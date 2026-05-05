Brecha salarial en México: mujeres ganan 35% menos pese al crecimiento del empleo a nivel nacional

Brecha salarial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), divulgadas en el contexto del Día del Trabajo, muestran un panorama en el mercado laboral de gran tamaño en México, pero con contrastes notables entre mujeres y hombres, de acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) correspondiente al cuarto trimestre de 2025 destaca que la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó los 61.3 millones de personas, lo que representó un aumento de 293 mil en comparación con el mismo periodo del año anterior.

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La tasa de participación económica se situó en 59.3 %, abarcando a individuos de 15 años en adelante. Dentro de este grupo, 59.8 millones se encontraban empleados, cifra que refleja un incremento anual de 298 mil personas. Al analizar la distribución por género, la brecha es evidente: 35.3 millones de hombres ocupados frente a 24.5 millones de mujeres.

La población femenina que no participa en actividades remuneradas suma 29.8 millones, más del doble de los 12.3 millones de varones en igual situación. El organismo señala que entre las mexicanas fuera del ámbito de trabajo, predominan las tareas de cuidado y el trabajo doméstico no remunerado.

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Los sectores que impulsaron el crecimiento del empleo fueron comercio, construcción, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, así como el gobierno y los organismos internacionales.

Brecha salarial en México

Brecha salarial entre hombres y mujeres en México

Según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024 del INEGI, los ingresos monetarios trimestrales promedio alcanzaron los 23 mil 714 pesos para las mujeres y 36 mil 47 pesos para los hombres, considerando valores constantes de ese año.

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Esto significa una diferencia superior a los 12 mil pesos por trimestre, lo que implica que las mujeres reciben aproximadamente un 35% menos, es decir, cerca de 65 centavos por cada peso que ellos obtienen.

La brecha salarial persiste en todos los niveles educativos. Si bien la mayoría de quienes tienen empleo pertenece al rango de 25 a 64 años, el trayecto laboral no es homogéneo.

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Condiciones laborales

A pesar del crecimiento en la cantidad de personas con empleo, la calidad de los puestos sigue siendo un desafío. Aproximadamente cuatro de cada 10 trabajadores enfrentan condiciones críticas, ya sea por bajos ingresos o por jornadas demasiado cortas o extensas.

La tasa de desocupación fue de 2.5% de la PEA durante el cuarto trimestre de 2025, considerado uno de los niveles más bajos de los últimos años. No obstante, este dato no refleja completamente la realidad de quienes trabajan en México.

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Asimismo, la subocupación afectó a 4.1 millones de empleados, mientras que la informalidad laboral abarcó cerca del 54.8 % de los ocupados, lo que involucra a quienes se desempeñan sin acceso a seguridad social o en unidades económicas no registradas formalmente.

En noviembre de 2025, el porcentaje de personas que se encontraban dentro del mercado laboral o buscaban activamente un puesto se ubicó en 59.0 %.

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