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A sobre cerrado, así será la subasta de propiedad donde fue abatido “El Mencho”: el precio de salida ronda los 13 mdp

El terreno ubicado dentro de Tapalpa Country Club, en Jalisco, forma parte de una convocatoria del Indep que incluye más de 200 inmuebles asegurados

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El precio de salida de la propiedad es de 12 millones 939 mil 520 pesos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)
El precio de salida de la propiedad es de 12 millones 939 mil 520 pesos. (Imagen ilustrativa generada con IA | Infobae México)

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) llevará a cabo este jueves 28 de mayo una subasta pública en la que puso a la venta un terreno ubicado dentro del fraccionamiento Tapalpa Country Club, en Jalisco, inmueble que, de acuerdo con información oficial, estaba relacionado con Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), antes de ser abatido durante un operativo militar el pasado 22 de febrero.

La propiedad forma parte de una convocatoria nacional integrada por 211 bienes inmuebles distribuidos en 75 lotes, entre casas, locales comerciales y terrenos. El proceso será organizado por el Indep bajo el esquema de subasta a sobre cerrado y la apertura de propuestas se llevó a cabo al mediodía, con transmisión en vivo a través de los canales oficiales del organismo.

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De acuerdo con la convocatoria, el terreno tiene un precio de salida de 12 millones 939 mil 520 pesos. Para participar, los interesados debieron entregar sus propuestas entre las 10:00 y las 12:00 horas en la sede del instituto, ubicada sobre Insurgentes Sur 1931, colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. El proceso también requiere una garantía de participación de 15 mil pesos.

¿Qué es una subasta a sobre cerrado?

El esquema de subasta a sobre cerrado consiste en que cada participante entrega su propuesta económica de manera confidencial dentro de un sobre sellado, sin conocer las ofertas del resto de competidores.

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Una vez concluido el periodo de recepción, las propuestas son abiertas públicamente y se declara ganadora la oferta más alta. Según el Indep, este mecanismo busca garantizar transparencia y condiciones equitativas entre los participantes. Bajo este formato pueden comercializarse bienes inmuebles, mercancías y activos financieros asegurados por el Estado.

El inmueble ofertado se localiza dentro de Tapalpa Country Club. (Crédito: Reuters)
El inmueble ofertado se localiza dentro de Tapalpa Country Club. (Crédito: Reuters)

Así es el terreno ubicado en Tapalpa Country Club

El inmueble ofertado se localiza dentro de Tapalpa Country Club, un desarrollo residencial de alto nivel ubicado en una zona boscosa de Jalisco. El terreno supera los 13 mil metros cuadrados y, según la descripción oficial, cuenta con escritura y posesión legal.

En el área se han documentado construcciones con acabados de lujo, incluida una vivienda con al menos tres recámaras y mobiliario de alto valor.

El predio adquirió notoriedad pública luego de que autoridades federales lo relacionaran con Nemesio Oseguera Cervantes, identificado como líder del CJNG. De acuerdo con la información oficial difundida tras el operativo militar del 22 de febrero, el capo presuntamente se escondía en ese sitio antes de ser abatido.

Subastas de bienes vinculados al crimen organizado

El gobierno federal utilizó en años recientes las subastas del Indep para vender propiedades aseguradas o decomisadas a integrantes del crimen organizado.

Entre los antecedentes se encuentran inmuebles relacionados con Joaquín “El Chapo” Guzmán, que también fueron incorporados a procesos públicos de venta como parte de la estrategia federal de recuperación y desincorporación de activos vinculados con organizaciones criminales.

En esta ocasión, la convocatoria destaca por el volumen de bienes ofertados y por incluir uno de los inmuebles asociados oficialmente con el liderazgo del CJNG.

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