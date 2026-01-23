Inversiones en infraestructuras clave fortalecen los corredores logísticos de Brasil

Las intervenciones viales no solo permiten mejorar la movilidad interna, sino que tabmién posicionan al país como un jugador clave en la logística internacional (Foto: Shutterstock)

Brasil continúa avanzando en la modernización de su infraestructura vial con intervenciones estratégicas que fortalecerán los corredores logísticos clave para el comercio y la competitividad nacional.

Entre las principales obras, destaca la duplicación de tramos de la BR-304 en Rio Grande do Norte, que mejorará la conectividad en el noreste del país, y la optimización de concesiones en la BR-116 y la BR-163, que refuerzan la red logística entre el sur, sudeste y norte.

Estos proyectos incluyen mejoras en la seguridad vial y aumentos en la capacidad de las rutas clave, lo que beneficiará tanto el comercio interno como las exportaciones del país, facilitando el tránsito de mercancías desde las zonas productivas hasta los puertos.

Fortalecimiento de la infraestructura para mejorar la competitividad

Las inversiones en la BR-304 y en otras carreteras clave se enfocan en mejorar la conectividad entre los centros productivos del país y los puertos, lo que beneficia directamente sectores como la agroindustria y la industria salinera.

En el caso de esta vía, las mejoras son esenciales para facilitar el transporte de productos como melones, mangos, papayas y plátanos desde el interior de Rio Grande do Norte hacia mercados internacionales, como Europa y Estados Unidos.

Por su parte, las optimizaciones en la BR-116 y la BR-163, que atraviesan regiones clave para la producción de gran parte de los granos brasileños, como maíz y soja, mejorarán el acceso a puertos del Arco Norte, promoviendo la exportación y fortaleciendo la competitividad del sector agrícola.

Las obras en marcha no solo impactan en la logística del país, sino también en la economía local y la creación de empleo. Se estima que los proyectos generarán miles de puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, en la construcción y posterior operación de las carreteras. Estas inversiones también impulsarán a pequeñas y medianas empresas que se beneficiarán de un entorno más eficiente, lo que fortalecerá las economías regionales.

Un sector logístico clave para el crecimiento económico

El sector logístico de Brasil es uno de los motores clave del crecimiento económico del país. Con estas optimizaciones viales, el país no solo mejora su infraestructura interna, sino que también refuerza su competitividad en el comercio global.

La duplicación de tramos y las mejoras operativas permitirán a Brasil consolidarse como un actor competitivo en el comercio exterior, facilitando la exportación de productos clave como granos, frutas y sal.

Estas mejoras también permitirán reducir los costos operativos en el transporte de mercancías, lo que se reflejará en precios más competitivos en los mercados internacionales.

Además, las intervenciones en la BR-116 y la BR-163 impulsarán el transporte de granos desde las regiones agrícolas hacia los puertos, con una mayor fluidez en la circulación de vehículos pesados y mercancías.

La importancia de la inversión en infraestructura

Con el Nuevo Programa de Aceleración del Crecimiento (Nuevo PAC) en ejecución, Brasil sigue apostando por la infraestructura logística como un motor clave para su evolución económica sostenida.

Las intervenciones viales no solo permiten mejorar la movilidad interna, sino que también posicionan al país como un jugador clave en la logística internacional. A medida que avanzan los proyectos de optimización y duplicación, el territorio se prepara para enfrentar los desafíos logísticos del futuro, consolidando una red vial moderna, eficiente y competitiva en el comercio internacional.

Las subastas de concesiones de carreteras clave, previstas para 2026, asegurarán la continuidad de estas inversiones, garantizando que Brasil siga avanzando en su desarrollo infraestructural y en su competitividad en el contexto global.