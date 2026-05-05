Detienen en Canadá a esposa de Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa

Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa. (Infobae/Anayeli Tapia)

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, tras haber vivido durante años bajo una identidad falsa.

La esposa de Alejandro Flores Cacho, señalado como principal coordinador de narcopilotos de dicho grupo criminal, quedó bajo custodia en Canadá a la espera de un proceso de extradición a Estados Unidos.

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¿Qué se sabe de su detención?

La mujer fue detenida al tratar de entrar al país con documentos falsos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con información publicada en en medios locales como The Suburban y TVA Nouvelles, la mujer de 44 años fue detenida la semana pasada en el aeropuerto internacional Montréal-Trudeau, cuando intentó ingresar a Canadá usando documentos falsos.

Las autoridades canadienses informaron que Toro Díaz permanece detenida en el Centro de Detención de Inmigrantes de Laval, en espera de una decisión de la Junta de Inmigración y Refugiados sobre su posible extradición a Estados Unidos. No se han confirmado fechas para las audiencias ni si enfrentará cargos en Canadá. La Agencia de Servicios Fronterizos mantiene abierta la investigación sobre los métodos de ocultamiento y el uso de identidades falsas por parte de la detenida.

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La familia llevaba varios años viviendo en Montreal, donde sus hijos asistían a un colegio privado de alto perfil y residían en una zona acomodada frecuentada por familias mexicanas y latinoamericanas.

La detención fue posible tras una alerta del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que mantenía a Toro Díaz en la lista de personas buscadas por delitos de narcotráfico y lavado de dinero.

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De qué se le acusa y antecedentes

(Foto: OFAC)

Diana Toro Díaz cuenta con antecedentes penales en México. Fue encarcelada en 2006 tras el decomiso de 5.5 toneladas de cocaína en el aeropuerto de Ciudad del Carmen, aunque en 2007 fue liberada por falta de pruebas.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a Toro Díaz y a su esposo como narcotraficantes internacionales en 2010, bajo la llamada “Ley Kingpin”, medida que permite congelar bienes y restringir transacciones financieras.

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De acuerdo con datos oficiales, la estructura financiera dirigida por Flores Cacho y su esposa incluye empresas de carga aérea, restaurantes, un rancho, negocios agrícolas y un club deportivo, todas señaladas como fachadas para lavar dinero del cártel.

Alejandro Flores Cacho, arquitecto de la red de narcopilotos

(Foto: OFAC)

Alejandro Flores Cacho es considerado una de las figuras más relevantes en la logística aérea y financiera del Cártel de Sinaloa. Documentos de la OFAC lo identifican como coordinador de una red de pilotos encargados del traslado de cargamentos de droga y dinero de Sudamérica a México y Estados Unidos desde la década de 2000.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo describe como un “piloto que controla una red multinacional de transporte de drogas” en los tiempos de Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada.

Fue incluido en la lista negra de la OFAC en 2010 junto a familiares y colaboradores, como su esposa y su hermano Javier Flores Cacho, señalados como operadores de empresas fachada.

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Entre las empresas señaladas, además de las ya descritas arriba, también aparecían una escuela de aviación en Cuernavaca, un hangar y compañía de mantenimiento en Toluca y una firma de carga aérea en la Ciudad de México.

En 2008, un tribunal federal en Houston acusó formalmente a Flores Cacho de narcotráfico y lavado de dinero. El operador y varios de sus colaboradores permanecen prófugos.

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