Se suicida mando policial de Tabasco presuntamente vinculado con la muerte del joven Rodrigo Isidro en un retén

El hecho ocurrió en inmediaciones de la Secretaría de Seguridad de Tabasco. Crédito: Redes Sociales

Eduardo de la Cruz Ovilla, director de las Fuerzas Estatales de Apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSPC Tabasco), murió la mañana de este sábado 6 de junio en circunstancias que versiones preliminares atribuyen a un suicidio.

El funcionario habría sido notificado de una orden de aprehensión por su presunta participación en el homicidio de Rodrigo Isidro Ricárdez, estudiante universitario de 20 años asesinado el 14 de noviembre de 2025 durante un retén policial en el municipio de Centro, en Tabasco.

PUBLICIDAD

Imágenes reveladas por medios locales mostraron que el hecho ocurrió en inmediaciones de un inmueble de la corporación policial.

La SSPC Tabasco confirmó el fallecimiento mediante un comunicado oficial e informó que dio parte inmediata a las autoridades competentes y que la Fiscalía General del Estado de Tabasco conduce las diligencias para esclarecer los hechos.

PUBLICIDAD

La familia de Rodrigo Isidro había señalando que un mando policia habría rematado al joven tras la persecución y que permanecía sin ser detenido, a pesar de que cuatro agentes de la SSPC ya habían sido arrestados una semana después del hecho.

La SSPC Tabasco es una dependencia del gobierno estatal y no debe confundirse con la SSPC Federal, encabezada por Omar García Harfuch. La secretaría tabasqueña opera de manera autónoma bajo la administración del gobernador Javier May Rodríguez.

PUBLICIDAD

La SSPC Tabasco reconoció que el elemento fallecido estaba bajo investigación de la Fiscalía

El comunicado de la secretaría señaló que el funcionario formaba parte de una investigación a cargo de la Fiscalía General del Estado, autoridad responsable de determinar los hechos y deslindar las responsabilidades que correspondan conforme a derecho.

La dependencia declaró que mantiene “plena disposición y colaboración” con la Fiscalía para aportar toda la información requerida y contribuir al debido proceso.

También anunció que se abstendrá de emitir mayores comentarios mientras las investigaciones estén en curso, en respeto a los derechos de las personas involucradas y sus familiares.

PUBLICIDAD

La Secretaría cerró el comunicado reafirmando su “compromiso con la legalidad, la transparencia y el acceso a la justicia”, sin proporcionar detalles adicionales sobre el cargo que ocupaba De la Cruz Ovilla ni sobre la naturaleza de la investigación en su contra.

Esto se conoce sobre el caso de Rodrigo Isidro

El 14 de noviembre de 2025, alrededor de las 19:30 horas, Rodrigo Isidro Ricárdez circulaba en su vehículo por la calle Gerónimo Palacios, en la colonia José María Pino Suárez del municipio de Centro, cuando fue interceptado por policías estatales en un retén.

PUBLICIDAD

Al no detenerse, los agentes iniciaron una persecución y abrieron fuego contra el automóvil.

El joven recibió impactos en el cuello, el pecho y la mano izquierda. Perdió el control del vehículo, chocó y murió poco después. Estudiaba la licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y combinaba sus clases con actividades ganaderas en el rancho de su familia.

PUBLICIDAD

El caso del joven fue señalado como un asesinato extrajudicial. Crédito: Redes Sociales

La versión oficial estableció que los policías actuaron tras la negativa del conductor a detenerse. La familia rechazó esa versión desde el inicio: sostuvo que Rodrigo no iba armado, no representaba amenaza alguna y que los disparos se realizaron a corta distancia y sin justificación durante la persecución.

El 24 de noviembre, diez días después del homicidio, la Fiscalía General del Estado ejecutó órdenes de aprehensión contra cuatro agentes de la SSPC Tabasco señalados como presuntos responsables.

PUBLICIDAD

La familia denunció alteración de evidencia y anunció protestas hasta Palenque

Lucio Isidro Álvarez, padre de la víctima, acusó que agentes habrían colocado un arma de fuego en la escena del crimen para justificar la actuación policial y que otros elementos retiraron cámaras de videovigilancia con la intención de eliminar evidencia.

Rechazó categóricamente que el arma encontrada en el lugar perteneciera a su hijo.

“Yo no exijo venganza; necesito justicia, que no quede impune porque el mismo sistema que debía protegerlo le quitó la vida”, dijo Lucio Isidro en declaraciones públicas.

PUBLICIDAD

El joven fue asesinado por elementos policiales en 2025. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El pasado 5 de junio, el padre anunció una marcha hacia la Ciudad de México durante la cual entregaría escritos en la Embajada de Estados Unidos, la SSPC federal y Palacio Nacional.

Como medida adicional de presión, advirtió en entrevista con la periodista Azucena Uresti que, de no obtener respuestas, instalaría un plantón frente a la quinta “La Chingada”, en Palenque, Chiapas, donde reside el expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“De allá salen las instrucciones, salen las órdenes”, sostuvo Lucio Isidro al explicar las razones de trasladar la protesta hasta Palenque.