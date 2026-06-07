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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio

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La jornada comienza luego de que este sábado se reportó el suicidio de Eduardo de la Cruz Ovilla, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, quien presuntamente era investigado por su probable participación en el homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante universitario de 20 años de edad asesinado el 14 de noviembre de 2025 en un retén policial en el estado.

Además de la vinculación a proceso de Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, Morelos, por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. Esto luego de que las autoridades federales iniciaron una investigación en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa tras darse a conocer un video en el que sostuvo una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, jefe regional del cártel, así como con otros ediles del estado.

En pocas líneas:

15:31 hsHoy

Aseguran más de una tonelada de cocaína en costas de Guerrero: golpe al narco es de más de 283 millones de pesos

Elementos de la Marina localizaron 29 bultos en la franja costera que contenían una sustancia similar a esta droga

Foto: Marina
Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) localizaron 29 bultos de presunta cocaína cuando flotaban en el mar en inmediaciones de la localidad e Boca China, municipio de Tecpan de Galeana en el estado de Guerrero.

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15:07 hsHoy

Cateo en una vivienda culmina con la localización y aseguramiento de más de 550 explosivos en Sinaloa

Un operativo en el municipio de El Rosario, en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES), Ejército Mexicano y otras corporaciones de seguridad federal, culminó con el aseguramiento de más de 550 artefactos explosivos.

La acción se llevó a cabo durante la realización de recorridos de vigilancia en la colonia Lola Beltrán, cuando los agentes localizaron en un predio baldío una camioneta en aparente estado de abandono.

Decomiso de más de 550 explosivos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Al acercarse a la unidad, una Jeep JT, los elementos observaron que al interior se encontraban ponchallantas, por lo que también corroboraron en Plataforma México que contaba con reporte de robo.

En la vivienda también hallaron tanques de oxigeno y diversos artefactos explosivos improvisados, por lo que aseguraron la zona para evitar riesgos y proteger a la población.

El saldo final de la acción fue:

  • 53 explosivos de dimensiones pequeñas para ser lanzados mediante drones.
  • 4 explosivos con un peso aproximado de 10 kilogramos cada uno, que también se lanzan con dron.
  • 20 explosivos tipo Claymore con un peso aproximado de 3 kilogramos cada uno.
  • 490 explosivos tipo mina de doble propósito, con capacidad de activación por presión ejercida por la víctima o mediante activación eléctrica.
Decomiso de más de 550 explosivos en Sinaloa
Foto: SSP Sinaloa

Todos los objetos y la unidad fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para la realización de las investigaciones correspondientes.

14:30 hsHoy

Policía municipal muere tras ataque armado en el centro de Hermosillo: despliegan operativo de búsqueda

El oficial Luis Fernando Molina Avilés falleció tras ser atacado a balazos mientras atendía un reporte en la zona centro de la capital sonorense

Ataque armado deja un policía muerto en Hermosillo, Sonora (especial)
Ataque armado deja un policía muerto en Hermosillo, Sonora (especial)

La violencia volvió a golpear a las corporaciones de seguridad en Sonora luego de que un elemento de la policía municipal de Hermosillo muriera tras ser víctima de una agresión armada registrada la tarde de este sábado en pleno centro de la ciudad.

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