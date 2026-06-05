México

Caen dos por robar cargamento con relojes de alta gama a la salida del AIFA

Trabajos de investigación entre tres corporaciones derivaron en la captura de los hombres vinculados al asalto armado registrado el 25 de mayo en Ecatepec

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Al ladrón le tomó un par de minutos robar la unidad de trasnporte de carga Foto: Captura de pantalla video
Al ladrón le tomó un par de minutos robar la unidad de trasnporte de carga Foto: Captura de pantalla video

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvieron en el municipio de Huehuetoca a Carlos “N” y José Alberto “N”, dos hombres vinculados al robo de un cargamento que contenía relojes de alta gama, ocurrido el pasado 25 de mayo en Ecatepec.

Autoridades identificaron que una banda criminal fue la encargada de interceptar la mercancía cuando salió del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Además, se reveló que son dos las unidades sustraídas por los criminales. No se revelaron detalles de la estructura delincuencial.

Los sujetos capturados fueron identificados como los conductores en el crimen. Crédito: FGJEM
Los sujetos capturados fueron identificados como los conductores en el crimen. Crédito: FGJEM

De acuerdo con las investigaciones, ambos habrían participado en la conducción de los vehículos robados. Su detención fue resultado de trabajos de investigación conjuntos entre fuerzas federales y estatales.

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Preliminarmente se reportó que el crimen habría ocurrido en el municipio de Tecámac; sin embargo, la tarde este 5 de junio la FGJEM anunció que fue en Ecatepec.

El robo ocurrió cuando dos unidades salían del AIFA

El hecho se registró el pasado 25 de mayo en el municipio de Ecatepec, Estado de México, cuando integrantes de la banda interceptaron dos vehículos que abandonaban las instalaciones del AIFA con un cargamento de relojes de alta gama.

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El valor exacto de la mercancía no fue confirmado por las autoridades.

Momento del robo, captado por una cámara al interior del camión. Crédito: Redes Sociales

El grupo armado bloqueó el paso a las unidades, obligó a los conductores a descender y se llevó tanto los vehículos como la mercancía..

El operativo de las tres corporaciones logró ubicar y detener a dos de los presuntos responsables en Huehuetoca, municipio del Estado de México ubicado al norte de la zona metropolitana.

Mantienen abiertas las indagatorias para capturar al resto de la banda

Las investigaciones continúan a cargo de la FGJEM para identificar y detener a los demás integrantes del grupo que participó en el robo. Las autoridades no descartaron nuevas capturas en el marco de las mismas indagatorias.

Carlos “N” y José Alberto “N” quedaron a disposición de las autoridades competentes. Hasta el momento no se ha precisado el número total de personas que habrían participado en el atraco.

Información en desarrollo...

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