Datos biométricos en el Servicio Universal de Salud: el Gobierno aclara su uso

El gobierno afirmó de forma tajante que la recolección de datos biométricos obedece exclusivamente a la modernización del sistema de salud (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

Las autoridades federales han respondido a las inquietudes ciudadanas sobre la privacidad y protección de datos personales en el marco del Servicio Universal de Salud.

El debate se intensificó en redes sociales y medios, donde surgieron dudas sobre el destino de la información biométrica y la posibilidad de que fuera compartida con instancias extranjeras, especialmente Estados Unidos.

El gobierno afirmó de forma tajante que la recolección de datos biométricos obedece exclusivamente a la modernización del sistema de salud y que la información permanecerá bajo estricta protección legal.

Las autoridades federales informaron que los datos biométricos recabados durante el proceso de credencialización del Servicio Universal de Salud servirán para generar una credencial, tanto en formato físico como digital, que permitirá a los usuarios comprobar su derechohabiencia, conocer qué hospitales y unidades médicas están disponibles y acceder a su expediente clínico electrónico.

De acuerdo con lo señalado por los funcionarios federales este mecanismo busca agilizar la identificación y el acceso a los servicios médicos públicos en todo el país, sin importar la institución de adscripción.

Protección legal y control sobre los datos

El marco legal prohíbe cualquier uso distinto al señalado por las instituciones, y obliga a los responsables a informar de manera clara la finalidad de la recolección FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM

La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados es la herramienta jurídica que garantiza que los datos biométricos solo se utilicen para fines relacionados con el sistema de salud.

Este marco legal prohíbe cualquier uso distinto al señalado por las instituciones, y obliga a los responsables a informar de manera clara la finalidad de la recolección.

La normativa también prevé que toda persona sea dueña de su información personal. La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que “uno mismo es el dueño de los datos personales”, y recalcó que el acceso a esos datos solo puede ocurrir con autorización del titular o por orden judicial en casos debidamente justificados.

Las medidas de seguridad incluyen protocolos administrativos, técnicos y físicos para evitar el acceso no autorizado, la modificación o transmisión de los datos sin consentimiento.

Además, cada usuario puede en cualquier momento ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación u oposición sobre el tratamiento de su información.

¿Para qué se usan los datos biométricos en el sistema de salud?

La función principal de los datos biométricos en el Servicio Universal de Salud es permitir la identificación precisa y segura de los usuarios.

Esto facilita consultas rápidas sobre vigencia de derechohabiencia, disponibilidad de hospitales y acceso a un expediente médico electrónico centralizado.

El gobierno destacó que la interoperabilidad entre instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar solo se activa con consentimiento expreso de las personas.

Los datos recabados no pueden ser transferidos a ninguna entidad extranjera, ni existen convenios internacionales que permitan su uso fuera del territorio nacional.

La protección legal vigente, reforzada por reformas recientes, reconoce la sensibilidad de la información biométrica y exige que cualquier manejo indebido sea notificado y sancionado conforme a la ley.

Resguardo ante vulneraciones y sanciones

En caso de que se detecte una vulneración de seguridad, la normativa obliga a informar a los titulares afectados y a tomar medidas inmediatas para mitigar cualquier riesgo.

El uso indebido o la transferencia sin autorización puede derivar en sanciones administrativas o incluso penales para los responsables.

El gobierno subrayó que la finalidad de la recolección de datos biométricos es mejorar la atención médica y agilizar el acceso a servicios, sin poner en riesgo la privacidad ni la integridad de quienes forman parte del sistema.

Certeza legal para los usuarios

La postura oficial y el marco legal en México durante 2026 afirma que los datos personales y biométricos utilizados en el Servicio Universal de Salud están bajo control nacional y protegidos por ley.

No hay fundamento legal para compartir esta información con gobiernos extranjeros, y su uso queda limitado estrictamente a la mejora del sistema de salud y la atención médica de la población.