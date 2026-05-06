‘Checo’ Pérez sorprende al ingresar al Top 5 del Power Ranking de la Fórmula 1 tras el GP de Miami

El piloto de Cadillac atraviesa por una de las pruebas más complicadas de su carrera. (Imagen de archivo. EFE/José Méndez)

Si bien no ha sido el inicio esperado para Checo Pérez en Cadillac, no todo ha sido negativo. Y es que fue nombrado como figura en el Power Ranking de la Fórmula 1, tras su participación en el Gran Premio de Miami.

Aunque aún no ha sumado puntos, el piloto mexicano fue reconocido por un panel de expertos y recibió comentarios positivos que contrastan con las críticas de su etapa anterior en Red Bull.

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La aparición de Sergio “Checo” Pérez en el Power Ranking se produce luego de finalizar en la decimosexta posición en el GP de Miami, superando a su compañero de equipo Valtteri Vottas.

Con esto, el jalisciense completó su cuarta carrera de la temporada para Cadillac, mientras que el finlandés, que no terminó la primera fecha en Australia, aseguró el lugar 18 en el circuito de California.

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El tapatío ha mostrado varios avances en su regreso a la F1. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

Mejoras en Cadillac: efecto inmediato en la percepción del piloto

El ambiente dentro del equipo estadounidense muestra señales de cambio, reflejadas tanto en la pista como en la percepción del público especializado. Las sugerencias del tapatío parecen haber sido tomadas en cuenta, ya que las mejoras implementadas en el monoplaza para el Gran Premio de Miami favorecieron el desempeño del mexicano. Ahora, lejos de las críticas habituales, el piloto recibió una valoración positiva que marca una diferencia con lo vivido en temporadas pasadas.

Un panel de expertos de la Fórmula 1 —cuyos integrantes permanecen en el anonimato— colocó a Pérez en el Top 5 del Power Ranking tras evaluar la efectividad de las primeras actualizaciones de Cadillac, enfocadas en mejorar la carga aerodinámica. El avance también representó una oportunidad para TWG Motorsport, escudería que integró a Pérez este año.

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Durante la prueba Sprint en Miami, el piloto mexicano terminó delante del Williams de Alex Albon y del Aston Martin de Lance Stroll. Más tarde, en la carrera principal, repitió estos resultados, lo que permitió a Cadillac dejar el fondo de la parrilla y ganar terreno frente a rivales directos.

El corredor se vio a gusto en la pista de Miami. (REUTERS/Rebecca Blackwell)

Resultados destacados y posición en el Power Ranking

El liderazgo del Power Ranking en el GP de Miami fue para Kimi Antonelli, quien se llevó la victoria, mientras que Lando Norris y el argentino Franco Colapinto ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente, tras la mejor actuación del argentino en la temporada. Max Verstappen cerró en la cuarta posición, seguido directamente por Checo Pérez.

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Después de la implementación del paquete de actualizaciones, tanto Pérez como Valtteri Bottas lograron mejorar su desempeño en pista con Cadillac. El mexicano confía en que estos cambios sean el primer paso para sumar puntos en las próximas fechas y empezar a escalar posiciones en la tabla general.

La temporada continúa, pero la actuación de “Checo” Pérez en Miami y el reconocimiento de los expertos apuntan a que la adaptación del piloto mexicano y de Cadillac podría abrir nuevas oportunidades para ambos durante el resto del año.

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