Santa Fe impulsa una inversión portuaria con impacto logístico regional

El sistema portuario santafesino atraviesa un proceso de reordenamiento orientado a mejorar su funcionamiento logístico y su articulación con la producción (Foto: Shutterstock)

La provincia de Santa Fe se prepara para transitar en 2026 un año de inversiones en su sistema portuario. Con un volumen superior a 500 millones de dólares, el proyecto combina aportes del sector privado y del Estado provincial.

El objetivo es ampliar infraestructura, modernizar terminales y fortalecer la inserción logística de los puertos santafesinos en los flujos del comercio nacional e internacional.

Esta propuesta incluye la aprobación del primer Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la provincia, junto con obras en puertos públicos y privados y un reordenamiento de concesiones que permitió destrabar inversiones demoradas.

Más allá de las cifras, la iniciativa apunta a consolidar una política portuaria integral, con foco en eficiencia operativa, diversificación de cargas y mayor articulación con las cadenas productivas de la región.

Una política portuaria con mirada logística integral

El sistema portuario santafesino atraviesa un proceso de reordenamiento orientado a mejorar su funcionamiento logístico y su articulación con la producción. El cambio de enfoque puso el eje en la eficiencia operativa, la planificación de largo plazo y una mayor coherencia entre la infraestructura portuaria y las necesidades reales de las cadenas productivas que utilizan estos nodos.

Uno de los puntos centrales fue la revisión de los esquemas de concesión y de los compromisos asumidos en cada puerto. Este proceso permitió destrabar obras demoradas, actualizar planes de desarrollo y asegurar que las inversiones previstas se traduzcan en mejoras concretas en capacidad, servicios y condiciones.

En paralelo, se trabajó en ampliar el alcance del sistema portuario. La apertura a economías regionales, cooperativas y nuevos flujos productivos apunta a diversificar cargas, reducir la dependencia de pocos rubros y fortalecer el rol de los puertos como plataformas logísticas al servicio de una matriz productiva más amplia.

Obras portuarias y mejoras operativas

Las inversiones en marcha abarcan distintos puntos del sistema portuario provincial y responden a un objetivo común: modernizar instalaciones, ampliar capacidades y adaptar los puertos a una operatoria más flexible y diversificada. Entre las iniciativas se incluyen nuevos desarrollos multipropósito, obras de muelle, ampliaciones de áreas operativas y adecuaciones para distintos tipos de cargas.

En el área del Gran Rosario, las mejoras apuntan a optimizar la operatoria existente y acompañar el crecimiento de los flujos exportadores, con obras orientadas a fortalecer la capacidad de atención de buques y a mejorar la eficiencia en los procesos portuarios. Estas intervenciones buscan reducir cuellos de botella y sostener niveles crecientes de actividad.

En el sur provincial, la zona franca de Villa Constitución avanza con obras que amplían el abanico de operaciones posibles. La incorporación de nuevas instalaciones para graneles y almacenamientos específicos permite diversificar servicios y posicionar al puerto como un nodo logístico con mayor versatilidad operativa.

Movimiento de cargas y proyección regional

El impacto de estas mejoras ya comienza a reflejarse en la dinámica. Durante 2025, las terminales santafesinas registraron un aumento en el movimiento de cargas, impulsado por exportaciones agroindustriales, sectores industriales y una mayor utilización del transporte fluvial.

Un dato relevante es la incorporación de nuevos flujos, como la salida de carga vinculada al litio desde la terminal de Rosario, lo que refuerza el rol de los puertos santafesinos como nodos logísticos con alcance interprovincial. Este tipo de operaciones abre la puerta a captar cargas provenientes de regiones productivas alejadas del litoral, ampliando su área de influencia logística.

En conjunto, las obras y el reordenamiento del sistema apuntan a consolidar una red portuaria más eficiente, integrada y alineada con las necesidades actuales del comercio y la producción. En un escenario de mayor competencia entre corredores, Santa Fe busca fortalecer su posicionamiento a partir de infraestructura, planificación y estrategia.