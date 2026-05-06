“El Mimoso” anuncia su retiro de los escenarios y explica las razones detrás de su decisión

La esposa de Luis Antonio López 'El Mimoso' lo acusó de ejercer violencia física contra ella. Crédito: El Mimoso, Facebook.

Luis Antonio López, mejor conocido como El Mimoso, confirmó que su carrera en los escenarios tiene fecha de cierre. Tras más de tres décadas en la música, el exvocalista de Banda El Recodo prepara una gira de despedida que se extenderá por aproximadamente dos años.

¿Por qué se retira?

El anuncio no implica un retiro inmediato, sino una etapa de transición diseñada para cumplir compromisos pendientes y despedirse del público que lo ha acompañado durante 33 años. El propio intérprete explicó que se trata de una decisión meditada, con un enfoque personal que va más allá del ámbito artístico.

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“Me queda poco tiempo en los escenarios y la gente se sorprende pero yo ya tomé la decisión de retirarme de los escenario y lo mío va con toda la seriedad y toda la humildad, llevó más de 33 años en la música y como digo quiero ser una persona normal, quiero viajar, quiero disfrutar con mi hijo, a veces es difícil cuando te subes a un avión a viajar, luego a un escenario y tantas y tantas horas”.

Ya hace algunos años "El Mimoso" había revelado que se retirará de los escenarios (Foto: Cuartoscuro)

El motivo central de su retiro apunta a un cambio de prioridades. López busca dedicar más tiempo a su familia y a una vida más estable, lejos de las exigencias de las giras constantes. En ese proceso, también ha manifestado un interés por fortalecer su lado espiritual, una línea que ya había explorado anteriormente en su carrera.

Pese a su salida de los escenarios, el cantante dejó claro que no abandonará la música. Su intención es mantenerse activo en la creación de nuevos temas, aunque sin la dinámica de presentaciones en vivo.

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“Eso no quiere decir que si yo me retiro de los escenarios, me retiro de la música, yo solamente me retiro de los escenarios pero seguiré haciendo música”, aclaró.

Esta no es la primera vez que el artista habla de retirarse. En 2017 ya había planteado una decisión similar, incluso con la intención de enfocarse en música cristiana. Sin embargo, en esta ocasión, el anuncio llega acompañado de una estrategia concreta: una gira de despedida que marcará el cierre definitivo de su etapa sobre los escenarios.

En el plano profesional, el intérprete también ha señalado la importancia de dar paso a nuevas generaciones dentro del regional mexicano, en un momento donde el género vive una transformación con la llegada de nuevos exponentes.

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Mientras se concreta su retiro, los seguidores aún tendrán oportunidad de verlo en vivo durante este tour final, que funcionará como un recorrido por los momentos más representativos de su trayectoria artística.