Sentencian a “El Topo”, presunto líder de célula de la Familia michoacana en Puebla

El hombre fue detenido junto con otras personas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dos hombres ligados a la Familia Michoacana fueron sentenciados en Puebla. La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo sentencia condenatoria contra dos individuos identificados como Luis “N”, un sujeto apodado El Topo, y José “N”, quienes fueron detenidos en posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el interior del mercado Morelos, ubicado en el municipio de Puebla.

Un juez de Control autorizó la terminación anticipada del proceso mediante procedimiento abreviado, con base en los datos de prueba aportados por el fiscal federal, y dictó sentencia por el delito de portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Los hechos fueron informados por la FGR el 5 de junio.

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Los hechos tuvieron lugar el 18 de marzo, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron una intervención en el mercado Morelos tras recibir reportes sobre la presencia de personas armadas, presuntamente dedicadas a la extorsión de locatarios del lugar.

En el área de sanitarios del inmueble, las autoridades localizaron a los dos imputados: a Luis “N” le aseguraron un arma de fuego tipo fusil, mientras que José “N” portaba un revólver. Ninguno de los dos acreditó pertenecer a las Fuerzas Armadas ni contar con autorización legal para portar dicho armamento.

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Los hechos fueron informado por la FGR (REUTERS/Carlos Jasso)

La FGR integró la investigación con diversos actos, entre ellos dictámenes periciales en materia de balística y fotografía forense, además de trabajos de campo realizados por la Policía Federal Ministerial.

Como resultado del proceso judicial, Luis “N” fue sentenciado a cuatro años de prisión y al pago de una multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización (UMAS), lo que representa 11 mil 371 pesos. Por su parte, José “N” recibió una pena de tres años y cuatro meses de prisión, más una multa de 67 UMAS, equivalentes a siete mil 859 pesos.

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La detención de “El Topo”

Fue el pasado 20 de marzo que fue informado el arresto de 16 personas en Puebla por su presunta participación en actividades de cobro de piso contra comerciantes del mercado Morelos.

El Gobierno de Puebla destacó que entre los detenidos se encuentra Luis Ángel “N”, El Topo, de 21 años, e identificado como presunto líder de una célula dedicada al cobro de piso en el mercado Morelos.

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(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los reportes oficiales, El Topo habría encabezado actividades de intimidación, amenazas y extorsión contra los comerciantes de la zona. Los otros 15 individuos aprehendidos fueron identificados como: Mateo “N” de 54 años; Gabriel “N” de 48; Rosario “N” de 42; Jorge “N” de 40; Juan “N” de 39; Víctor “N” de 38; Luis “N” de 33; Arturo “N” de 30; Francisco “N” de 29; Jesús “N” de 28; José “N” de 28; Gonzalo “N” de 28; Carlos “N” de 27; Osmar “N” de 25 y Néstor “N” de 18 años. Datos obtenidos por Infobae México refieren que los 16 detenidos mantenían vínculos con la Familia Michoacana.

El operativo se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle 46 Norte de la colonia 10 de mayo, con la participación de elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

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En el lugar fueron arrestadas 15 personas del sexo masculino y una mujer. Entre los objetos asegurados se contabilizaron 49 dosis de presunta droga con características similares a las del cristal, 29 dosis de presunta heroína, cinco dosis de presunta cocaína, nueve bolsas de piedra y 10 dosis de hierba verde con características similares a las de la marihuana.

Además, las autoridades decomisaron un arma larga AK-47, un revólver calibre .38, 21 cartuchos útiles y diversos objetos.