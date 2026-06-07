EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 7 de junio

La jornada comienza luego de que este sábado se reportó el suicidio de Eduardo de la Cruz Ovilla, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Tabasco, quien presuntamente era investigado por su probable participación en el homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante universitario de 20 años de edad asesinado el 14 de noviembre de 2025 en un retén policial en el estado.

Además de la vinculación a proceso de Jesús Corona Damián, exalcalde de Cuautla, Morelos, por los delitos de delincuencia organizada con fines de cometer delitos contra la salud. Esto luego de que las autoridades federales iniciaron una investigación en su contra por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa tras darse a conocer un video en el que sostuvo una reunión con Júpiter Araujo Bernard, alias “El Barbas”, jefe regional del cártel, así como con otros ediles del estado.