Movant LogComex

Inversiones en infraestructuras clave fortalecen los corredores logísticos de Brasil

Las mejoras en las infraestructuras viales clave optimizan la conectividad y reducen los costos logísticos, impulsando la competitividad en los mercados nacionales e internacionales

Guardar
Las intervenciones viales no solo
Las intervenciones viales no solo permiten mejorar la movilidad interna, sino que tabmién posicionan al país como un jugador clave en la logística internacional (Foto: Shutterstock)

Brasil continúa avanzando en la modernización de su infraestructura vial con intervenciones estratégicas que fortalecerán los corredores logísticos clave para el comercio y la competitividad nacional.

Entre las principales obras, destaca la duplicación de tramos de la BR-304 en Rio Grande do Norte, que mejorará la conectividad en el noreste del país, y la optimización de concesiones en la BR-116 y la BR-163, que refuerzan la red logística entre el sur, sudeste y norte.

Estos proyectos incluyen mejoras en la seguridad vial y aumentos en la capacidad de las rutas clave, lo que beneficiará tanto el comercio interno como las exportaciones del país, facilitando el tránsito de mercancías desde las zonas productivas hasta los puertos.

Fortalecimiento de la infraestructura para mejorar la competitividad

Las inversiones en la BR-304 y en otras carreteras clave se enfocan en mejorar la conectividad entre los centros productivos del país y los puertos, lo que beneficia directamente sectores como la agroindustria y la industria salinera.

En el caso de esta vía, las mejoras son esenciales para facilitar el transporte de productos como melones, mangos, papayas y plátanos desde el interior de Rio Grande do Norte hacia mercados internacionales, como Europa y Estados Unidos.

Por su parte, las optimizaciones en la BR-116 y la BR-163, que atraviesan regiones clave para la producción de gran parte de los granos brasileños, como maíz y soja, mejorarán el acceso a puertos del Arco Norte, promoviendo la exportación y fortaleciendo la competitividad del sector agrícola.

Las obras en marcha no solo impactan en la logística del país, sino también en la economía local y la creación de empleo. Se estima que los proyectos generarán miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en la construcción y posterior operación de las carreteras. Estas inversiones también impulsarán a pequeñas y medianas empresas que se beneficiarán de un entorno más eficiente, lo que fortalecerá las economías regionales.

Un sector logístico clave para el crecimiento económico

El sector logístico de Brasil es uno de los motores clave del crecimiento económico del país. Con estas optimizaciones viales, el país no solo mejora su infraestructura interna, sino que también refuerza su competitividad en el comercio global.

La duplicación de tramos y las mejoras operativas permitirán a Brasil consolidarse como un actor competitivo en el comercio exterior, facilitando la exportación de productos clave como granos, frutas y sal.

Estas mejoras también permitirán reducir los costos operativos en el transporte de mercancías, lo que se reflejará en precios más competitivos en los mercados internacionales.

Además, las intervenciones en la BR-116 y la BR-163 impulsarán el transporte de granos desde las regiones agrícolas hacia los puertos, con una mayor fluidez en la circulación de vehículos pesados y mercancías.

Brasil continúa avanzando en la
Brasil continúa avanzando en la modernización de su infraestructura vial con intervenciones estratégicas que fortalecerán los corredores logísticos clave para el comercio y la competitividad nacional (Foto: Shutterstock)

La importancia de la inversión en infraestructura

Con el Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (Nuevo PAC) en ejecución, Brasil sigue apostando por la infraestructura logística como un motor clave para su evolución económica sostenida.

Las intervenciones viales no solo permiten mejorar la movilidad interna, sino que también posicionan al país como un jugador clave en la logística internacional. A medida que avanzan los proyectos de optimización y duplicación, el territorio se prepara para enfrentar los desafíos logísticos del futuro, consolidando una red vial moderna, eficiente y competitiva en el comercio internacional.

Las subastas de concesiones de carreteras clave, previstas para 2026, asegurarán la continuidad de estas inversiones, garantizando que Brasil siga avanzando en su desarrollo infraestructural y en su competitividad en el contexto global.

Temas Relacionados

Movant-NoticiasComercio ExteriorLogísticaAbastecimientorasil

Últimas Noticias

Adaptarse o quedar afuera: el comercio exterior frente a un escenario de cambios constantes

Cristian Gary, despachante de aduana, analiza el nuevo contexto de las importaciones y los efectos de las modificaciones normativas

Adaptarse o quedar afuera: el

Inmuebles logísticos en Buenos Aires: un año de crecimiento y desafíos para 2026

Con un aumento en la absorción de espacios y una moderación en los precios, el mercado de inmuebles logísticos en Buenos Aires sigue siendo clave para el desarrollo de las cadenas de suministro

Inmuebles logísticos en Buenos Aires:

Arquitectura y logística: diseñar espacios de trabajo para un mundo en movimiento

Alejandro Gawianski, presidente de una desarrolladora de edificios de oficinas y espacios de coworking, reflexiona sobre la importancia de crear entornos que potencien el talento y la colaboración

Arquitectura y logística: diseñar espacios

El impacto de la cosecha fina 2025 en la logística portuaria: más camiones en Rosario

Diciembre marcó un hito en la actividad portuaria de Rosario, con un notable aumento en el ingreso de camiones, impulsado por la cosecha récord de cereales y oleaginosas

El impacto de la cosecha

Transformación logística: claves para la eficiencia en un entorno de cambios constantes

Santiago Daffonchio, gerente de logística, profundiza en la búsqueda de optimización operativa y los retos que presenta un mercado cada vez más competitivo

Transformación logística: claves para la
DEPORTES
La respuesta de Pierre Gasly

La respuesta de Pierre Gasly tras la polémica que se generó por la chaqueta de Michael Schumacher que utilizó en sus vacaciones

River Plate debutará en el Torneo Apertura en su excursión a Barracas Central: hora, TV y formaciones

Polémica en el Australian Open por el peligroso tiro de Novak Djokovic que lo puso en riesgo de ser descalificado

La agenda del sábado en el Torneo Apertura: Racing visitará a Gimnasia en La Plata y Rosario Central recibirá a Belgrano

El Inter Miami de Messi jugará el primer amistoso del año frente a Alianza Lima: hora, TV y formaciones

TELESHOW
La foto retro que Mauro

La foto retro que Mauro Icardi le envió a Wanda Nara y que podría desatar la furia de la China Suárez

Pampita en modo Baywatch: la modelo deslumbró con su look en Costa Mujeres

Así fue la boda secreta de Soledad Larghi: la complicidad de sus colegas y la postal que sorprendió a todos

Cómo hizo Maga Seggio para convertir un hobby en un imperio digital: “Con 22 años, invierto y tengo propiedades”

Graciela Alfano, íntima desde Punta del Este: “Yo no planifico nada porque sé que el universo me apoya”

INFOBAE AMÉRICA

Volodimir Zelensky dijo que las

Volodimir Zelensky dijo que las conversaciones con Rusia y Estados Unidos en Abu Dabi “fueron constructivas”

Más de 300,000 salvadoreños ya acceden gratis a cursos de la plataforma Certifícate impulsada por el Gobierno

El creador de Hannah Montana salió a desmentir una posible inspiración en la película de Lizzie McGuire

Científicos argentinos convierten residuos de yerba mate en una alternativa al petróleo

Agustina Bazterrica: “Escribo distopías porque el velo la civilización puede romperse en cualquier momento”