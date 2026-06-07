Fiscalía de Michoacán llama a comparecer al senador Raúl Morón por el asesinato de Carlos Manzo

El senador Raúl Morón negó cualquier implicación en el homicidio de Carlos Manzo. (Facebook/Captura de pantalla)

El senador Raúl Morón Orozco fue citado a comparecer ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) por el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

De acuerdo con el citatorio, emitido por la Fiscalía de Homicidio Doloso el pasado 5 de junio, el legislador deberá presentarse ante las autoridades para brindar su declaración como testigo dentro de la causa penal 220/2025, relacionada con el homicidio del exedil.

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La cita se estableció para este martes 9 de junio a las 11:00 horas en las instalaciones de la Fiscalía Especializada de Homicidio Doloso, por lo que en caso de no poder acudir establece que deberá notificarlo por el mismo medio.

Esto se suma a las comparecencias del diputado federal Leonel Godoy y el exalcalde de Uruapan, Ignacio Campos Equihua, quienes se presentaron a mediados del mes de mayo.

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Grecia Quiroz solicitó que se investigara a Godoy y dos políticos morenistas

Cabe señalar que fue el 17 de febrero cuando Grecia Quiroz acudió a las instalaciones de la Fiscalía de Michoacán para solicitar que se investigara a los tres políticos morenistas tras el asesinato de su esposo, quien de manera previa los señaló en diversos materiales como presuntos responsables de lo que le sucediera.

De izquierda a derecha: Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. (Foto: Facebook/Grecia Quiroz)

En ese entonces, la ahora edil de Uruapan detalló que entregó pruebas a las autoridades para que pudieran requerir las declaraciones de cada uno de los políticos con el objetivo de que se indague en esta línea las posibles causas del asesinato de Manzo.

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“Si realmente no hay nada que los vincule a ellos con el homicidio de Carlos, pues que vengan, que si no hay nada qué temer, que vengar a dar la cara”, dijo ante medios de comunicación al salir de las instalaciones.

Grecia Quiroz afirmó que Carlos Manzo sostuvo confrontaciones “muy fuertes” con cada uno de sus adversarios políticos, por lo que solicitó que fueran llamados a declarar.

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Al respecto, Carlos Torrres Piña, fiscal del estado, detalló que entregó 11 videos como prueba para motivar la investigación, los cuales fueron analizados para determinar si eran pruebas suficientes para llamar a declarar a Campos, Godot y Morón.

Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Cabe señalar que luego de que se diera a conocer la solicitud de la edil, fue durante una visita al Senado de la República durante la discusión del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que a su llegada los legisladores de Morena brindaron su apoyo a Morón.

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Al unísono, los senadores corearon “¡Morón!, ¡Morón!“, entre los que también se encontraba el senador Gerardo Fernández Noroña, lo que llevó a que Quiroz afirmara que se trató de una provocación política.

“La realidad es que no vengo a verlo a él, no me interesa absolutamente nada que tenga que ver con él. Vine a saludar a personas con quienes tengo relación y con nadie más tengo que quedar bien”, afirmó.

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Van 24 detenidos por el asesinato de Carlos Manzo: el CJNG está detrás del crimen

Carlos Manzo fue asesinado en la plaza principal de Uruapan durante el Festival de las Velas el 1 de noviembre de 2025. Foto: Especial

El homicidio de Carlos Manzo ocurrió el 1 de noviembre de 2025 en plena plaza principal del municipio de Uruapan, cuando se realizaba el Festival de las Velas como parte las celebraciones por el Día de Muertos.

Desde entonces, las autoridades han realizado 24 detenciones de personas implicadas en el crimen. La célula que se encuentra detrás fue identificada como un grupo vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que también habrían participado funcionarios activos que filtraban datos acerca de las actividades de Manzo.

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Las últimas dos capturas fueron las de Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, identificado como exfuncionario de la Fiscalía Regional de Uruapan, así como Juan Luis “N”, alias “Comandante Gary”, quien se desempeñaba como agente de la Guardia Civil en Michoacán.