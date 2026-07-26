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Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

El ciclista mexicano ya aseguró podio en la competencia

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Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (EFE)
Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (EFE)
13:38 hsHoy

Isaac del Toro: cuántas etapas conforman el Tour de Francia

El ciclista se prepara para debutar en la competencia más prestigiosa del tour internacional, donde buscará consolidar los grandes resultados que ha tenido

El ciclista se prepara para debutar en la competencia más prestigiosa del tour internacional, donde buscará consolidar los grandes resultados que ha tenido. (Infobae México: Jovani Pérez)
El ciclista se prepara para debutar en la competencia más prestigiosa del tour internacional, donde buscará consolidar los grandes resultados que ha tenido. (Infobae México: Jovani Pérez)

Isaac del Toro, considerado una de las promesas más importantes del ciclismo mexicano, participará a partir de este domingo 4 de julio en el Tour de Francia, la competencia más reconocida del circuito internacional.

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13:25 hsHoy
Ocho hombres en uniformes blancos posan junto a sus bicicletas amarillas, identificadas con las marcas Colnago, Shimano y Enve. Posteriormente, las bicicletas son aseguradas en el portaequipajes de un vehículo. Este metraje documenta la preparación de un equipo de ciclismo antes de su "último viaje a París", como parte de la cobertura de un evento deportivo.
13:21 hsHoy

Isaac del Toro y su equipo listo para el último viaje en París

Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (alan.bucar)
Isaac del Toro ya aseguró podio en el Tour de Francia 2026 (alan.bucar)
12:51 hsHoy

Niño mexicano rompe en llanto tras cumplir el sueño de conocer a Isaac del Toro

Un pequeño fan se robó los corazones en el Tour de Francia al vivir un momento emotivo con el ciclista nacional de 22 años de edad

El mexicano cumplió el sueño de un fan de 9 años en Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
El mexicano cumplió el sueño de un fan de 9 años en Francia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer a tu más grande ídolo es una de las vivencias más especiales del ser humano. Isaac del Toro, con su pericia y pasión en el ciclismo a sus 22 años se ha convertido en una de las principales promesas del deporte mexicano y un ejemplo para los niños de nuestra nación.

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12:50 hsHoy

Así descubrió el UAE Team Emirates a Isaac del Toro: “Desde 2021 supe que tenía nivel de World Tour”

El máximo exponente del ciclismo en nuestro país ha dejado impresionados a los expertos y amantes de este deporte en el último año

El joven de Ensenada es la gran promesa del ciclismo mundial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)
El joven de Ensenada es la gran promesa del ciclismo mundial. (REUTERS/Stephanie Lecocq)

Pocos corredores como afición mexicana en el Tour de Francia mueven tanto a sus seguidores en la carrera como Isaac del Toro, el ciclista de México que a sus 22 años ya figura entre los nombres que más ruido generan en la ruta francesa con el UAE Team Emirates.

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12:49 hsHoy

¿Quién es Romina Hinojosa? La novia de Isaac del Toro que también triunfa sobre la bicicleta

La pareja se conoció durante una competencia internacional y desde entonces ha acompañado su crecimiento dentro del deporte de alto rendimiento

El atleta de Ensenada pudo convivir con un pequeño fan tapatío en su más reciente participación en el Tour de Francia.

El nombre de Isaac del Toro volvió a colocarse entre las principales tendencias después de su destacada actuación en una de las etapas del Tour de Francia, disputada entre Hagetmau y Burdeos. El joven bajacaliforniano continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional y despertando el interés de miles de aficionados que desean conocer más sobre su vida fuera de las competencias.

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12:46 hsHoy

Isaac del Toro termina quinto en la Etapa 20 del Tour de Francia 2026: ¿tiene el podio asegurado rumbo a la final?

Del Toro llega a la recta final del Tour de Francia con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la clasificación general

(REUTERS/Gonzalo Fuentes)
(REUTERS/Gonzalo Fuentes)

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir historia en el Tour de Francia 2026 al finalizar en la quinta posición de la Etapa 20 este sábado 25 de julio, en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

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12:46 hsHoy

El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir historia en el Tour de Francia 2026 al finalizar en la quinta posición de la Etapa 20 el pasado sábado 25 de julio, en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.

Con este resultado, el corredor del UAE Team Emirates XRG aseguró matemáticamente un lugar en el podio de la clasificación general, a falta únicamente del cierre tradicional en los Campos Elíseos.

12:45 hsHoy

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