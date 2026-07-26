El principal sospechoso del ataque en la fiesta del Orgullo LGBT de Berlín fue abatido por la Policía

La policía inspecciona un vehículo que se estrelló contra una multitud cerca del desfile anual del Orgullo Gay de Christopher Street en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

La Policía de Berlín abatió este domingo al principal sospechoso del ataque ocurrido durante las celebraciones del Orgullo LGBT en la capital alemana, después de localizarlo en una zona de huertos urbanos del distrito de Spandau, casi 24 horas después del atentado que dejó una mujer muerta y otras 29 personas heridas.

Las autoridades informaron que el operativo comenzó alrededor de las 18:00 horas, cuando los agentes lograron ubicar al sospechoso. De acuerdo con el comunicado oficial de la Policía de Berlín, el hombre avanzó hacia los efectivos portando un arma blanca, lo que llevó a integrantes de la unidad de operaciones especiales (SEK) a abrir fuego.

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“Según la información disponible hasta el momento, el sospechoso corrió hacia nuestros agentes con un arma blanca, tras lo cual el SEK de Berlín hizo uso de sus armas de fuego”, indicó la institución en un mensaje difundido a través de la red social X. La Policía añadió que, pese a las maniobras de reanimación practicadas por los servicios de emergencia, el sospechoso murió en el lugar.

Un vehículo atropelló a una multitud en Berlín

La muerte del hombre puso fin a una intensa búsqueda iniciada tras el atentado perpetrado el sábado por la noche en las inmediaciones del parque Tiergarten, muy cerca de la celebración de clausura del Christopher Street Day, una de las mayores festividades del Orgullo LGBT de Europa.

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Las primeras investigaciones apuntan a que el sospechoso embistió con una furgoneta a un grupo de personas antes de descender del vehículo y atacar a varias víctimas con un machete.

El ministro del Interior alemán, Alexander Dobrindt, afirmó que las evidencias recopiladas hasta ahora indican que el caso estaría relacionado con terrorismo de inspiración islamista.

“Todo lo que vemos aquí apunta a que estamos ante un atentado terrorista islamista”, declaró el funcionario al ofrecer un balance de la investigación.

El presunto atacante fue identificado como Abdul Ballout, ciudadano alemán de origen libanés. En 2025 viajó al Líbano con la intención de desplazarse posteriormente a Siria para unirse al grupo terrorista Estado Islámico.

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Imagen difundida por la Policía de Berlín del sospechoso de 21 años buscado por el ataque que dejó una víctima mortal y 29 heridos cerca de las celebraciones del Orgullo LGBT (REUTERS)

Durante ese viaje estableció contacto con personas vinculadas a la organización extremista y fue detenido por las autoridades libanesas. Un tribunal militar lo condenó a tres meses de prisión por delitos relacionados con la incitación a conflictos religiosos y sectarios.

Tras cumplir esa pena regresó a Alemania, donde fue arrestado al llegar al aeropuerto de Berlín.

En mayo de este año, un tribunal de menores lo declaró culpable de preparar un acto grave de violencia que ponía en peligro la seguridad del Estado, además de difundir propaganda del Estado Islámico a través de su cuenta de Instagram y cometer otros delitos.

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La Justicia le impuso una pena suspendida de un año y diez meses de internamiento juvenil. La Fiscalía recurrió esa decisión al considerar insuficiente la condena, aunque el acusado permanecía en libertad mientras se resolvía la apelación.

Agentes de la Policía resguardan el parque Tiergarten durante la visita del canciller alemán, Friedrich Merz, al lugar donde se produjo el ataque cerca de las celebraciones del Christopher Street Day, en Berlín (REUTERS/Annegret Hilse)

Berlín refuerza la seguridad tras el ataque

El atentado provocó una rápida reacción de las autoridades alemanas. El canciller Friedrich Merz envió un mensaje a quienes participaron en las celebraciones del Orgullo LGBT y pidió no ceder ante el miedo.

“No se dejen intimidar. Estos actos tienen un único objetivo: dividir a nuestra sociedad. Quieren arrebatarnos lo más importante que tenemos: nuestra apertura y nuestra libertad”, afirmó.

Por su parte, Dobrindt adelantó que las medidas de seguridad serán revisadas en los grandes eventos que aún están previstos en Alemania, incluidos otros desfiles del Orgullo que se celebrarán en distintas ciudades.

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Mientras tanto, cientos de personas acudieron este domingo a un memorial improvisado junto a la Puerta de Brandeburgo para rendir homenaje a las víctimas. Flores, velas, banderas arcoíris y mensajes de solidaridad fueron depositados en el lugar, convertido en punto de encuentro de quienes expresaron su rechazo al ataque.