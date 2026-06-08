Aseguran camiones y más de 17 mil litros de huachicol en Puebla

Parte de las labores de los agentes (SSP Puebla)

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla informó sobre la ubicación y aseguramiento de un inmueble presuntamente relacionado con el robo de hidrocarburo en el municipio de Tepeaca.

En el marco de una diligencia de cateo encabezada por la Fiscalía General de la República (FGR), se localizaron en el lugar tres camiones con tanques de almacenamiento, una pipa y aproximadamente 17 mil 880 litros de combustible de presunta procedencia ilícita.

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“Un inmueble vinculado con el robo de hidrocarburo fue ubicado y asegurado por elementos de esta secretaría”, destaca la SSP Puebla el 7 de junio en redes sociales.

Al operativo se sumaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal. Con el propósito de prevenir riesgos para la población, la operación también contó con el apoyo de personal de Seguridad Física de PEMEX, Protección Civil, así como del Heroico Cuerpo de Bomberos y Bomberas.

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El inmueble quedó asegurado (SSP Puebla)

El inmueble quedó a disposición de la autoridad competente para la continuación de las indagatorias correspondientes. En las imágenes compartidas por las autoridades puede verse los sellos colocados en la entrada del sitio, además de algunos de los indicios encontrados en el lugar.

Detención y vinculación aproceso de “El Bukanas”

Por su parte, el 18 de abril pasado fue detenido Roberto de los Santos de Jesús, un hombre conocido como El Bukanas y señalado como el sujeto ligado al huachicol más buscado en Puebla. Fue detenido el 18 de abril en el municipio de Chignahuapan, en un operativo conjunto de autoridades de los tres niveles de gobierno.

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El detenido es señalado en reportes previos como uno de los principales generadores de violencia en la región del llamado triángulo rojo poblano, zona donde también se le atribuyen actividades de narcotráfico. A lo largo de varios años.

El arresto fue realizado tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales. Crédito: Redes Sociales

De los Santos de Jesús fue vinculado con distintos grupos criminales: primero se le relacionó con Los Zetas, organización con la que habría colaborado en actividades ilícitas en la región, y posteriormente se le atribuyó una posible cercanía con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), conforme su grupo amplió operaciones en zonas de Veracruz y Puebla.

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Para el 3 de junio, un juez vinculó a proceso a Roberto de los Santos de Jesús y a su hermano Saúl de los Santos de Jesús, alias El Fósil, tras investigaciones ministeriales de la Fiscalía Regional Córdoba que los relacionan con tres homicidios cometidos en la entidad de Veracruz. El órgano jurisdiccional ratificó la prisión preventiva en ambos casos.

Los crímenes atribuidos a los hermanos ocurrieron entre 2023 y 2025 en los municipios de Acultzingo y Nogales. Las indagatorias oficiales señalan a los De los Santos como líderes de una banda dedicada al robo de hidrocarburo con operaciones en Veracruz, Puebla e Hidalgo, organización a la que también se vincula con homicidios, extorsión, secuestro y delitos contra la salud.

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Roberto de los Santos acumula además cargos en el fuero federal. La FGR obtuvo su vinculación a proceso por delincuencia organizada y el secuestro de 36 personas. Ambos hermanos se encuentran recluidos en el penal de Tepexi de Rodríguez, en Puebla.

El Bukanas también enfrenta cargos federales por secuestro masivo. Crédito: FGE Veracruz

En el marco de los procesos abiertos ante la Fiscalía de Veracruz, El Bukanas enfrentó cargos en dos expedientes. En el expediente 395/2024, el juez lo vinculó por homicidio doloso calificado por hechos ocurridos el 7 de febrero de 2024 en la colonia centro de Acultzingo, donde presuntamente accionó un arma de fuego contra una víctima y le causó la muerte.

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El proceso 483/2023 lo señala por homicidio en grado de tentativa en agravio de una persona identificada con las iniciales J.M.O., en hechos registrados el 22 de noviembre de 2023 sobre la carretera federal Orizaba-Tehuacán, a la altura de Acultzingo, donde presuntamente disparó contra la víctima.