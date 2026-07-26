Final del Tour de Francia 2026 EN VIVO: sigue minuto a minuto a Isaac del Toro

Isaac del Toro, considerado una de las promesas más importantes del ciclismo mexicano, participará a partir de este domingo 4 de julio en el Tour de Francia, la competencia más reconocida del circuito internacional.
Isaac del Toro y su equipo listo para el último viaje en París
Conocer a tu más grande ídolo es una de las vivencias más especiales del ser humano. Isaac del Toro, con su pericia y pasión en el ciclismo a sus 22 años se ha convertido en una de las principales promesas del deporte mexicano y un ejemplo para los niños de nuestra nación.
Pocos corredores como afición mexicana en el Tour de Francia mueven tanto a sus seguidores en la carrera como Isaac del Toro, el ciclista de México que a sus 22 años ya figura entre los nombres que más ruido generan en la ruta francesa con el UAE Team Emirates.
El nombre de Isaac del Toro volvió a colocarse entre las principales tendencias después de su destacada actuación en una de las etapas del Tour de Francia, disputada entre Hagetmau y Burdeos. El joven bajacaliforniano continúa consolidándose como una de las grandes figuras del ciclismo internacional y despertando el interés de miles de aficionados que desean conocer más sobre su vida fuera de las competencias.
El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir historia en el Tour de Francia 2026 al finalizar en la quinta posición de la Etapa 20 este sábado 25 de julio, en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.
El ciclista mexicano Isaac del Toro volvió a escribir historia en el Tour de Francia 2026 al finalizar en la quinta posición de la Etapa 20 el pasado sábado 25 de julio, en una de las jornadas más exigentes de la competencia, disputada entre Le Bourg d’Oisans y Alpe d’Huez.
Con este resultado, el corredor del UAE Team Emirates XRG aseguró matemáticamente un lugar en el podio de la clasificación general, a falta únicamente del cierre tradicional en los Campos Elíseos.