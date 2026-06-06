México

Detectan zona de explotación minera ilegal en Durango, Profepa impone sanciones

El organismo observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación

Guardar
Google icon
(Profepa)
(Profepa)

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) detectó y sancionó la operación de una mina ilegal en el ejido Arroyo del Hacho, municipio de Guanaceví, en Durango. Durante recorridos realizados enla zona, el personal de Profepa constató la existencia de un proyecto de explotación de minerales metálicos, principalmente plata, oro y zinc, que funcionaba sin las autorizaciones federales requeridas.

Estas acciones ocasionaron daños significativos a la vegetación forestal y al equilibrio ecológico de la región.

La Profepa observó instalaciones rudimentarias de maquinaria y equipo utilizadas para la extracción, así como la remoción de vegetación en una superficie de aproximadamente 3 mil 200 metros cuadrados, afectando especies nativas de la zona de transición, en particular pinos y táscate (juniperus).

PUBLICIDAD

Este tipo de vegetación es fundamental para la conservación de los suelos, la captación de agua y la provisión de hábitats para la fauna local. La remoción de la cubierta vegetal y la alteración del terreno sin los permisos adecuados representan una amenaza grave para la biodiversidad y la estabilidad ambiental de la región.

Vista aérea de un paisaje devastado con un letrero que dice 'ECOCIDIO'. A la izquierda, un bosque quemado con humo; a la derecha, un río con equipos de minería ilegal.
La minería sin regulación puede causar daños irreversibles al medio ambiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sanciones de Profepa ante estas acciones ilegales

Al solicitar la documentación correspondiente, los responsables del proyecto no pudieron acreditar las autorizaciones en materia de impacto ambiental ni el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, ambos trámites obligatorios emitidos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Ante esta omisión, la Profepa impuso como medida de seguridad la clausura total temporal del proyecto, además de asegurar precautoriamente la maquinaria y equipo hallados en el sitio, con el objetivo de frenar los daños y evitar que continúen las actividades ilícitas.

PUBLICIDAD

La dependencia federal inició un procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades legales de los involucrados, evaluar el alcance de los daños y garantizar la reparación ambiental correspondiente. Este proceso busca que quienes incumplan la normatividad ambiental enfrenten consecuencias y que se refuercen las medidas de protección y uso sustentable de los recursos naturales.

Las autorizaciones de impacto ambiental y de cambio de uso de suelo son herramientas clave para que los proyectos productivos se desarrollen bajo criterios de sostenibilidad, minimizando los efectos negativos al entorno y asegurando la protección de la biodiversidad. Cuando se omite su cumplimiento, se incrementa el riesgo de deforestación, erosión, contaminación de suelos y cuerpos de agua, así como la pérdida de hábitats para especies de flora y fauna.

La minería ilegal es una de las principales amenazas para los ecosistemas forestales y comunidades rurales en México. Además de los daños ambientales, suele generar conflictos sociales, afectaciones a la salud pública y pérdida de servicios ambientales esenciales, como la regulación hídrica y la prevención de desastres naturales.

(Profepa)
(Profepa)

Minería en México

La extracción minera en México es una actividad económica de gran peso, marcada tanto por su relevancia histórica como por controversias sociales, ambientales y legales.

México es líder mundial en la producción de minerales, de acuerdo a datos de Bnamericas, especialmente en la extracción de plata (el primer productor global), oro (alrededor del 3.3% de la producción mundial), cobre (1.8% mundial), entre otros metales estratégicos.

No obstante, la minería, especialmente a cielo abierto, ha sido señalada por daños irreversibles en los ecosistemas, contaminación de acuíferos, pérdida de biodiversidad e incluso desplazamiento de comunidades indígenas.

Se estima que más de 70 áreas naturales protegidas tienen concesiones mineras, lo que ha motivado la férrea oposición de sectores ambientalistas y de derechos humanos y un importante cambio legal para proteger estos territorios

Otro de los grandes desafíos actuales de la minería mexicana es la violencia y el control criminal. Grupos del crimen organizado extorsionan, roban cargamentos y controlan yacimientos, especialmente de oro, plata y cobre, en numerosas regiones (Sonora, Zacatecas, Guerrero, Michoacán, etc.), lo que desencadena desplazamientos, violencia extrema y presión sobre trabajadores y empresas.

Temas Relacionados

ProfepaDurangomineríamedio ambientemexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La videovigilancia juega de local

Para la edición 2026, por primera vez en la historia Mundialista nacional, la Ciudad de México tendrá un torneo videovigilado, con 119 mil 653 cámaras públicas

La videovigilancia juega de local

Generación Z encuentra compañía en la IA: 32% asegura haber sostenido una relación sentimental con esta herramienta digital

De acuerdo con la IBERO este fenómeno se desarrolla en un contexto marcado por el incremento de la soledad y el aislamiento social

Generación Z encuentra compañía en la IA: 32% asegura haber sostenido una relación sentimental con esta herramienta digital

¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

La sanción puede ascender a varios miles de pesos y las autoridades reforzarán la vigilancia ante la llegada de miles de visitantes

¿Vas al Mundial 2026? Estas son las multas por manejar en el carril del Metrobús de CDMX

Fiscalía CDMX y UNAM ofrecen atención multilingüe a turistas en el Mundial 2026

Gracias a la participación de estudiantes de la ENALLT, visitantes extranjeros podrán recibir orientación y servicios jurídicos en seis idiomas

Fiscalía CDMX y UNAM ofrecen atención multilingüe a turistas en el Mundial 2026

Metro CDMX: horarios y estaciones cerradas hoy 6 de junio

La cercanía con la inauguración del Mundial 2026 tiene a las autoridades del STC trabajando a marchas forzadas

Metro CDMX: horarios y estaciones cerradas hoy 6 de junio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

Exdirector de la DEA urge a Harfuch entregar a funcionarios de Sinaloa ligados al crimen organizado: “Cárteles de terror mexicano”

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 6 de junio: líder del Cártel de Sinaloa y excomandante, implicado en el asesinato de Paco Stanley, según documental

Detienen y vinculan a proceso a Jesús Antonio “N”, presunto integrante de grupo criminal de Michoacán por homicidio en Tezoyuca

FGR inicia procedimiento migratorio contra exmilitar detenido en California por el caso Ayotzinapa

Cuáles son las pruebas por las que Paola Durante es exonerada del caso Paco Stanley, según nuevo documental

ENTRETENIMIENTO

Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Kenia OS confirma ruptura con Peso Pluma: “Agradecemos que respeten nuestra decisión”

Las mejores películas mexicanas de futbol para ver antes de que arranque el Mundial 2026

¡Ya es mañana! CDMX proyecta gratis Persépolis en homenaje a Marjane Satrapi: cuándo y dónde ver

Rosita Arenas y Demetrio Bilbatúa son los elegidos para el Ariel de Oro 2026

Lucía Méndez sufre caída en Monterrey y se lesiona tras multitudinaria rueda de prensa con Alicia Villarreal

DEPORTES

Los retos de los vendedores ambulantes del Estadio Azteca ante el proyecto del “último kilómetro” rumbo al Mundial 2026

Los retos de los vendedores ambulantes del Estadio Azteca ante el proyecto del “último kilómetro” rumbo al Mundial 2026

La historia del Estadio Neza y las sedes olvidadas que no estarán en el Mundial 2026

México cierra con cuatro medallas en el Grand Prix Mundial de Parataekwondo Roma 2026

¿A qué selección apoyará? Papa León XIV recibe playera de México y habla sobre el Mundial 2026

Jugadores del América despiden a André Jardine y lo hacen llorar: “Gracias por todo”