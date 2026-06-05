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Operativo derriba a la cúpula de “Los Mondragón”, grupo ligado al despojo de viviendas en el Edomex

Ulises Josué “N” es identificado como el presunto líder de la organización criminal, la cual estaría adherida a la USON

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A la derecha Ulises Josué "N" y a la izquierda Josué Gael "N". Crédito: FGJEM
A la derecha Ulises Josué "N" y a la izquierda Josué Gael "N". Crédito: FGJEM

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este 4 de junio las detenciones del presunto líder y un miembro de la organización criminal “Los Mondragón”, grupo adherido a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Sociales de la República Mexicana (USON) que opera bajo fachada sindicato en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Lo sujetos capturados por la Fiscalía mexiquense fueron identificados como Ulises Josué “N” -líder- y Josué Gael “N” -integrante del grupo-. Se les acusa de extorsión.

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Con ese golpe, la Operación Restitución del Edomex acumuló 46 objetivos prioritarios detenidos desde su arranque en abril de 2025.

Ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec en espera de que se defina su situación legal.

Autoridades revelaron que en caso de ser declarados culpables, podrían alcanzar una sentencia de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía precisó que deben ser considerados inocentes hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia.

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Amenazaron a una víctima cuatro veces para que retirara su denuncia

El hecho que derivó en las órdenes de aprehensión ocurrió el 25 de agosto de 2025. Ulises Josué y Josué Gael abordaron a una víctima a las afueras de su domicilio en Ecatepec y la amenazaron con privarla de la vida o causarle daño a un familiar si no retiraba una denuncia interpuesta en contra de uno de ellos.

Las indagatorias revelaron que los actos intimidatorios se repitieron en al menos tres ocasiones más. Al tomar conocimiento de los hechos, la Fiscalía inició las investigaciones correspondientes, identificó a los probables responsables y solicitó la orden de aprehensión ante un juez, quien la concedió.

Vista en primer plano de las manos de una persona con piel morena esposadas, con las palmas juntas, sentada y vestida con jeans azules desgastados.
Las capturas ligadas a Los Mondragón fueron informadas por la Fiscalía mexiquense (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FGJEM señaló que “Los Mondragón” estarían relacionados con extorsión, despojo, homicidio y delitos contra la salud, con zona de operación en los municipios de Ecatepec y Nezahualcóyotl.

Además, fue revelado que el grupo se adhirió a la USON, organización que las autoridades identificaron como fachada para encubrir actividades delictivas.

Josué Gael es vinculado con otros crímenes

Josué Gael “N” acumuló investigaciones adicionales. En junio de 2023 habría efectuado detonaciones de arma de fuego en contra de elementos de la Policía Municipal, efectivos estatales, la Guardia Nacional y la propia FGJEM.

El 6 de julio de ese año, un juez lo vinculó a proceso junto con otros integrantes del grupo por portación de arma de fuego y delitos contra la salud y posteriormente fueron puestos en libertad.

Asimismo, las autoridades señalaron que el pasado 6 de noviembre de 2024, Josué Gael y un grupo de aproximadamente 30 personas llegaron al domicilio de una mujer en Ecatepec con la intención de despojarla del inmueble. Habrían accionado un arma de fuego en su contra. Por temor, la propietaria abandonó la vivienda, que fue ocupada por los investigados.

El inmueble fue asegurado posteriormente mediante técnica de investigación de cateo en el marco de la “Operación Restitución”. Por estos hechos, Josué Gael también es investigado por homicidio en grado de tentativa y despojo.

La Fiscalía también detuvo a una mujer del grupo por despojo y tentativa de homicidio en octubre de 2025

Los golpes contra “Los Mondragón” no comenzaron con la detención de su presunto líder. En octubre de 2025, la FGJEM aprehendió a Bella Alicia “N”, señalada como integrante del grupo, por su presunta participación en el despojo de una bodega y un intento de homicidio contra una madre de familia en la colonia Valle Anáhuac, en Ecatepec.

La mujer identificada como Bella Alicia "N", ya fue puesta a disposición de las autoridades (@/FiscaliaEdomex)
La mujer identificada como Bella Alicia "N", ya fue puesta a disposición de las autoridades (@/FiscaliaEdomex)

Las investigaciones de la Fiscalía determinaron que el 6 de julio de 2023, Alicia irrumpió de manera violenta en el inmueble junto con otros individuos.

Los agresores habrían amenazado a la víctima con un arma de fuego, la despojaron del lugar y le causaron lesiones por disparo. La mujer fue detenida en la calle Sandino Sánchez, en la zona de Ejidos de San Cristóbal, y trasladada al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec.

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