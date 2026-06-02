Caso Carlos Manzo: arrestan a un agente de la Guardia Civil y un exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán por su asesinato

Foto: Especial

El caso de Carlos Manzo Rodríguez continúa presentando avances con la detención de dos hombres implicados en la red que orquestó su asesinato con apoyo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Se trata de Héctor Hugo “N”, alias “Manuel”, identificado como exfuncionario de la Fiscalía Regional de Uruapan, quien fue detenido el pasado 21 de mayo en una operación en la le fueron asegurados cinco teléfonos celulares, identificaciones apócrifas de la Fiscalía General de Michoacán, un vehículo y casquillos percutidos.

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Carlos Torres Piña, fiscal del estado, detalló en conferencia de prensa que el sujeto está relacionado con la filtración de información sobre la orden de aprehensión del “Congo”, lo cual le compartía a Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, detenida en días pasados.

El intercambio de información la realizaba por mensajería instantánea, la cual fue identificada mediante el uso de la aplicación de Thrrema, que brinda mayor seguridad al no dejar rastro de datos.

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Alias "Manuel", exfuncionario de la Fiscalía de Michoacán en Uruapan detenido por el asesinato de Carlos Manzo. Foto: Captura de pantalla / FGE Michoacán

De acuerdo con el funcionario, la ubicación del sujeto se logró derivado de la captura de Wendy “N”, que permitió identificar vínculos con el CJNG y la filtración de datos operativos.

*Información en desarrollo...