El fuerte reclamo de Nora Colosimo a Mauro Icardi por sus nietas: “Ruego que regresen a su hogar”

Tras el asalto a la casa de campo, la abuela de las niñas expuso en redes su deseo de que las hijas de Wanda y Mauro puedan reencontrarse con sus raíces (Imagen Ilustrativa Infobae)

El domingo 19 de julio, mientras Wanda Nara seguía la final del Mundial desde Nueva York, la tranquilidad familiar se vio alterada por un inesperado robo en su casa de campo, ubicada en las afueras de Milán. En ese momento, la propiedad estaba bajo el cuidado de Nora Colosimo, madre de la empresaria, quien se encontraba al frente de cuatro de los cinco hijos de Wanda. Ahora, a una semana del episodio que puso en vilo a toda la familia, Nora eligió las redes sociales para expresar su postura y publicó un contundente mensaje dirigido a Mauro Icardi, en el marco del conflicto legal que los enfrenta.

A través de sus historias de Instagram, publicó un collage emotivo rodeada de todos sus nietos, incluyendo a las hijas de Wanda y Mauro, acompañado por un mensaje directo. “En el Día de los abuelos ruego que Fran e Isi puedan regresar a Argentina (país de sus padres y abuelos) a su hogar, el que ellas eligen, el que ellas aman. Por más momentos como estos en familia Argentina”, escribió, a corazón abierto, Nora ante la situación que atraviesan las nenas en Italia.

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El trasfondo es concreto y angustiante: tras el robo, los ladrones se llevaron la documentación de los chicos, complicando la posibilidad de que las niñas viajen a Buenos Aires. Nora, a cargo de su cuidado, remarcó la importancia de priorizar el bienestar y la voluntad de las menores, en medio de un contexto de miedo y de incertidumbre que atraviesa toda la familia. La publicación generó repercusión entre los seguidores de Wanda y abrió un nuevo debate sobre las responsabilidades y el rol de Icardi en la resolución del conflicto.

Nora Colosimo usó el Día de los Abuelos para pedir públicamente que sus nietas menores viajen a Buenos Aires y criticó la postura del futbolista (Instagram)

Mientras tanto, Icardi decidió viajar a Milán con la China Suárez, pero lejos de mostrarse preocupado por la situación de las hijas, optó por compartir en sus redes sociales imágenes de compras en la ciudad. Desde una exclusiva tienda de Louis Vuitton, el delantero ironizó sobre su panorama. “¿Alguien sabe si para ir de compras en Italia también le tengo que pedir permiso al juez argentino?”, sumando emojis con tono burlón. El gesto fue interpretado como una muestra de desinterés por la situación de sus hijas y una nueva señal de que no tiene intenciones de facilitar el regreso de las niñas a la Argentina.

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Previamente, la tensión había escalado aún más cuando Colosimo decidió hablar públicamente en La Mañana con Moria (El Trece), donde mantuvo una comunicación telefónica desde Milán. Interrogada por Moria Casán sobre su relación con Icardi y la situación legal de las nenas, Nora fue contundente: “Las nenas no pueden volver a Buenos Aires si él no firma”, explicó, refiriéndose a la necesidad de la autorización paterna para que los menores puedan salir del país. “Un papá que tiene bien la cabeza, que psicológicamente, emocionalmente está contenido, no puede tener las nenas varadas en una habitación de hotel en Milán”, remarcó, visiblemente molesta por la falta de resolución.

El jueves pasado, Nora Colosimo se refirió a su vínculo actual con Mauro Icardi y señaló el comportamiento que daña a sus nietas menores (La Mañana con Moria - El Trece)

Actualmente, tras el robo y con el temor instalado, las menores permanecen junto a su madre, quien pasa días de turismo y disfrute en Milán, lejos de la casa de campo y a la espera de una solución. El reclamo de la abuela puso el foco en la necesidad de dejar de lado las diferencias y priorizar la seguridad y estabilidad emocional de las menores, algo que, por el momento, parece estar lejos de concretarse.

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Lo que vive hoy la familia Nara-Icardi muestra lo difícil que pueden ser las separaciones cuando hay tanta exposición pública y cuestiones legales de por medio. El robo no hizo más que agravar una situación que ya venía siendo complicada: a la preocupación por la seguridad se sumaron los problemas con la documentación de las nenas y el miedo que quedó después del asalto. Todo esto mantiene a Wanda y a su entorno en una situación de mucha incertidumbre, sin poder regresar a la Argentina y esperando que, de una vez por todas, las cosas se resuelvan.