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Mejoravit 2026: Conoce cuánto dinero te prestan por primera vez para remodelar tu casa

Una opción para quienes desean renovar su hogar usando el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda

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El crédito Mejoravit permite renovar desde cocinas hasta jardines sin necesidad de hipotecar la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El crédito Mejoravit permite renovar desde cocinas hasta jardines sin necesidad de hipotecar la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El crédito Mejoravit es una alternativa de financiamiento no hipotecario que permite a los trabajadores derechohabientes reparar, ampliar o mejorar su vivienda sin dejarla como garantía.

Esta modalidad de crédito, ofrecida por Infonavit, facilita cambios en pisos, renovación de muebles de cocina y baño, pintura, impermeabilización, mejoras en jardines y otras adecuaciones, siempre que no se altere la estructura del inmueble.

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La garantía del préstamo es el saldo disponible en la Subcuenta de Vivienda, lo que elimina la necesidad de hipotecar la propiedad.

Mejoravit permite financiar pintura, impermeabilización y mobiliario, siempre que la estructura no se modifique. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Mejoravit permite financiar pintura, impermeabilización y mobiliario, siempre que la estructura no se modifique. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Mejoravit: cuánto dinero se puede solicitar por primera vez

El monto que se puede solicitar por primera vez con Mejoravit va desde 10,698 pesos mexicanos hasta 169,039 pesos mexicanos, siempre que no se rebase el 90% del saldo en la Subcuenta de Vivienda.

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Para quienes eligen un monto igual o menor a 42,794 pesos mexicanos la tasa de interés anual fija es de 10% y el plazo para pagar puede ser de uno hasta cinco años.

Si el monto solicitado supera esa cantidad, la tasa anual fija es de 11% y el plazo se extiende de uno hasta diez años.

Para tramitar Mejoravit, la vivienda a remodelar puede estar a nombre de familiares directos, no solo del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Para tramitar Mejoravit, la vivienda a remodelar puede estar a nombre de familiares directos, no solo del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El crédito se otorga de manera individual

Para hombres, la suma de edad y plazo del crédito no puede superar 70 años; para mujeres, el límite es de 75 años.

El trámite puede realizarse para la vivienda que se encuentre a nombre del solicitante o de su cónyuge, concubino, hijos, hermanos, padres, abuelos o suegros, con la condición de que el solicitante habite el inmueble a remodelar.

El crédito admite financiar hasta 30% del monto para regularizar escrituras, siempre y cuando presentes la documentación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El crédito admite financiar hasta 30% del monto para regularizar escrituras, siempre y cuando presentes la documentación correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Si el objetivo es regularizar la situación jurídica de la vivienda, Mejoravit permite destinar hasta 30% del monto del crédito para cubrir gastos notariales relacionados con la escrituración.

Para acceder al crédito, el trabajador debe ser derechohabiente con relación laboral vigente, estar registrado en una Afore y contar con registros biométricos actualizados.

Además, es requisito autorizar la consulta al buró de crédito y no tener otro crédito vigente con el Infonavit.

El historial crediticio previo debe estar libre de incumplimientos y no haber recibido apoyos de programas para cubrir deudas.

La plataforma Mi Cuenta Infonavit permite consultar el monto disponible y descargar los formatos necesarios para iniciar el trámite.

No se puede tener otro crédito vigente con Infonavit si se quiere acceder a Mejoravit. (Imagen Ilustrativa Infobae).
No se puede tener otro crédito vigente con Infonavit si se quiere acceder a Mejoravit. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Documentación requerida

El proceso de solicitud exige la entrega de la Solicitud de Inscripción de Crédito y una identificación oficial vigente, que puede ser pasaporte, credencial de elector o CURP Biométrica.

Para trabajadores extranjeros, se requiere forma migratoria tipo credencial, “Carta de Residencia” del Instituto Nacional de Migración, pasaporte vigente.

Los extranjeros naturalizados mexicanos deben presentar carta de naturalización.

Los documentos para comprobar tenencia o parentesco son indispensables si la vivienda no está a nombre del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae).
Los documentos para comprobar tenencia o parentesco son indispensables si la vivienda no está a nombre del solicitante. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Se debe entregar comprobante de domicilio con antigüedad máxima de tres meses, a nombre del derechohabiente, cónyuge o pariente directo.

Además, es necesario presentar CURP impresa, estado de cuenta bancario a nombre del solicitante con CLABE o número de tarjeta completo, acta de nacimiento e impresión de RFC.

Adicionalmente, hay que presentar una carta bajo protesta de decir verdad, en la que se describan las mejoras a realizar, el monto de mano de obra y, en su caso, el monto destinado a regularización de la propiedad.

El saldo de tu Subcuenta de Vivienda define el monto máximo que puedes solicitar en tu primer crédito Mejoravit. (Imagen Ilustrativa Infobae).
El saldo de tu Subcuenta de Vivienda define el monto máximo que puedes solicitar en tu primer crédito Mejoravit. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Este formato, junto con el presupuesto inicial de la mejora, están disponibles en Mi Cuenta Infonavit.

Si la vivienda está a nombre del solicitante, se debe acreditar la legítima tenencia; si no, se debe presentar la cadena de actas que validen el parentesco y el documento de tenencia.

Después de tener el crédito, ¿Qué sigue?

Si el monto destinado a regularización no cubre impuestos, derechos y honorarios notariales, el solicitante debe cubrir la diferencia.

El seguimiento ante el Registro Público y la obtención del título de propiedad son responsabilidad directa del beneficiario.

Una vez formalizado el crédito, se debe cargar en Mi Cuenta Infonavit un reporte fotográfico de la mejora realizada, junto con tickets, facturas y comprobantes, todo en un solo archivo PDF de hasta 20 MB.

Mano abierta sujetando una pequeña casa en miniatura de color blanco y un tejado gris, con una llave antigua dorada apoyada sobre el tejado.
Mejoravit no es un crédito hipotecario, por lo que la vivienda de pago no queda como garantía. (Imagen Ilustrativa Infobae).
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