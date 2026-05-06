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Xóchitl Gálvez afirma que Sheinbaum se ve molesta y evita hablar sobre caso de Rocha Moya

La excandidata presidencial recordó que en las elecciones hubo denuncias de violencia y amenazas, pero pocos las apoyaron

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Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez
Xóchitl Gálvez afirmó que no es momento de culpar a Calderón por la violencia en Michoacán. | X- Xóchitl Gálvez

Xóchitl Gálvez Ruiz, excandidata presidencial de la oposición acusó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evita hablar sobre los señalamientos del gobierno de Estados Unidos contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa con licencia temporal.

En un video publicado en su cuenta de X, la exsenadora consideró que incluso la mandtaria se ve molesta cuando la cuestionan sobre el tema en su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, que realiza diariamente en Palacio Nacional.

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Gálvez Ruiz afirmó que la oposición siempre va a rechazar “que alguna potencia extranjera venga a decirnos cómo nos gobernamos”; sin embargo, afirmó que la presidenta enfrenta la disyuntiva de priorizar a su partido o anteponer a México en el contexto de la revisión del Tatado comercial México- Estados Unidos- Canadá (T-MEC).

Esto último, advirtiendo que una mala negociación podría afectar al país en materia económica, por lo que aseveró que Sheinbaum tiene en sus manos la decisión de apostar por la impunidad de morenistas o llevarlos ante la justicia.

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“A la primera mandataria se le ha visto molesta en sus conferencias mañaneras, como que trata de evitar entrarle al tema del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y de otros funcionarios que están acusados por autoridades estadounidenses de coludirse con el narcotráfico.

“Y aunque lo niegue, la presidenta sí está ante la disyuntiva de priorizar a su partido o anteponer a México en estos momentos tan delicados cuando está en revisión el T-MEC, ya que si no se llega a un buen acuerdo, podría afectar brutalmente a nuestro país en materia económica. Es decir, está en sus manos apostarle a la impunidad de morenistas o llevarlos frente a la justicia”, dijo.

Gálvez comentó que Sheinbaum exige pruebas contundentes e irrefutables al tribunal de Estados Unidos sobre las acusaciones, aunque las evidencias, asegura, se exhiben desde hace cinco años.

Recordó que el entonces senador Mario Zamora denunció secuestros de operadores políticos, amenazas de muerte y la intervención directa de comandos armados durante el día de los comicios. Gálvez indica que pocos apoyaron a Zamora en ese momento.

Gálvez menciona que durante los debates presidenciales calificó a Morena de “narcopartido” por vínculos con el crimen organizado.

Relató que morenistas presentaron tres quejas en su contra y que el tribunal electoral la multó con cerca de cien mil pesos, además de censurar el fragmento donde hace esa descripción.

“Desafortunadamente, el tiempo me dio la razón”, afirma.

Agregó que nadie juzgará a la presidenta si aplica la justicia, en este sentido, criticó la comparación entre el caso de Rocha Moya y lo sucedido en Chihuahua con el gobierno de Maru Campos.

Cuestionó que la fiscalía citará a 50 personas por la presencia de elementos de la CIA para desmantelar un narcolaboratorio, pero no se ve la misma rapidez para actuar contra Rocha Moya, acusado de narcotráfico.

“No hay comparación”, concluye Gálvez.

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