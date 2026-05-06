Dictan prisión preventiva para Roxana “N” por la muerte de su hijo dentro de una camioneta en Mexicali

Roxana "N" está presa en el penal de Mexicali- Crédito: Redes Sociales

Un juez de control dictó prisión preventiva a Roxana “N” tras una audiencia de más de seis horas, por la muerte de su hijo Vicente, de tres años, quien falleció el domingo 3 de mayo dentro de una camioneta estacionada en Mexicali, Baja California.

De acuerdo con datos recabados por Zeta, el cargo formal es por el delito de homicidio por omisión con dolo eventual, luego de que la Fiscalía General del Estado de Baja California sostuviera que no se trató de un descuido, sino de una conducta en la que la madre aceptó el riesgo de un desenlace fatal para el menor.

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Los hechos ocurrieron la noche del 1 de mayo, cuando Roxana “N” asistió a una reunión familiar con Vicente y regresó al fraccionamiento La Rioja, sobre Calzada Cetys, cerca de las 23:00 horas. En el aquel momento, el niño dormía en su silla de seguridad, en el asiento trasero de la camioneta Captiva negra.

Al arribar a su destino, la mujer descendió del vehículo, entró a su domicilio y no volvió por él. Según la acusación, su intención inicial era bañar al menor, pero nunca regresó al automóvil.

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Ya en la vivienda, Roxana consumió al menos dos copas de vino adicionales, se bañó y permaneció despierta hasta las 5:00 de la madrugada con actividad en redes sociales. La FGE presentó publicaciones y mensajes que acreditan que la imputada estuvo consciente del tiempo que transcurría mientras el menor permanecía en el vehículo.

Vehículo donde fue encontrado sin vida el niño Vicente. Crédito: Redes Sociales

Según las autoridades, el menor pasó cerca de 12 horas dentro del automóvil cerrado, donde la temperatura interior superó los 45 ℃ (113 ℉).

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La muerte y el hallazgo al mediodía

Vicente perdió la vida entre las 9:00 y las 10:00 de la mañana del domingo 3 de mayo. Fue hasta el mediodía cuando Roxana salió al vehículo y lo encontró sin vida, luego de buscarlo primero dentro de la casa.

La necropsia confirmó que la causa de muerte fue un golpe de calor severo. Además, el menor también presentaba quemaduras en brazos y piernas.

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Qué significa el dolo eventual en este caso

La titular de la FGE, María Elena Andrade Ramírez, explicó que el dolo eventual no implica que la madre haya tenido la intención directa de matar a su hijo. La acusación se sustenta en que Roxana fue consciente del riesgo que sus acciones representaban y no tomó medida alguna para evitar el desenlace.

Andrade Ramírez comparó la situación con la de una persona que decide manejar en estado de ebriedad: acepta mentalmente la posibilidad de causar un daño grave. Bajo esa misma lógica jurídica, la Fiscalía construyó el cargo de homicidio por comisión por omisión.

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Esta acuarela conmovedora, con el rostro del niño Vicente difuminado para proteger su identidad, simboliza el duelo y la esperanza con un listón negro y una paloma blanca en el contexto del caso Mexicali. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Audiencia, prisión preventiva y próximos pasos

El juez de control Rogelio Robledo Martínez celebró la audiencia inicial el martes 5 de mayo en la Sala Seis del Centro de Justicia de Río Nuevo. Al término, impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó la audiencia de vinculación a proceso para el 9 de mayo a las 10:00 horas en el mismo recinto.

Con la resolución, Roxana “N” permanece recluida en el Cereso de Mexicali. Sin embargo, la Fiscalía anticipó que pedirá la pena máxima en su oportunidad: 15 años de prisión, que es la sanción que contempla la ley para ese delito.

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Las autoridades confirmaron que Roxana “N” tenía la custodia exclusiva del menor al momento de los hechos. La pareja se encontraba en proceso de divorcio: la mujer aseguró haber denunciado al padre en al menos dos ocasiones por violencia, mientras que él afirmó contar con pruebas de que Roxana había amenazado con hacerle daño al niño.

La fiscal Andrade Ramírez descartó la participación de terceros en la muerte de Vicente. “Al momento hay evidencia únicamente para la mamá, era la única que estuvo ahí”, afirmó, aunque aclaró que la investigación permanece abierta a nuevos datos.

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