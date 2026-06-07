Detienen a exdirectora de Asuntos Jurídicos de Educación Durango por ejercicio indebido en contrato de más de 8 millones de pesos

La mujer capturada (Fiscalía Anticorrupción Durango)

Las autoridades de Durango informaron sobre la detención de una mujer que fungió como Directora de Asuntos Jurídicos y Laborales de la Secretaría de Educación del estado (SEED). Su detención está relacionada con actividades irregulares por más de ocho millones de pesos.

Se trata de Claudia Josefina “N”, quien según los registros fue la responsable de recibir un contrato por 8 millones 846 mil 972 pesos, el cual estaba destinado al desarrollo de un software de Sistema Integral de Información para la Gestión de los Servicios Personales.

PUBLICIDAD

La detención de la mujer por su presunta responsabilidad en el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público fue informada por la Fiscalía Anticorrupción de Durango el 7 de junio. Dicho arresto estuvo a cargo de efectivos de la Policía Investigadora de Delitos de Corrupción.

El reporte de las autoridades sostiene que la mujer recientemente detenida habría sido responsable de ocultar información sobre el contrato.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Ocultó indebidamente dicha información y documentación, al mantener fuera de la localización y disposición institucional los entregables que se encontraban bajo su custodia debido al cargo público que desempeñaba, lo que imposibilitó que dicho software fuese utilizado por la SEED”, se puede leer en el reporte.

PUBLICIDAD

Tras su detención, al mujer fue puesta a disposición de la autoridad judicial con el objetivo que sea determinada su situación jurídica.

Otros ex funcionarios detenidos

Cabe destacar que de manera reciente han sido detenidas diversas personas que fungieron como funcionarios. El 4 de junio pasado fue informada la detención de Deisy “N”, por su probable responsabilidad en hechos que la ley considera constitutivos del delito de cohecho.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La víctima, una persona adulta mayor, acudió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del municipio de Gómez Palacio con el propósito de recibir recursos económicos derivados de un laudo laboral emitido a su favor.

Fue en las instalaciones de dicha institución donde, de acuerdo con los datos recabados por las autoridades, Deisy N. —quien se desempeñaba como secretaria de Acuerdos— le indicó a la víctima que debía trasladarse a una institución bancaria para retirar los 110 mil pesos que le habían sido otorgados como resultado del procedimiento laboral.

PUBLICIDAD

La entonces servidora pública acompañó al adulto mayor al banco para llevar a cabo el retiro del dinero, momento en el que, presuntamente, se apropió de manera indebida de 85 mil pesos de los fondos que pertenecían a la víctima.

Detención de David “N”

Por su parte, el 3 de junio fue detenido David “N”, quien, según las investigaciones, habría actuado como partícipe cómplice en hechos vinculados con la disposición indebida de recursos públicos, al haber recibido diversas cantidades de dinero provenientes de una cuenta bancaria de la administración estatal.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Dicho hombre “se desempeñó como funcionario durante la administración estatal anterior”, según indica el reporte oficial.

Las indagatorias determinaron que dichos recursos fueron retirados en efectivo por servidores públicos adscritos a la Secretaría de Finanzas y de Administración, sin que existiera justificación oficial ni documentación que acreditara su destino o aplicación en actividades gubernamentales.

PUBLICIDAD

También fue detenido Federico “N” en Durango

También el 3 de junio fue detenido Federico “N”, este último ex servidor público adscrito a la Secretaría General de Gobierno de Durango, por su probable responsabilidad en el delito de peculado.

Las investigaciones señalan que el hombre estaría relacionado con la disposición irregular de recursos públicos provenientes de una cuenta bancaria de la Hacienda Pública Estatal.

PUBLICIDAD

Los recursos en cuestión formaban parte de cantidades retiradas en efectivo por servidores públicos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, sin que existiera justificación legal alguna que acreditara su aplicación en actividades institucionales.