Cruz Azul vs Inter de Miami por el Campeones Cup 2026: cuándo se enfrenta la Máquina al equipo de Lionel Messi

Cruz Azul se medirá ante Inter de Miami tras conseguir la copa del Campeón de Campeones (X@CruzAzul)

Cruz Azul tendrá un nuevo reto internacional y la oportunidad de sumar un nuevo trofeo a sus vitrinas el próximo 16 de septiembre cuando enfrente a Inter Miami en la final de la Campeones Cup 2026 en el NU Stadium de Miami. El duelo reúne a los campeones de México y Estados Unidos, en una edición marcada por el reciente desempeño de ambos clubes y el antecedente directo entre ambos equipos en torneos oficiales.

Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca en el Dignity Health Sports Park para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (@CruzAzul)

El partido está programado para las 17:30 horas del centro de México, 19:30 hora local. Cabe señalar que el recinto, inaugurado hace tres meses, tiene una capacidad para 26,700 aficionados y será la sede de un partido que, según el reglamento conjunto de la Liga MX y la MLS, corresponde al campeón estadounidense como local. Inter Miami llega tras conquistar la MLS Cup 2025, mientras que La Máquina se aseguró el pase tras vencer a Toluca en el Campeón de Campeones.

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Cruz Azul derrotó 3-1 a Toluca para coronarse como el absoluto Campeón de Campeones 25-26. (X/ @LigaBBVAMX)

El antecedente inmediato favorece a Inter Miami

El último enfrentamiento directo entre Cruz Azul e Inter Miami ocurrió en la fase de grupos de la Leagues Cup 2023. En ese partido, las Garzas se impusieron 2 a 1 sobre La Máquina. La victoria en ese torneo representó el primer duelo oficial entre ambos clubes y sentó las bases para la rivalidad actual entre Liga MX y MLS en competencias internacionales.

24 de mayo de 2026; Miami, Florida, EE. UU.; El delantero del Inter Miami CF, Lionel Messi (10), observa el partido contra el Philadelphia Union durante la primera mitad en el Nu Stadium. Crédito obligatorio: Sam Navarro-Imagn Images

Para esta edición de la Campeones Cup, La Máquina llega tras una racha de diez partidos recientes contra equipos de la MLS, con resultados mixtos: cuatro victorias, cuatro empates y dos derrotas. Entre los marcadores más destacados se encuentra el triunfo 5-0 sobre Vancouver Whitecaps en la Concachampions 2026 y la derrota 0-7 ante Seattle Sounders en la Leagues Cup 2025.

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Cruz Azul busca revancha en territorio estadounidense

La plantilla celeste mantiene la expectativa de revertir el resultado del último duelo oficial ante el club de Florida. El vestuario cementero, dirigido por Joel Huiqui, enfrenta este compromiso con la motivación de haber conquistado el título nacional y de representar al fútbol mexicano en una final internacional. El antecedente inmediato en la Campeones Cup también favorece a la Liga MX, ya que Toluca obtuvo el título de la última edición tras vencer como visitante al LA Galaxy.

Jul 31, 2025; Seattle, Washington, USA; Seattle Sounders forward Jesus Ferreira (9) battles for the ball with Cruz Azul defender Omar Campos (3), defender Jesus Orozco (5) and midfielder Erik Lira (6) during the second half at Lumen Field. Mandatory Credit: Stephen Brashear-Imagn Images

Sin embargo, la localía de Inter Miami responde al reglamento: el monarca de la MLS ejerce como anfitrión en cada edición de la competencia. El NU Stadium vivirá su primer partido internacional de alto perfil desde su apertura, lo que agrega un ingrediente adicional a la expectativa del encuentro.

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El buen paso de la Máquina

La Máquina de Joel Huiqui vive un buen momento, no solo por su reciente título nacional. En el Apertura 2026 suma dos victorias consecutivas: primero venció 3-2 al Atlético de San Luis y después logró un 2-1 frente a Puebla. Este arranque le permite llegar con confianza y ritmo competitivo a la disputa internacional.

El duelo del 16 de septiembre será el primero que se dispute en el nuevo estadio de Inter Miami para una final internacional, con ambos clubes buscando sumar un título más a sus vitrinas. La afición de ambos equipos agotó las entradas en las primeras horas de venta, confirmando el interés que genera la confrontación entre campeones en el calendario internacional.

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