Cómo saber que tus niveles de testosterona bajan y qué hacer al respecto

El descenso de testosterona puede revertir características adquiridas durante la adolescencia, como el tono grave de la voz, el desarrollo del vello corporal y el apetito sexual incrementado. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Cuando los hombres alcanzan la mediana edad, los niveles de testosterona suelen disminuir de forma progresiva, lo que puede provocar alteraciones en el deseo sexual, la masa muscular, la fortaleza ósea y el ánimo.

El diagnóstico de deficiencia de testosterona se confirma cuando los valores descienden por debajo de 300 nanogramos por decilitro en dos análisis de sangre en ayunas realizados en días distintos, lo que puede llevar a considerar un tratamiento de reemplazo hormonal.

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De acuerdo con el endocrinólogo Shalender Bhasin, de la Escuela de Medicina de Harvard.

Por qué desciende naturalmente la testosterona

La testosterona se sintetiza principalmente en los testículos y, en menor medida, en las glándulas suprarrenales.

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El descenso natural con la edad suele ser gradual y, en la mayoría de los casos, ocurre dentro de valores considerados normales. Sin embargo, en algunos hombres la caída puede ser tan marcada que revierta características desarrolladas durante la adolescencia, como el tono grave de voz, mayor vello corporal, mayor apetito sexual y producción de esperma.

El inicio de la terapia hormonal debe posponerse en personas que hayan sufrido un infarto o un accidente cerebrovascular reciente. (Imagen Ilustrativa Infobae).

Síntomas que pueden indicar baja testosterona

Entre los síntomas principales de un descenso significativo de testosterona figuran la disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, menor masa muscular, reducción de la densidad ósea, fatiga, alteraciones del sueño y ánimo bajo, de acuerdo con la Universidad de Harvard.

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La confirmación médica de la deficiencia requiere dos mediciones en días separados, según datos del endocrinólogo Bhasin.

Según el análisis de Harvard, la caída de testosterona puede deberse a múltiples causas.

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Entre ellas, el uso de medicamentos como opioides o corticosteroides, lesiones testiculares, hipotiroidismo, trastornos del sueño como la apnea y alteraciones en la hipófisis, que regula la producción hormonal.

Enfermedades metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2 también afectan de manera directa: el exceso de grasa abdominal reduce una hormona esencial, mientras que la resistencia a la insulina agrava el descenso.

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Entre los síntomas más frecuentes del descenso de testosterona se encuentran la disminución del deseo sexual, disfunción eréctil, menor masa muscular, fatiga y alteraciones del sueño. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La disminución de testosterona puede generar un círculo vicioso: la resistencia a la insulina y los trastornos metabólicos reducen la testosterona disponible, lo que a su vez empeora la resistencia a la insulina y eleva la glucosa, dificultando el control metabólico.

¿Cuándo y cómo tratar la deficiencia de testosterona?

El tratamiento de la deficiencia de testosterona debe iniciarse únicamente tras un diagnóstico confirmado y bajo estricto control médico.

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De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, es esencial que un especialista identifique la causa del descenso y, en caso de ser reversible, la corrija antes de considerar cualquier intervención.

El endocrinólogo Shalender Bhasin señala que los métodos médicos aprobados para el tratamiento incluyen el reemplazo hormonal, es decir, la administración controlada de testosterona para restituir los niveles normales en el organismo.

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Los efectos positivos en el ánimo y la libido pueden observarse en pocas semanas tras el inicio del tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las vías disponibles son inyecciones intramusculares, geles, cremas, parches transdérmicos, implantes subcutáneos y cápsulas orales.

Los efectos positivos del tratamiento, como la mejora del ánimo y la libido, suelen aparecer en pocas semanas.

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La resistencia a la insulina y los trastornos asociados a la diabetes pueden reducir la testosterona disponible. (Imagen Ilustrativa Infobae).

El aumento de masa muscular se observa entre 8 y 12 semanas de tratamiento, y la reducción de grasa corporal puede demorar hasta seis meses.

El incremento en la densidad ósea generalmente se detecta después de uno o dos años de terapia, de acuerdo con los estudios de la Universidad de Harvard.

No todos los hombres son candidatos para el reemplazo hormonal. El especialista recomienda evitar la terapia en quienes presentan cáncer de próstata, cáncer de mama masculino, cifras elevadas de glóbulos rojos o apnea del sueño grave.

La valoración médica es indispensable antes de iniciar cualquier modalidad de terapia hormonal. (Imagen Ilustrativa Infobae).

La decisión de iniciar un tratamiento para la deficiencia de testosterona requiere un seguimiento médico constante, con controles clínicos periódicos para ajustar las dosis y evaluar la respuesta del organismo.

De acuerdo con la Escuela de Medicina de Harvard, solo un especialista puede determinar la indicación, tipo de terapia y duración adecuada.