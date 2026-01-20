Movant LogComex

Santa Fe impulsa una inversión portuaria con impacto logístico regional

Con nuevos desarrollos y mejoras operativas en marcha, la provincia apuesta a fortalecer la funcionalidad de sus puertos y su integración con los flujos logísticos del país

Guardar
El sistema portuario santafesino atraviesa
El sistema portuario santafesino atraviesa un proceso de reordenamiento orientado a mejorar su funcionamiento logístico y su articulación con la producción (Foto: Shutterstock)

La provincia de Santa Fe se prepara para transitar en 2026 un año de inversiones en su sistema portuario. Con un volumen superior a 500 millones de dólares, el proyecto combina aportes del sector privado y del Estado provincial.

El objetivo es ampliar infraestructura, modernizar terminales y fortalecer la inserción logística de los puertos santafesinos en los flujos del comercio nacional e internacional.

Esta propuesta incluye la aprobación del primer Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia, junto con obras en puertos públicos y privados y un reordenamiento de concesiones que permitió destrabar inversiones demoradas.

Más allá de las cifras, la iniciativa apunta a consolidar una política portuaria integral, con foco en eficiencia operativa, diversificación de cargas y mayor articulación con las cadenas productivas de la región.

Una política portuaria con mirada logística integral

El sistema portuario santafesino atraviesa un proceso de reordenamiento orientado a mejorar su funcionamiento logístico y su articulación con la producción. El cambio de enfoque puso el eje en la eficiencia operativa, la planificación de largo plazo y una mayor coherencia entre la infraestructura portuaria y las necesidades reales de las cadenas productivas que utilizan estos nodos.

Uno de los puntos centrales fue la revisión de los esquemas de concesión y de los compromisos asumidos en cada puerto. Este proceso permitió destrabar obras demoradas, actualizar planes de desarrollo y asegurar que las inversiones previstas se traduzcan en mejoras concretas en capacidad, servicios y condiciones.

En paralelo, se trabajó en ampliar el alcance del sistema portuario. La apertura a economías regionales, cooperativas y nuevos flujos productivos apunta a diversificar cargas, reducir la dependencia de pocos rubros y fortalecer el rol de los puertos como plataformas logísticas al servicio de una matriz productiva más amplia.

La provincia de Santa Fe
La provincia de Santa Fe se prepara para transitar en 2026 un año de inversiones en su sistema portuario (Foto: Shutterstock)

Obras portuarias y mejoras operativas

Las inversiones en marcha abarcan distintos puntos del sistema portuario provincial y responden a un objetivo común: modernizar instalaciones, ampliar capacidades y adaptar los puertos a una operatoria más flexible y diversificada. Entre las iniciativas se incluyen nuevos desarrollos multipropósito, obras de muelle, ampliaciones de áreas operativas y adecuaciones para distintos tipos de cargas.

En el área del Gran Rosario, las mejoras apuntan a optimizar la operatoria existente y acompañar el crecimiento de los flujos exportadores, con obras orientadas a fortalecer la capacidad de atención de buques y a mejorar la eficiencia en los procesos portuarios. Estas intervenciones buscan reducir cuellos de botella y sostener niveles crecientes de actividad.

En el sur provincial, la zona franca de Villa Constitución avanza con obras que amplían el abanico de operaciones posibles. La incorporación de nuevas instalaciones para graneles y almacenamientos específicos permite diversificar servicios y posicionar al puerto como un nodo logístico con mayor versatilidad operativa.

Movimiento de cargas y proyección regional

El impacto de estas mejoras ya comienza a reflejarse en la dinámica. Durante 2025, las terminales santafesinas registraron un aumento en el movimiento de cargas, impulsado por exportaciones agroindustriales, sectores industriales y una mayor utilización del transporte fluvial.

Un dato relevante es la incorporación de nuevos flujos, como la salida de carga vinculada al litio desde la terminal de Rosario, lo que refuerza el rol de los puertos santafesinos como nodos logísticos con alcance interprovincial. Este tipo de operaciones abre la puerta a captar cargas provenientes de regiones productivas alejadas del litoral, ampliando su área de influencia logística.

En conjunto, las obras y el reordenamiento del sistema apuntan a consolidar una red portuaria más eficiente, integrada y alineada con las necesidades actuales del comercio y la producción. En un escenario de mayor competencia entre corredores, Santa Fe busca fortalecer su posicionamiento a partir de infraestructura, planificación y estrategia.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasLogísticaComercio ExteriorSanta FeSistema Portuario

Últimas Noticias

La presión logística se consolida como uno de los principales riesgos para el negocio global

Un informe basado en multinacionales de distintos sectores analiza el impacto operativo y financiero de las disrupciones en los flujos internacionales en un contexto de incertidumbre económica

La presión logística se consolida

Operación, tecnología y personas: la gestión del depósito en contextos de alta demanda

Maximiliano Cabral, jefe de depósito para operaciones B2B y B2C, comparte su experiencia en la gestión operativa de centros logísticos con alto volumen de pedidos y analiza los desafíos que plantea el e-commerce

Operación, tecnología y personas: la

Logística, comercio exterior y liderazgo en un escenario regional en transformación

María Eugenia Tibessio, líder en Argentina de una compañía norteamericana y directora regional de ventas healthcare, comparte su mirada sobre toma de decisiones estratégicas y gestión de equipos en entornos complejos

Logística, comercio exterior y liderazgo

El Puerto de Santos consolida su rol estratégico en las cadenas de suministro regionales

El complejo portuario brasileño combina crecimiento operativo, ampliación de capacidad y modernización tecnológica para acompañar la expansión del comercio y los flujos logísticos

El Puerto de Santos consolida

Sanidad, mercados y logística: los desafíos del comercio exterior avícola

Federico Honeker, gerente de comercio exterior en la industria avícola, ofrece una mirada estratégica sobre mercados internacionales, gestión de riesgos y planificación operativa

Sanidad, mercados y logística: los
DEPORTES
El bullicioso aliento de los

El bullicioso aliento de los argentinos a Tomás Etcheverry tras su victoria ante el británico Fery que sorprendió en el Australian Open: “Somos locales”

Inter inició contactos para contratar al Dibu Martínez: el principal obstáculo en la negociación

Atlético Madrid, Barcelona, Liverpool y Chelsea cerrarán la séptima fecha de la Champions: la agenda completa

Rechazos, depresión y una promesa materna: el recorrido de Igor Thiago desde una infancia humilde en Brasil a la cima de la Premier League

Arranca el Torneo Apertura 2026: el formato, los descensos, la clasificación a las copas y todo lo que hay que saber

TELESHOW
El gesto espontáneo de Moria

El gesto espontáneo de Moria Casán ante un percance al aire: “¿Se me ve la panza?"

Pampita apostó por una bikini animal print durante sus vacaciones en el Caribe mexicano: las fotos

Tras su polémico accidente, Marta Fort recargó energías en las playas de Pinamar y visitó La Frontera

Ámbar de Benedictis, la hija de Juana Viale, disfrutó junto a una amiga las playas de Punta del Este

Luciano Cáceres, desde Madrid: “Hice una prueba de audición en un hotel y a las horas me llamaron”

INFOBAE AMÉRICA

Israel ordenó la evacuación de

Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

Se fueron más venezolanos de los que llegaron a Uruguay en 2025, mientras se afianza la inmigración de cubanos

Científicos crearon una mano robótica súper versátil: desmontable, simétrica y puede tener cinco o seis dedos

Las farmacias de Uruguay vendieron una tonelada más de marihuana en 2025: la variante más fuerte fue la más pedida

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?