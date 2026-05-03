México

Infonavit: cómo funciona el ahorro en la Subcuenta de Vivienda

El monto puede sumar al enganche de una casa, remodelación, pago de hipoteca o retiro; Infonavit deposita rendimientos anuales y mantiene el ahorro ajustado por inflación según la ley vigente

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Los movimientos y el historial completo de la Subcuenta de Vivienda pueden consultarse a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, la Aplicación Móvil Infonavit y los kioscos de autoservicio.
Los movimientos y el historial completo de la Subcuenta de Vivienda pueden consultarse a través de la plataforma Mi Cuenta Infonavit, la Aplicación Móvil Infonavit y los kioscos de autoservicio.

La Subcuenta de Vivienda es un fondo de ahorro que se integra con las aportaciones que los empleadores depositan bimestralmente a nombre de cada trabajador formal en México.

Estas aportaciones equivalen al 5% del Salario Diario Integrado registrado ante el IMSS y están destinadas a facilitar el acceso a una vivienda, complementar recursos para créditos o servir de respaldo durante el retiro, según la normativa vigente.

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El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) administra estos recursos, buscando que el ahorro no pierda valor frente a la inflación y que genere rendimientos anuales.

Cualquier inconsistencia en el registro ante el IMSS de las aportaciones patronales puede afectar el monto acumulado en la subcuenta.
Cualquier inconsistencia en el registro ante el IMSS de las aportaciones patronales puede afectar el monto acumulado en la subcuenta.

Según la Coordinación de Administración del Patrimonio Social y Servicios del Infonavit, el objetivo es que, además de facilitar créditos, el fondo preserve el valor de los ahorros de los trabajadores a través de rendimientos que cada año determina el Consejo de Administración.

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El saldo acumulado en la Subcuenta de Vivienda queda registrado desde la primera aportación, a partir de mayo de 1972.

En este ahorro, además de los ingresos patronales, también se suman las aportaciones extraordinarias realizadas de manera personal.

La Subcuenta de Vivienda también puede utilizarse como garantía para gestionar otros préstamos del Infonavit.
La Subcuenta de Vivienda también puede utilizarse como garantía para gestionar otros préstamos del Infonavit.

De acuerdo con la última actualización del 29 de enero de 2026, la tasa de rendimiento nominal anual para 2025 es de 5.00%, cifra que debe igualar o superar la inflación nacional para proteger el poder adquisitivo de los derechohabientes.

Usos de la Subcuenta de Vivienda

El ahorro acumulado puede emplearse para distintos fines. El más común es utilizarlo como parte del enganche o complemento de un crédito hipotecario otorgado por el Infonavit, lo que incrementa el monto que puede recibir el trabajador.

También puede usarse como garantía en prestamos como Mejoravit, enfocados en remodelación o construcción de vivienda, o para liquidar deudas hipotecarias adquiridas con instituciones financieras externas.

Para conocer detalles sobre semanas cotizadas y salario registrado ante el IMSS, los trabajadores pueden generar su constancia desde la plataforma digital del Instituto.
Para conocer detalles sobre semanas cotizadas y salario registrado ante el IMSS, los trabajadores pueden generar su constancia desde la plataforma digital del Instituto.

En este caso, el monto del ahorro queda en garantía de pago en el supuesto de que se presente pérdida de relación laboral o incumplimiento de pago. Una vez liquidado el crédito el saldo es liberado.

En el momento del retiro, los fondos acumulados pueden disponerse conforme a las reglas vigentes para pensión, dependiendo del régimen bajo el cual haya cotizado el trabajador.

El saldo puede utilizarse para comprar vivienda nueva o usada, construir en terreno propio, pagar hipotecas, ampliar o remodelar la casa actual y, en algunos casos, comprar terrenos.

Si existe saldo remanente en la subcuenta al momento del retiro, el trabajador puede solicitar su devolución.
Si existe saldo remanente en la subcuenta al momento del retiro, el trabajador puede solicitar su devolución.

Si el trabajador adquiere un crédito con el Infonavit, todo el ahorro acumulado se suma al monto del préstamo, mientras que las aportaciones patronales siguientes se abonan directamente al capital.

Una vez liquidado el crédito, las aportaciones continúan acumulándose y pueden utilizarse para un nuevo préstamo o solicitar su devolución al momento del retiro.

Cómo cambia el ahorro en el Infonavit según los años de cotización

El inicio de los montos de ahorro en el Infonavit varían según el periodo laboral.

Quienes cotizaron entre 1972 y 1992 cuentan con un Fondo de Ahorro, que no genera rendimientos debido a la legislación de la época.

Para quienes cotizaron de 1992 a 1997, las aportaciones conforman sí generan rendimientos hasta el retiro.

Desde 1997, el ahorro acumula el 5% del salario integrado y genera rendimientos hasta la jubilación.

La importancia de verificar el salario y consultar movimientos

Verificar que el Salario Diario Integrado registrado ante el IMSS coincida con el que reporta el empleador es importante, ya que cualquier diferencia impacta en el monto total ahorrado.

El ahorro en la Subcuenta de Vivienda sigue generando intereses mensuales hasta ser utilizado.
El ahorro en la Subcuenta de Vivienda sigue generando intereses mensuales hasta ser utilizado.

Los trabajadores pueden consultar esta información mediante la constancia de semanas cotizadas en la plataforma digital del IMSS.

Para conocer el saldo total en la Subcuenta de Vivienda y el historial de movimientos desde 1972, se puede ingresar a la plataforma Mi Cuenta Infonavit, utilizar la aplicación móvil o acudir a los kioscos de autoservicio.

En estos documentos se detallan los montos recibidos, los rendimientos generados y las fechas de las aportaciones.

Al liquidar un crédito con el Infonavit, las aportaciones patronales futuras se acumulan nuevamente en la subcuenta hasta que el trabajador decida su destino.
Al liquidar un crédito con el Infonavit, las aportaciones patronales futuras se acumulan nuevamente en la subcuenta hasta que el trabajador decida su destino.

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