Brasil suma un tercer candidato a la carrera presidencial: un ex gobernador se lanza como alternativa a Lula y Flávio Bolsonaro

Ronaldo Caiado, ex gobernador del estado de Goiás y miembro del Partido Socialdemócrata (PSD), será candidato a presidente de Brasil (REUTERS/Jorge Silva)

El Partido Social Democrático (PSD) oficializó este domingo en São Paulo la candidatura presidencial de Ronaldo Caiado, de 76 años, ex gobernador de Goiás y una de las figuras más consolidadas del centroderecha brasileño. El anuncio se produjo durante la convención nacional del partido, celebrada en el barrio paulista de Bela Vista, un día después de que el Partido Liberal (PL) hiciera lo propio con la candidatura de Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro.

Junto a Caiado competirá como candidato a la vicepresidencia Gilberto Kassab, presidente nacional del PSD, con lo que la fórmula quedó integrada exclusivamente por dirigentes del propio partido, sin alianzas con otras fuerzas políticas. Kassab había señalado semanas antes que eligió a Caiado por considerarlo el nombre con más posibilidades de llegar a una segunda vuelta frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

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Durante su discurso ante militantes y dirigentes partidarios, Caiado pidió a los electores “una oportunidad” para construir un país distinto y advirtió que Brasil “no puede optar por las figuras más rechazadas de la política nacional”, en referencia directa a Lula y a Flávio Bolsonaro. El ex gobernador insistió en que su candidatura representa una alternativa frente a la polarización que, según dijo, ambos sectores alimentan de forma deliberada.

El gobernador del estado de Goiás, Ronaldo Caiado, saluda al ex presidente brasileño Jair Bolsonaro durante la reunión estatal del Partido Liberal, en Goiania, Brasil, el 4 de abril de 2024 REUTERS/Ueslei Marcelino

En una rueda de prensa previa al acto, Caiado acusó al Gobierno de Lula y al entorno de Bolsonaro de sostener sus campañas mediante “crisis inútiles” que desvían la atención de los problemas estructurales del país. También criticó al oficialismo por, a su juicio, provocar de forma innecesaria al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y reprochó a los seguidores del senador ultraderechista los ataques contra autoridades brasileñas.

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Caiado disputa la Presidencia por segunda vez en su carrera. Su primer intento se remonta a 1989, cuando obtuvo apenas el 0,72% de los votos y terminó en el décimo lugar de aquella elección, la primera directa tras el fin de la dictadura militar. Desde entonces construyó una trayectoria de más de tres décadas como diputado federal, senador y gobernador de Goiás, cargo que ejerció durante dos mandatos consecutivos y al que renunció en marzo pasado para dedicarse de lleno a la campaña presidencial.

Su llegada a la candidatura del PSD se definió tras la renuncia del gobernador de Paraná, Ratinho Junior, considerado hasta entonces el favorito interno del partido para disputar el Palacio de Planalto. Ratinho optó por concentrarse en la reelección de su espacio político en el ámbito estatal, lo que despejó el camino para que Kassab consolidara el respaldo partidario en torno a Caiado.

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El escenario electoral, sin embargo, se presenta cuesta arriba para el exgobernador. Según la más reciente encuesta de Datafolha, divulgada el viernes tras entrevistar a 2.004 personas entre el 22 y el 24 de julio, Caiado aparece en tercer lugar con el 4% de la intención de voto en primera vuelta, lejos del 40% que concentra Lula y del 32% de Flávio Bolsonaro. El mismo sondeo lo ubica con el 40% en un hipotético balotaje frente al presidente, que se impondría con el 47%.

La irrupción de Caiado se enmarca en un intento del centroderecha institucional por ofrecer una tercera vía frente a la disputa que Lula y el bolsonarismo protagonizan desde hace más de una década. Su desafío inmediato será trasladar el respaldo de la estructura partidaria del PSD, uno de los más numerosos en gobernaciones y alcaldías del país, a una intención de voto que hasta ahora se mantiene marginal. El plazo para que los partidos oficialicen sus fórmulas ante la Justicia Electoral vence el 15 de agosto, a menos de diez semanas de una elección que se perfila, una vez más, como un pulso directo entre Lula y el sector que responde al legado de Jair Bolsonaro.

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