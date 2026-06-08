Detienen en Zapopan, Jalisco, a hombre por asesinato de tres bomberos

El hombre detenido (Fiscalía de Jalisco)

Tras más de 10 años, en Jalisco fue detenido un hombre acusado de la muerte de tres bomberos. Se trata de Juan Valentín “N”, señalado como probable responsable del homicidio de tres individuos, hechos realizados en el municipio de Zapopan en septiembre de 2015.

La detención se concretó el pasado 5 de junio, aunque el arresto fue publicado el 7, en calles de la colonia Mariano Otero, en ese mismo municipio, en cumplimiento de un mandato judicial vigente emitido por el Juez Décimo Cuarto de lo Penal del Primer Partido Judicial del Estado.

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Así fue el ataque contra los uniformados

Según las investigaciones, los hechos ocurrieron el 23 de septiembre de 2015, alrededor de las 21:20 horas, al exterior de un inmueble conocido como “La Escuelita”, ubicado en la colonia Lomas de Tesistán, en Zapopan.

Las tres víctimas, que se desempeñaban como bomberos, se encontraban en el lugar cuando se desató una riña entre personas presentes. Las indagatorias establecieron que Juan Valentín “N” y otro hombre llegaron al sitio y presuntamente comenzaron a agredir a quienes intentaban intervenir para detener el conflicto.

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Detención de Juan Valentín “N”, capturado el 5 de junio en Zapopan, Jalisco. El hombre, esposado y escoltado por dos individuos, es señalado por su probable participación en el homicidio calificado de tres bomberos ocurrido en septiembre de 2015 en la colonia Lomas de Tesistán.

El ahora detenido habría sacado un arma de fuego y efectuado múltiples disparos contra los tres hombres, quienes murieron a consecuencia de las heridas recibidas.

Las autoridades compartieron un video que muestra el aseguramiento del hombre.

Los trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado de Jalisco permitieron reunir datos de prueba suficientes para que la autoridad judicial dictara la orden de aprehensión, la cual quedó cumplimentada con esta detención. Juan Valentín “N” fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requería, instancia que determinará su situación jurídica.

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Detenido en Jalisco objetivo prioritario de EEUU

Elementos de la Policía de Jalisco detuvieron este jueves a Cristian “N”, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, identificado como objetivo prioritario y buscado por las autoridades estadounidenses por delitos de alto impacto. El arresto se concretó tras una alerta emitida por la agencia federal U.S. Marshals, que informó sobre la posible presencia del sujeto en el municipio de Puerto Vallarta.

Foto: Policía Jalisco

La agencia estadounidense precisó que Cristian “N” era requerido por los delitos de homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud. A partir de esa información, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia realizaron un cruce multiplataforma de datos que les permitió definir los puntos que el sujeto posiblemente frecuentaba, con base en los cuales trazaron un operativo coordinado con agentes de la Comisaría General.

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El operativo derivó en la localización de una persona que cumplía con las características del buscado en el cruce de las calles Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas. Al verificar su identidad, los agentes comprobaron además que Cristian “N” había ingresado de manera irregular al territorio nacional.

Tras la detención, el detenido fue trasladado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), para ser puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), organismo ante el cual quedó la determinación de su situación legal.

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Detenidos dos presuntos integrantes del CJNG

Mientras que el 16 de mayo pasado fueron detenidos dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) identificados como José Elías Celis, alias El Chipo y Jorge “N”, lo anterior como resultado de cateos en cinco domicilios de Guadalajara.

Los dos presuntos integrantes de CJNG fueron puestos a disposición. Crédito: Especial

Entre los vehículos asegurados durante los cateos figura una camioneta Ford Raptor y una Cadillac Escalade, también fueron incautados equipos telefónicos, documentos, insumos químicos y maquinaria aparentemente utilizada para procesos de llenado y envasado.

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