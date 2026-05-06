Reunión de Claudia Sheinbaum con BTS enciende la esperanza de un concierto en el Zócalo de CDMX

El grupo de K-pop BTS estará en Palacio Nacional a las 17:00 horas y saldrían a saludar a sus fans desde un balcón

BTS retornó a la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Durante su conferencia matutina de este miércoles, la mandataria federal confirmó que sostendrá una reunión con los integrantes de la agrupación de K-pop.

El encuentro, previsto para las 17:00 horas, sucederá un día antes de la primera de tres presentaciones de BTS en Ciudad de México.

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“Hoy viene el grupo BTS, aquí a Palacio Nacional, viene en la tarde, como a las 05:00 de la tarde. Claudia Curiel nos está ayudando con esta visita. Recuerden cómo pasó todo; es un grupo musical de Corea que tiene mucho éxito en el mundo, particularmente con las y los jóvenes mexicanos”, indicó Sheinbaum.

La noticia dominó la conversación digital, donde seguidores del grupo que no pudieron conseguir accesos para sus presentaciones del 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros, especularon sobre la posibilidad de un concierto gratuito en el Zócalo de Ciudad de México.

Las versiones de un concierto de BTS en el Zócalo

En X —anteriormente Twitter—, cuentas especializadas en entretenimiento han reportado intenciones de los gobiernos federal y de la capital para gestionar un recital en la Plaza de la Constitución.

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Incluso, la presidenta Sheinbaum recordó en la mañanera el interés de su gobierno por ampliar las presentaciones de BTS en México.

“Si se acuerdan, le escribí una carta al presidente de Corea, y le dije que estaban muy tristes las y los jóvenes porque son muy pocos conciertos y quieren que haya más. Entonces pido que a través de usted podamos entrar en contacto con los productores del grupo”.

Poco después de sus declaraciones, las ARMY’s —como se denominan las fans de BTS— comenzaron a arribar a las inmediaciones de Palacio Nacional con la esperanza de ver a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V (Kim Tae-hyung) y Jungkook.

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Claudia Sheinbaum anuncia reunión con BTS en Palacio Nacional. ( Jovani Perez - Infobae México)

¿Qué elementos refuerzan un concierto gratuito?

Además del interés reconocido por la presidenta Sheinbaum, hay otros factores que refuerzan la esperanza de las ARMY’s.

La última presentación de BTS en Ciudad de México es el 10 de mayo. Posteriormente, el grupo tendrá un periodo de descanso de 6 días antes de su fecha del 16 de mayo en el Stanford Stadium de Stanford, California.

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Además, durante el sexenio en curso, la Secretaría de Cultura federal y sus dependencias estatales han desarrollado programas para garantizar el derecho humano a la cultura y la recreación, con el objetivo de ampliar el acceso gratuito a espectáculos de calidad.

De 2025 a la fecha, en el Zócalo se han presentado La Arrolladora Banda El Limón, Residente, Shakira, Andrea Bocelli y, recientemente, 31 Minutos.

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La boletera reveló los precios oficiales en México (Gemini)

Cabe destacar que “ARIRANG”, gira internacional de BTS, marcó un parteaguas en la industria del entretenimiento en México debido a la movilización sin precedentes del ARMY, que logró escalar sus quejas hasta el nivel presidencial y judicial.

A diferencia de otros conciertos, la presión de los fans obligó a las autoridades a intervenir directamente en las prácticas de empresas como Ticketmaster México y OCESA, cuestionando su control absoluto sobre el mercado de espectáculos.

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En espera de un anuncio oficial, la Canaco CDMX prevé una derrama económica de casi dos mil millones de pesos.

Ante la abrumadora demanda de boletos para los conciertos de BTS, la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, reveló que envió una carta al primer ministro de Corea para solicitar más fechas para los jóvenes mexicanos. Crédito: Goibierno de México

El impacto de BTS en la economía de CDMX

De acuerdo con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), la derrama económica estimada por estos eventos asciende a 1,861 millones de pesos.

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La mayor parte provendrá de la venta de boletos, calculada en 1,529 millones de pesos, mientras que la ocupación hotelera superará los 294 millones.

El gasto en alimentos y servicios en restaurantes, bares y comercios cercanos al recinto proyecta 37 millones de pesos adicionales.

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El presidente del organismo, Vicente Gutiérrez Camposeco, señaló que este tipo de espectáculos internacionales impulsa la reactivación de los sectores comercial y de servicios, y posiciona a la ciudad como referente cultural global. Las autoridades fueron convocadas a reforzar la seguridad y la movilidad para garantizar una experiencia positiva a los visitantes.