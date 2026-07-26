Por qué si reinicias el router WiFi una vez a la semana tendrás mejor internet

Reiniciar el router WiFi una vez por semana ayuda a mejorar la conexión a internet y mantener una red estable en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar el router WiFi es una de las rutinas que pocos usuarios tienen en casa. Este hábito es un proceso muy sencillo y útil que se recomienda hacer cada semana para mejorar la conexión a internet de manera gratuita.

A pesar de que estos dispositivos están diseñados para funcionar de manera continua, apagar y encender el router cada cierto tiempo ayuda a prevenir fallos temporales, mejora el rendimiento general y permite mantener una red más estable en el hogar.

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Cada cuánto tiempo recomiendan reiniciar el router WiFi

Lo ideal es reiniciar el router WiFi al menos una vez por semana. Esta periodicidad no responde a una exigencia técnica estricta, sino a la acumulación de tareas y procesos internos que los routers gestionan de manera ininterrumpida.

El motivo principal es que, aunque el router puede estar encendido las 24 horas durante meses, eso no significa que su funcionamiento sea óptimo todo el tiempo. Los procesos internos pueden quedarse atascados o responder con lentitud tras varios días de actividad continua. El reinicio semanal actúa como una medida preventiva para evitar problemas mayores.

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El router WiFi puede funcionar encendido durante meses, pero sus procesos internos pueden quedar atascados o responder con lentitud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este gesto simple ayuda a mantener la red estable y rápida, permitiendo que todos los dispositivos conectados —móviles, ordenadores, televisores, cámaras de seguridad o altavoces inteligentes— accedan a internet sin cortes ni interferencias.

Por qué es útil reiniciar el router WiFi regularmente

El reinicio periódico favorece el funcionamiento del router en varios aspectos. Uno de los principales beneficios es que libera la memoria temporal del aparato, donde se almacenan datos que, con el tiempo, pueden quedar obsoletos o contener errores. Vaciar esa memoria reduce la probabilidad de comportamientos irregulares, como caídas repentinas de la conexión o bloqueos puntuales.

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Otra de las ventajas es que cierra procesos internos que han dejado de responder. Los routers ejecutan numerosos servicios de administración de red, tanto para conexiones WiFi como por cable.

Algunos de estos servicios pueden bloquearse de manera invisible para el usuario, generando cortes esporádicos o situaciones en las que los dispositivos parecen estar conectados pero no acceden a internet. Reiniciar obliga a cerrar y reiniciar estos procesos, devolviendo la normalidad a la red doméstica.

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El reinicio del router cierra procesos internos que dejan de responder y restablece el acceso a internet en los dispositivos conectados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento también renueva la conexión de todos los dispositivos. Móviles, tabletas y ordenadores mantienen sesiones activas con el router, y a veces conservan configuraciones temporales incorrectas. Al reiniciar el aparato, cada dispositivo debe reconectarse y solicitar una nueva comunicación, lo que elimina posibles errores acumulados.

En muchos modelos, el reinicio permite que el router elija automáticamente un canal WiFi menos saturado. En zonas con muchas redes cercanas, como edificios o barrios densos, varios routers compiten por los mismos canales de 2,4 GHz o 5 GHz, lo que puede generar interferencias. Al arrancar de nuevo, algunos equipos analizan el entorno y seleccionan el canal más adecuado, mejorando la estabilidad general de la señal.

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Cómo reiniciar el router WiFi correctamente

El proceso para reiniciar el router es sencillo y puede realizarlo cualquier usuario, sin experiencia técnica. La forma clásica consiste en apagar el router desde el botón físico, que suele estar ubicado en la parte trasera del dispositivo. Si no dispone de botón, se puede desenchufar el cable de alimentación directamente.

Es recomendable esperar entre 15 y 60 segundos antes de volver a encenderlo o enchufarlo. Este intervalo permite que los componentes internos se descarguen completamente y que la memoria temporal se vacíe. Algunos proveedores sugieren aguardar hasta un minuto para asegurar un reinicio total.

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En muchos modelos, reiniciar el router permite elegir un canal WiFi menos saturado y reducir interferencias en redes de 2,4 GHz o 5 GHz. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tras volver a encender el router, hay que esperar unos minutos hasta que las luces del panel frontal se estabilicen. Durante este periodo, el equipo inicia sus servicios y restablece la comunicación con la red del proveedor de internet. La conexión no regresa de inmediato, pero una vez que las luces están fijas, los dispositivos pueden volver a conectarse.

En todos los casos, es fundamental no confundir reiniciar con restablecer (resetear) el router. Reiniciar solo apaga y enciende el equipo, manteniendo intactas todas las configuraciones: nombre de la red, contraseñas, reglas personalizadas y opciones de seguridad.

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El restablecimiento de fábrica, en cambio, borra por completo los ajustes y obliga a configurar el dispositivo desde cero, lo que puede dejar la red inactiva temporalmente.