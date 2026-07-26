La conductora y creadora de contenido advierte que podría no regresar a redes sociales tras su participación en el reality de Televisa

Karina Torres confirmó su aislamiento este domingo 26 de julio de 2026, previo a su entrada a La Casa de los Famosos México, al transmitir un mensaje para sus seguidores desde el hotel donde permanece incomunicada.

La conductora y creadora de contenido advirtió que podría no regresar a redes sociales tras su participación en el reality de Televisa, al señalar: “Puede que no regrese nunca”, en referencia a la incertidumbre sobre su futuro dentro y fuera del programa.

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Declaraciones de Karina Torres antes del confinamiento

En su más reciente transmisión en vivo, Karina Torres explica que ya está bajo el esquema de “contacto cero” impuesto por la producción del reality. Desde el hotel, compartió:

“Yo ya estoy aquí en el hotel, contacto cero, supercero. El celular me lo quitan al ratito, hermanas, por eso les quise transmitir, porque ya no voy a traer celular”.

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Agrega de forma espontánea que se ausentará de sus redes sociales y bromea con la posibilidad de no volver: “Me desaparezco de ustedes por un mes, dos meses, dos meses y medio o tal vez seis años. Uno nunca sabe. Puede que no regrese nunca”.

Karina Torres se despide previo a entrar a La Casa de los Famosos México 2026: “Puede que no regrese nunca” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La influencer, entre risas y lágrimas, subrayó el carácter definitivo de esta despedida: “Puede que esta sea la última transmisión, porque después de salir de la casa me vaya de viaje por Europa, regrese empoderada, no sé, vaya con un griego, algún español, ir allá al Parque del Oeste con mi amiga La Veneno, en paz descanse. La vida da muchas vueltas, preciosas, así es que no sé qué nos depare después de esta transmisión”.

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Karina Torres también pidió a sus seguidores que la recuerden con humor si algún día desaparece de las redes: “Lo único que les quiero decir y comentar es que si algún día desaparezco, quiero que me recuerden. Si algún día ya no me ven en redes sociales, que de repente me encuentre un magnate millonario, que me enamore, no sé, de algún productor de Hollywood y me lleve a Estados Unidos y ya no sepan de mí, que ya no me vean en redes sociales y solamente me dedique a ser ama de hogar, señora de una casa, señorita de un hogar, pues hermanas, así puede pasar”.

Estreno de La Casa de los Famosos México 2026

La cuarta temporada de La Casa de los Famosos México inicia hoy, domingo 26 de julio de 2026, a las 20:30 horas, tiempo del centro de México. La gala de estreno se transmite a través de Las Estrellas y la plataforma ViX. Las galas de eliminación se mantienen en el mismo horario dominical y las galas diarias de lunes a viernes a las 22:00 horas por Canal 5. La transmisión en vivo 24/7 está disponible en ViX Premium.

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En esta edición participan 15 celebridades, entre ellas: Ernesto Laguardia, Karina Torres, Yanet García, Fede Vigevani, Cynthia Klitbo, Yahir, Brianda Deyanara, Memo Schutz, Flor Vigna, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Ximena Herrera, Masad Al-Tamimi, Arantza Ruiz y Ese Pérez.

Cambios en la casa y conducción

La producción de Televisa introduce tres habitaciones nuevas denominadas Tulum, Ibiza y Malibú, así como una renovación de infraestructura con temática tropical. La conducción de las galas dominicales queda a cargo de Galilea Montijo.

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Entre los elementos distintivos de esta temporada destacan la convivencia bajo el nuevo diseño de la casa y la dinámica de aislamiento absoluto para los participantes desde antes de su ingreso. El formato de contacto cero obliga a figuras como Karina Torres a despedirse temporalmente de su audiencia y redes sociales.

Expectativas ante el aislamiento de Karina Torres

El mensaje de Karina Torres genera entre sus seguidores especulación sobre su permanencia y futuro tras el reality. La creadora de contenido expresa nervios y emoción antes de ingresar: “No, mana. Ay, no, no sé, estoy bien emocionada, pero a la vez estoy supernerviosa, güey. Y pues nos venimos para el…”.

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El seguimiento de la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México mantiene la atención en el desarrollo de los habitantes y en la narrativa de aislamiento que enfrenta cada participante desde su llegada al hotel. El caso de Karina Torres ilustra la pausa obligada en la vida digital de los concursantes.