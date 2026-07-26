Todo lo que puede hacer el Nokia 1100 en 2026: linterna, despertador y precio

El Nokia 1100 fue un dispositivo muy popular en la década de los 2000. (Foto: Amazon)

Más de dos décadas después de su lanzamiento en 2003, el Nokia 1100 se mantiene como el teléfono más vendido de la historia, con más de 250 millones de unidades distribuidas.

Pese a la evolución tecnológica y al dominio absoluto de las pantallas táctiles, este dispositivo de gama de entrada continúa generando interés en el mercado secundario.

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Muchos usuarios y coleccionistas se preguntan qué utilidad conserva en 2026 el Nokia 1100, un celular caracterizado por su durabilidad y su pantalla monocromática de 96 x 65 píxeles.

Qué opciones siguen operando en el Nokia 1100

Herramientas como la linterna LED, el reloj despertador y juegos clásicos como Snake II funcionan de manera autónoma sin necesidad de conexión ni sistema operativo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Nokia 1100 funciona de manera totalmente independiente de una red móvil para sus herramientas locales. Entre sus aplicaciones más conocidas se encuentra la linterna LED ubicada en la parte superior, la cual se activa mediante la tecla de acceso rápido de borrar (C).

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Al no depender de aplicaciones ni de sistemas operativos complejos, el encendido es inmediato y el consumo de energía es mínimo.

Además, el teléfono incluye un reloj con función de alarma que permite configurar tonos audibles y alertas repetitivas. La herramienta de recordatorios, el cronómetro, la calculadora básica y la función de temporizador continúan operando sin inconvenientes.

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De igual forma, el clásico juego Snake II y el compositor de tonos polifónicos permanecen totalmente accesibles desde el menú del dispositivo.

Por qué no es posible realizar llamadas y enviar mensajes desde el Nokia 1100

El Nokia 1100 no es compatible con redes 3G ni versiones superiores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La capacidad de realizar llamadas de voz y enviar mensajes de texto (SMS) depende exclusivamente de la infraestructura de telecomunicaciones de cada país. El Nokia 1100 es un dispositivo exclusivamente 2G que opera en frecuencias GSM 900/1800 MHz (o GSM 850/1900 MHz en su variante 1100b).

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En las regiones donde los operadores ya han concretado el apagado de sus redes 2G para liberar espectro a favor de 4G y 5G, el teléfono carece por completo de cobertura.

El teléfono no cuenta con navegador web, conectividad WiFi, Bluetooth ni soporte para aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, así que su alcance de comunicación es muy limitado.

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Cuánto puede durar la batería de un Nokia 1100

El celular utiliza la icónica batería extraíble de iones de litio BL-5C, con una capacidad nominal de 850 mAh. En modo de espera (standby), el aparato puede mantenerse encendido entre 10 y 14 días sin necesidad de recarga.

Cuando se utiliza con una batería original en buen estado o con un repuesto compatible de fabricación reciente, el consumo de energía del dispositivo es sumamente reducido por la ausencia de procesos en segundo plano y al bajo consumo de su pantalla monocromática.

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Gracias a la baja demanda de su pantalla monocromática, la batería BL-5C ofrece hasta dos semanas en modo de espera y varios días de uso continuo. (Foto: Nokia)

En caso de utilizarse activamente como linterna, reloj despertador o para juegos breves, la autonomía ronda entre los 4 y 7 días continuos. Estas cifras superan ampliamente los estándares de los smartphones modernos, aunque dependen de la calidad de la batería sustituta usada.

Cuánto cuesta un Nokia 1100 en comercios electrónicos

El precio del Nokia 1100 varía según el estado estético del celular, si incluye accesorios originales (como el cargador de aguja fina ACP-7U) y el público al que va dirigido.

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Un dispositivo usado con signos visibles de desgaste se comercializa en portales de comercio electrónico por un rango de entre 20 y 35 dólares estadounidenses.

Por otro lado, las unidades reacondicionadas, clasificadas como objetos de colección o conservadas en su empaque original con manuales, alcanzan precios entre los 50 y los 100 dólares en plataformas internacionales.

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El valor del Nokia 1100 varía entre los 20 dólares por unidades usadas de uso cotidiano y hasta 100 dólares para modelos de colección en su caja original. (Fotocomposición Infobae)

Las carcasas intercambiables Xpress-on y los repuestos de teclado de silicona se venden de manera independiente por montos inferiores a 10 dólares

Dónde se puede comprar un Nokia 1100 en la actualidad

La principal vía para adquirir un Nokia 1100 son las plataformas globales de compraventa en línea, donde vendedores particulares y tiendas especializadas en tecnología vintage ofrecen unidades probadas y desbloqueadas para cualquier operador.

Asimismo, es común encontrar estos dispositivos en mercados locales, ferias de antigüedades y tiendas de reparación que conservan inventario antiguo.

Al momento de la compra, se sugiere verificar si el teléfono incluye la batería original o compatible y comprobar el estado de los pines de carga para garantizar su correcto funcionamiento.