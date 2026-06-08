Operación Restitución: más de 2 mil 100 inmuebles han sido asegurados por despojo en Edomex

Uno de los inmuebles asegurados (FGJEM)

Operación Restitución del Estado de México suma 2 mil 112 inmuebles asegurados por delitos de despojo y contra la propiedad en el Estado de México, de los cuales mil 214 han sido devueltos a sus legítimos propietarios tras acreditar su titularidad.

El 7 de junio, la Fiscalía mexiquense destacó que en la última semana, las autoridades de los tres órdenes de gobierno que integran esta estrategia llevaron a cabo 11 cateos y 19 inspecciones distribuidos en 15 municipios de la entidad.

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La operación es ejecutada de manera conjunta por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales. Forma parte de la denominada Estrategia para la Restitución de la Propiedad.

Este video documenta la Operación Restitución. Se muestra el mapa del Estado de México, indicando 15 municipios, y el número de 1,214 inmuebles devueltos. Las imágenes capturan a personal uniformado con distintivos de "Fiscalía" realizando operativos en exteriores de propiedades y terrenos.

Como resultado de los trabajos de investigación de las distintas dependencias de seguridad, varios integrantes de la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales de la República Mexicana (USON) fueron detenidos por diversos delitos. Gabriela “N”, José Carmelo “N”, José Antonio “N”, Rita Isabel “N” y Abigail “N” enfrentan cargos por extorsión; María del Carmen “N”, Laura “N” y Carlos Eduardo “N” fueron detenidos por secuestro exprés; Daniela “N” por secuestro; José Manuel “N”, Ulises “N”, Juan Alberto “N” y Luis Ricardo “N” por despojo; y Bella Alicia “N” por homicidio y despojo en grado de tentativa. Todos se encuentran en diversas etapas procesales y deben ser considerados inocentes en tanto no exista sentencia condenatoria en su contra.

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Entre los detenidos a lo largo de Operación Restitución destacan 46 sujetos identificados por la institución como objetivos prioritarios. Entre ellos figuran Hugo Francisco “N”, señalado como líder de la organización social autodenominada Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ); Brandon Salvador “N”, líder del grupo delictivo Los Gastones; Luis Alberto “N”, líder del grupo de choque Los 300 y/o Unión 300 A.C.; José Luis “N”, líder de la autodenominada Asociación Mexicana de Organizaciones Sociales (AMOS); Sergio “N”, líder de Los Souverbille; Gulliver Cándido “N”, líder del grupo delictivo Los Gulliver; y Juan Manuel “N”, integrante del grupo autodenominado Los Mayas. Todos ellos se encuentran vinculados a proceso por el delito de extorsión.

Parte de las labores de los agentes (FGJEM)

Las detenciones también han alcanzado a integrantes de grupos criminales que operan bajo la fachada de organizaciones sindicales para encubrir sus actividades delictivas, entre los que se identifican 22 de octubre, USON, Los 300 y/o Unión 300, AMOS y GOPEZ.

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Detenido objetivo prioritario en Ecatepec

Mientras que el 4 de junio pasado fueron detenidos Ulises Josué “N” y Josué Gael “N”, presunto líder y miembro, respectivamente, de la estructura criminal autodenominada “Los Mondragón”, grupo adherido a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales de la República Mexicana (USON). La detención se efectuó en Ecatepec por su probable responsabilidad en el delito de extorsión.

A la derecha Ulises Josué "N" y a la izquierda Josué Gael "N". Crédito: FGJEM

De acuerdo con información de la Fiscalía estatal, “Los Mondragón” estarían relacionados con delitos de extorsión, despojo, homicidio y delitos contra la salud, con zona de operación en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

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El hecho que motivó la investigación ocurrió el 25 de agosto de 2025, cuando la víctima salió de su domicilio en Ecatepec y fue abordada por los dos investigados, quienes la amenazaron con privarla de la vida o causarle daño a algún familiar si no retiraba una denuncia interpuesta en contra de uno de ellos. Esos actos intimidatorios se repitieron al menos en otras tres ocasiones.

A partir del conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició las investigaciones pertinentes, identificó a los probables responsables y solicitó ante un Juez la orden de aprehensión correspondiente. Tras su cumplimentación, Ulises Josué “N” y Josué Gael “N” fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, en espera de que les sea definida su situación legal.

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