Así es ‘Olinia’, el primer auto eléctrico mexicano que manejó Claudia Sheinbaum

El video documenta la presentación de un vehículo blanco y negro, identificado como Olinia, en un evento oficial. Numerosas personas asisten, con varios individuos filmando el vehículo con sus teléfonos. Se observa a una persona en el interior del vehículo durante su exhibición. El telón de fondo incluye logotipos del Gobierno de México y la bandera mexicana. El evento se lleva a cabo en Zumpango, Estado de México, ante una gran audiencia congregada en un espacio interior. Se trata de la cobertura de un evento.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo llegó manejando el primer vehículo eléctrico hecho en México, Olinea uno, a la presentación de este proyecto en Zumpango, Estado de México, el cual fue creado por iniciativa de la mandataria y coordinado por el científico Roberto Capuano Tripp.

El vehículo nació con la intención de que México deje de ser un observador en la transición tecnológica global y busque liderazgo desde sus propias capacidades. Además, cabe destacar que este domingo 07 de junio, a cuatro días de iniciar la inauguración del Mundial 2026, se había anunciado como la fecha de la revelación de este auto 100% mexicano.

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¿Cómo se desarrollo Olinia?

El desarrollo de Olinia requirió la colaboración de universidades públicas, centros de investigación y diversas dependencias federales, incluyendo la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECIT), el TecNM, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Secretaría de Medio Ambiente.

Claudia Sheinbaum sonríe y levanta los brazos junto al nuevo auto eléctrico Olinia, presentado ante una audiencia que graba el evento con sus teléfonos. (Cepropie / Youtube)

El auto fue presentado en un evento que reunió a representantes del Gobierno federal, gobernadores, embajadores, académicos e investigadores.

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, brindó apoyo para la instalación del centro de ingeniería en su estado y comprometió a Puebla en la primera fase de despliegue. La gobernadora anfitriona, Delfina Gómez, respaldó la visión industrial para México.

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La infraestructura de recarga fue posible gracias a la coordinación con la Secretaría de Energía y la planta construida junto con LitioMX.

Además, la Comisión Federal de Electricidad participó en el proyecto de infraestructura de carga. El objetivo es que los vehículos Olinia participen en el sistema de créditos de la NOM 163, generando incentivos para una nueva generación de vehículos de cero emisiones en el país.

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El científico subrayó que Olinia es resultado de años de trabajo en talleres y laboratorios, de pruebas, fallas y decisiones difíciles, y del esfuerzo de un equipo que decidió construir algo que no existía antes en México.

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