El transporte pesado a GNC entra en una nueva etapa regulatoria

El eje de la actualización apunta a simplificar procesos técnicos y administrativos, incorporando criterios considerados más compatibles con la operatoria real de las estaciones y con la expansión del transporte pesado a GNC (Foto: Shutterstock)

El Gobierno nacional avanzó esta semana con una actualización del marco regulatorio para las estaciones de carga de Gas Natural Comprimido (GNC) orientadas al abastecimiento de vehículos de transporte pesado, una medida que vuelve a poner sobre la mesa el rol del gas natural como alternativa para reducir costos operativos en el transporte de cargas.

La modificación fue oficializada mediante la Resolución 476/2026 del ENARGAS y reemplaza el esquema vigente desde 2022 a través de una nueva versión de la norma NAG-420, que regula los requisitos para ampliar habilitaciones de estaciones destinadas a abastecer camiones y otros vehículos de gran porte.

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El eje de la actualización apunta a simplificar procesos técnicos y administrativos, incorporando criterios considerados más compatibles con la operatoria real de las estaciones y con la expansión del transporte pesado a GNC. Según el texto oficial, la revisión se apoyó en la experiencia acumulada desde la implementación original de la norma y en las observaciones surgidas durante la consulta pública realizada en 2025.

Desde el sector energético y del transporte, el desarrollo de infraestructura vinculada al GNC aparece desde hace tiempo como uno de los factores necesarios para ampliar el uso de este tipo de motorización en camiones y flotas de larga distancia. La disponibilidad de puntos de carga, las condiciones operativas y los requisitos regulatorios forman parte de las variables que impactan sobre la adopción de estas tecnologías en el transporte de cargas.

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Cambios técnicos y operativos

Entre los aspectos destacados, la nueva normativa introduce una clasificación de vehículos según su longitud y establece criterios diferenciados para distintos tipos de unidades de transporte pesado. También revisa requisitos vinculados a: señalización, distancias de seguridad, altura de techos, configuraciones multicombustible y condiciones operativas de las estaciones.

Además, el ENARGAS reconoció que durante la aplicación de la norma vigente se detectaron dificultades vinculadas a trámites municipales y gestiones ante organismos viales, uno de los puntos que motivó la actualización regulatoria.

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El nuevo esquema también incorpora en un único cuerpo normativo las disposiciones previas y la Adenda N.º 1 aprobada en 2024, con el objetivo de evitar superposiciones regulatorias y armonizar criterios técnicos entre distintas normas aplicadas al sector.

Según surge de los considerandos de la resolución, durante la consulta pública participaron empresas distribuidoras, estudios técnicos, fabricantes y entidades profesionales vinculadas a la actividad. El ENARGAS indicó que existió un “consenso amplio” respecto de la necesidad de actualizar la normativa, aunque distintos actores realizaron propuestas de ajustes y aclaraciones sobre cuestiones operativas y de seguridad.

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Desde el Gobierno señalaron que la actualización busca “optimizar procesos y procedimientos” incorporando “requisitos simplificados, metodologías modernas y criterios alineados con estándares internacionales”, manteniendo los criterios de seguridad operacional (Foto: Shutterstock)

Costos logísticos y expansión del GNC

La medida aparece en un contexto donde el transporte de cargas continúa buscando alternativas para moderar costos operativos, especialmente en combustible, uno de los componentes de mayor peso dentro de la estructura logística.

En ese marco, desde el Gobierno señalaron que la actualización busca “optimizar procesos y procedimientos” incorporando “requisitos simplificados, metodologías modernas y criterios alineados con estándares internacionales”, manteniendo los criterios de seguridad operacional.

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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, sostuvo que algunas exigencias previas implicaban mayores costos de infraestructura para las estaciones de carga sin aportar beneficios operativos concretos. Según indicó, la flexibilización permitirá que cada estación defina configuraciones más adaptadas a su operación.

La actualización regulatoria se enmarca además en un proceso más amplio de modernización normativa del sistema energético, donde el transporte pesado aparece como uno de los segmentos sobre los que el Gobierno busca impulsar nuevas condiciones de operación e infraestructura vinculadas al uso de gas natural.

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