ese proceso.

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