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Los costos logísticos sin transporte aceleran en abril y la última milla mantiene presión operativa

El índice de CEDOL subió 5,85% en operaciones sin transporte en abril, mientras que AECAUM reportó aumentos de 4,42% en última milla y 5,15% en servicios postales, impulsados por la mano de obra

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La combinación de ambos indicadores permite observar que, más allá del traslado terrestre, continúan creciendo distintos costos asociados al almacenamiento, la distribución urbana y la operación logística integral (Foto: Shutterstock)
La combinación de ambos indicadores permite observar que, más allá del traslado terrestre, continúan creciendo distintos costos asociados al almacenamiento, la distribución urbana y la operación logística integral (Foto: Shutterstock)

Los costos vinculados a las operaciones logísticas sin transporte mostraron en abril una aceleración respecto de otros segmentos de la actividad, impulsados principalmente por el impacto de las paritarias, los insumos de almacenamiento y distintos servicios operativos.

Según el Índice de Costos Logísticos Nacionales elaborado por la Cámara Empresaria de Operadores Logísticos (CEDOL), el indicador “sin costos de transporte” registró una suba de 5,85% en abril y acumuló 14,53% en lo que va de 2026.

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El relevamiento señaló que durante abril tuvo lugar el segundo tramo de las paritarias acordadas en marzo de 2026, incorporando además el premio por presentismo en la rama logística. Ese componente volvió a posicionar a la mano de obra entre los principales factores de presión sobre las operaciones.

A eso se sumaron aumentos en distintos insumos y servicios vinculados al almacenamiento y la actividad logística. Entre los incrementos destacados se encuentran el film stretch (11,97%), el IPIM (3,38%), las comunicaciones (2,92%), la energía (2,09%) y la seguridad de edificios (1%).

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En paralelo, el índice “con costos de transporte” de CEDOL mostró una variación mensual de 2,44%, con un acumulado anual de 17,57%, reflejando una desaceleración frente a marzo, aunque todavía con presión sobre la estructura operativa.

El relevamiento señaló que durante abril tuvo lugar el segundo tramo de las paritarias acordadas en marzo de 2026, incorporando además el premio por presentismo en la rama logística (Imagen: CEDOL)
El relevamiento señaló que durante abril tuvo lugar el segundo tramo de las paritarias acordadas en marzo de 2026, incorporando además el premio por presentismo en la rama logística (Imagen: CEDOL)

Última milla y servicios postales

En el segmento de distribución urbana y última milla, la Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) informó una incidencia mensual de 4,42% para el servicio de última milla y de 5,15% para los servicios postales.

El informe, validado técnicamente por la UTN, indicó que tras un marzo de fuertes variaciones, abril mostró una desaceleración en la incidencia mensual, aunque con un cambio en la composición de los costos.

De acuerdo con AECAUM, la mano de obra lideró los incrementos del mes con una suba de 7%, seguida por lubricantes (6,99%), mientras que el gas oil (1,33%) presentó una evolución más moderada.

Otros rubros con impacto sobre la operación fueron papelería y embalaje (4,32%), amortización vehicular (4,24%), peajes (3,92%), alquileres (3,38%), conectividad (2,92%) e insumos de agua, electricidad y gas (2,09%).

Pese a la desaceleración mensual, los indicadores interanuales continúan en niveles elevados. AECAUM reportó un acumulado interanual de 39,54% en última milla y de 38,72% en servicios postales.

La Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) informó una incidencia mensual de 4,42% para el servicio de última milla y de 5,15% para los servicios postales (Imagen: AECAUM)
La Asociación de Empresas de Correo de Argentina Última Milla (AECAUM) informó una incidencia mensual de 4,42% para el servicio de última milla y de 5,15% para los servicios postales (Imagen: AECAUM)

La mirada sobre mayo

Desde la cámara anticiparon que mayo seguirá condicionado por distintos factores vinculados a la estructura operativa y laboral del sector. Entre ellos mencionaron el aumento impositivo en combustibles, el ajuste paritario de Camioneros del 1,7% y nuevas subas en servicios de conectividad del 4,5%.

Tanto CEDOL como AECAUM remarcaron que sus indicadores reflejan variaciones de costos medibles y públicos, aunque aclararon que no contemplan improductividades derivadas de factores externos a los operadores logísticos.

En ese contexto, la evolución de los costos logísticos sin transporte y de última milla complementa el escenario reflejado días atrás por el Índice de Costos del Transporte (ICT) de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), que en abril había mostrado una desaceleración en el ritmo de suba del autotransporte de cargas, aunque con presión persistente sobre combustibles, salarios e infraestructura.

La combinación de ambos indicadores permite observar que, más allá del traslado terrestre, continúan creciendo distintos costos asociados al almacenamiento, la distribución urbana y la operación logística integral.

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