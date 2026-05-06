México

De la sierra sinaloense al crimen global: los narcos de Badiraguato

El municipio sinaloense ha sido origen de figuras clave del narcotráfico

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Ilustración de Badiraguato con montañas, una casa rural y los rostros de Rafael Caro Quintero, El Chapo Guzmán e Iván Guzmán Salazar.
Ilustración de Badiraguato, Sinaloa, un paisaje rural que sirvió como cuna para figuras notorias del narcotráfico como Joaquín "El Chapo" Guzmán, Rafael Caro Quintero e Iván Guzmán Salazar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la sierra de Sinaloa, entre caminos de difícil acceso y comunidades dispersas, se encuentra Badiraguato, un municipio que durante décadas ha sido asociado con el origen de algunos de los narcotraficantes más influyentes de México. La etiqueta de “la cuna del narco” no es casual: múltiples figuras clave del crimen organizado nacieron o crecieron en esta región, particularmente vinculadas al Cártel de Sinaloa y a sus antecedentes históricos.

Si bien esta narrativa no define a toda la población, sí ha marcado el imaginario colectivo sobre el municipio y su papel en la evolución del narcotráfico en el país.

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Capos históricos originarios de Badiraguato

Entre los nombres más emblemáticos se encuentra Joaquín Guzmán Loera, nacido en La Tuna. Fue líder del Cártel de Sinaloa y actualmente cumple cadena perpetua en Estados Unidos, tras haber sido considerado uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo.

También destaca Arturo Beltrán Leyva, originario de La Palma y cofundador del Cártel de los Beltrán Leyva. Murió en 2009 durante un operativo de la Marina en Cuernavaca.

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Otro nombre clave es Juan José Esparragoza Moreno, nacido en Huixiopa. Fue uno de los líderes históricos del Cártel de Sinaloa, con más de cuatro décadas dentro del crimen organizado. Su muerte fue reportada hace años, aunque persisten dudas sobre si realmente murió.

Badiraguato: La radiografía de un municipio estigmatizado

Conoce los perfiles históricos, los mitos y la realidad social detrás de la llamada "cuna del narco" en la sierra de Sinaloa.

Figuras Clave de la Región

Joaquín Guzmán Loera
La Tuna
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Arturo Beltrán Leyva
La Palma
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Juan José Esparragoza
Huixiopa
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Ernesto Fonseca Carrillo
Santiago de los Caballeros
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Ignacio Coronel Villarreal
Zona de Badiraguato
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Rafael Caro Quintero
La Noria
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Aureliano Guzmán Loera
Hermano de "El Chapo"
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Los Chapitos
Nueva Generación
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Aclaraciones y Realidad Social

Precisión Geográfica: Ismael "El Mayo" Zambada
Aunque frecuentemente se le incluye en esta lista, Ismael Zambada García no es originario de Badiraguato. Nació en El Álamo, una comunidad vinculada a la zona de influencia de Culiacán. Sin embargo, su operación histórica en la región serrana ha contribuido a que se le asocie con este entorno.
Más allá del mito
El peso simbólico de Badiraguato contrasta con la realidad cotidiana de sus habitantes. La mayoría de la población no está vinculada a actividades ilícitas. Especialistas señalan que las condiciones de marginación, la falta de infraestructura y el aislamiento geográfico han facilitado durante décadas el arraigo de economías ilegales. A pesar de programas de desarrollo, el estigma persiste.
Categoría

Nombre del Personaje

Origen del personaje
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A la lista se suma Ernesto Fonseca Carrillo, originario de Santiago de los Caballeros y figura central del extinto Cártel de Guadalajara.

Asimismo, Ignacio Coronel Villarreal, vinculado a la zona de Badiraguato, fue uno de los principales operadores del Cártel de Sinaloa hasta su muerte en 2010.

Narcotraficantes vivos: prófugos, detenidos o activos

En la lista de figuras aún vigentes o recientemente activas destaca Rafael Caro Quintero, nacido en La Noria. Conocido como el “Narco de Narcos”, fue recapturado en 2022 y enfrenta cargos por el asesinato del agente de la DEA Enrique Camarena.

También figura Aureliano Guzmán Loera, hermano de “El Chapo”, quien asumió un rol relevante en la región tras su captura.

Dentro de la nueva generación aparece Jesús Alfredo Guzmán Salazar, integrante de la facción conocida como “Los Chapitos” e hijo de Joaquín Guzmán, considerado uno de los objetivos prioritarios de agencias estadounidenses, así como su hermano Iván Archivaldo Guzmán Salazar.

Infografía sobre Badiraguato, la cuna de capos históricos, mostrando un mapa de Sinaloa, montañas, un pueblo rural y datos sobre narcotraficantes y la realidad social local.
Esta infografía detalla la conexión histórica de Badiraguato, Sinaloa, con importantes líderes del narcotráfico y contrasta esta narrativa con la compleja realidad social y la vida cotidiana de sus habitantes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una precisión geográfica clave

Aunque frecuentemente se le incluye en esta lista, Ismael Zambada García no es originario de Badiraguato. Nació en El Álamo, una comunidad vinculada a la zona de influencia de Culiacán. Sin embargo, su operación histórica en la región serrana ha contribuido a que se le asocie con este entorno.

Más allá del mito

El peso simbólico de Badiraguato en la historia del narcotráfico contrasta con la realidad cotidiana de sus habitantes. La mayoría de la población no está vinculada a actividades ilícitas y enfrenta condiciones de marginación, falta de infraestructura y escasas oportunidades.

Especialistas han señalado que estas condiciones, sumadas al aislamiento geográfico, han facilitado durante décadas el arraigo de economías ilegales. A pesar de programas gubernamentales de desarrollo, el estigma persiste.

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