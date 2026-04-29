“Hui del socialismo, no quiero que California termine en el mismo lugar”: advirtió Sergey Brin sobre los impuestos a millonarios

Las maniobras de Sergey Brin para frenar el impuesto a multimillonarios de California han reconfigurado el debate fiscal en el estado más rico de EE. UU. (REUTERS/Mario Anzuoni)

El debate sobre el futuro fiscal de California escaló en intensidad ante la posible aprobación de un impuesto extraordinario dirigido a los residentes más acaudalados del estado. En el centro de la controversia se encuentra Sergey Brin, cofundador de Google y una de las mayores fortunas del mundo, quien ha manifestado de manera contundente su rechazo a la propuesta.

“Hui del socialismo con mi familia en 1979 y conozco la devastadora y opresiva sociedad que creó en la Unión Soviética. No quiero que California termine en el mismo lugar”, declaró Brin, trazando un paralelismo directo entre su experiencia personal y lo que percibe como una deriva peligrosa en la política fiscal estatal.

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La propuesta que grava con 5% los activos superiores a USD 1.000 millones impulsa la migración de grandes fortunas tecnológicas fuera de California (Reuters)

Oposición de Sergey Brin al impuesto a los multimillonarios en California

La postura de Brin contra el impuesto es frontal y decidida. En los últimos meses, ha destinado 57 millones de dólares a combatir la iniciativa, canalizando estos fondos principalmente a través de la organización sin fines de lucro Building a Better California.

Este grupo, fundado por el propio Brin, está enfocado en temas de asequibilidad y gasto estatal, pero en la coyuntura actual se ha convertido en el principal vehículo de resistencia contra la propuesta de gravamen.

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Brin no solo ha invertido recursos personales, sino que ha movilizado a otros empresarios tecnológicos de alto perfil para conformar un bloque de oposición.

De acuerdo con los reportes, ya se han recaudado 93 millones de dólares en apoyo a la campaña que busca frenar el avance del impuesto. La estrategia incluye impulsar medidas alternativas en la boleta electoral, con el objetivo de debilitar el respaldo al tributo sobre grandes fortunas.

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En un contexto donde el Partido Demócrata de California explora posturas cada vez más orientadas al populismo fiscal, la reacción de Brin marca un punto de quiebre en la relación entre el sector tecnológico y la clase política estatal. Para el magnate, la iniciativa no solo amenaza su patrimonio personal, sino que representa un riesgo sistémico para la economía y la innovación en la región.

En términos directos, la oposición de Sergey Brin al impuesto a los multimillonarios se fundamenta en su temor a que la medida conduzca a California hacia un modelo económico que, en su experiencia, resultó en opresión y estancamiento social. Considera que la propuesta podría ahuyentar inversiones, talento y, en última instancia, comprometer el futuro del estado como centro global de tecnología.

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Sergey Brin invierte al menos USD 57 millones en campañas y traslada su residencia y sociedades para evadir el nuevo gravamen estatal (Reuters)

Cambios en la orientación política de Sergey Brin y su entorno

En los últimos años, la evolución política de Brin ha sido objeto de atención pública. Originalmente identificado con causas liberales, el empresario ha mostrado un giro notorio hacia posiciones más cercanas al Partido Republicano y a la figura de Donald Trump.

Este cambio ha coincidido con la presencia en su entorno de Gerelyn Gilbert-Soto, influencer y defensora abierta del presidente. Gilbert-Soto, quien ha recibido elogios públicos de Trump, ha sido señalada por allegados como una influencia importante en el viraje político de Brin.

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La transformación es visible tanto en el discurso como en la acción política del cofundador de Google. Mientras que en el pasado realizó donaciones significativas a organizaciones progresistas, actualmente su activismo se concentra en frenar iniciativas fiscales consideradas hostiles hacia los grandes patrimonios.

Brin ha incrementado su participación en debates públicos y ha orientado parte de su fortuna a respaldar candidaturas y medidas afines a sus nuevas convicciones.

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Este cambio en la orientación política de Brin, junto con la influencia de su pareja, ha generado especulaciones sobre el futuro de su relación con el ecosistema tecnológico de California, históricamente vinculado a posturas progresistas y de centroizquierda.

Sergey Brin y su novia, Gerelyn Gilbert-Soto, apoyan las posturas económicas de Donald Trump y fueron halagados por el presidente (Alex Brandon/Associated Press)

Salida de multimillonarios de California ante la propuesta de impuesto

El anuncio y avance de la propuesta fiscal ha desencadenado una ola de salidas de multimillonarios del estado. Brin, anticipándose a la entrada en vigor de la medida, trasladó su residencia a la zona de Lake Tahoe, en el lado de Nevada, antes del 31 de diciembre del año pasado.

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La mudanza implicó también la reubicación de 15 sociedades de responsabilidad limitada (LLC) fuera de California, muchas de las cuales se convirtieron en entidades radicadas en Nevada y Florida. Esta estrategia no solo busca protección patrimonial, sino evitar la aplicación retroactiva del impuesto, destinado a residentes al inicio de 2026.

Brin adquirió una propiedad en Lake Tahoe para trasladar su residencia antes de que inicie el 2026 y evitar así los impuestos (Realtor.com)

Brin no es el único magnate que ha decidido dejar California. Otros nombres reconocidos, como Larry Page, Mark Zuckerberg, Peter Thiel y Larry Ellison, han optado por mudarse a estados con legislaciones fiscales más benignas, principalmente Florida y Texas.

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Este fenómeno ha generado preocupación sobre el impacto económico de la fuga de capital y talento, así como sobre la viabilidad a largo plazo de políticas tributarias agresivas.

El éxodo de multimillonarios, motivado por la amenaza fiscal, ha sido señalado por opositores como una prueba de los efectos adversos que, a su juicio, tendría la implementación de la medida sobre la economía californiana.

El éxodo de magnates como Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Peter Thiel eleva los precios inmobiliarios de Miami y Palm Beach ante el arribo de capital tecnológico (1 OAK Studios)

Detalles de la propuesta de impuesto a la riqueza

La iniciativa sometida a debate plantea un impuesto único del 5% sobre el patrimonio de residentes con activos superiores a USD 1.100 millones. El gravamen abarcaría empresas, valores, arte, objetos de colección y propiedad intelectual, aunque quedarían exceptuados los bienes inmuebles, pensiones y ciertas cuentas de retiro.

El impuesto se aplicaría de manera retroactiva a quienes sean residentes al inicio de 2026, con la posibilidad de fraccionar el pago en un periodo de hasta cinco años.

Los promotores de la propuesta, encabezados por un sindicato estatal, aseguran haber reunido 1,6 millones de firmas —casi el doble de las requeridas— para que la medida sea incluida en la boleta electoral de noviembre. Argumentan que la recaudación servirá para compensar recortes federales en el sistema de salud pública, destinando cerca del 90% de lo recaudado a servicios sanitarios.

Entre los detractores se encuentran figuras como el gobernador Gavin Newsom, quien advierte sobre el riesgo de perder a los principales creadores de empleo y recursos fiscales, alertando sobre un posible deterioro del entorno económico del estado.

Las autoridades, como el gobernador Gavin Newsom, advierten del impacto negativo sobre la financiación estatal tras la salida de grandes patrimonios (REUTERS/Fred Greaves)

Reacciones y posiciones de otros multimillonarios

La propuesta fiscal ha polarizado a la élite empresarial de California. Mientras algunos, como Jensen Huang de Nvidia, se han mostrado “perfectamente conformes” con el impuesto, otros lo han calificado de “muy mal diseñado” o “insensato”, aunque sin anunciar necesariamente su partida del estado.

Empresarios como Brendan Foody, Dario Amodei y Vinod Khosla han hecho públicas sus críticas, pero han optado por permanecer en California por razones operativas o de negocios.

En el ámbito político, la iniciativa ha alterado el tablero de las elecciones estatales. Candidatos como Tom Steyer, también multimillonario, han expresado reservas sobre el diseño del impuesto, pese a apoyar el aumento de la carga fiscal sobre los más ricos. Otros, como Matt Mahan, han logrado captar el respaldo de ejecutivos tecnológicos de alto perfil, mientras que opositores dentro del Partido Demócrata han intensificado sus ataques contra la influencia del gran capital en los comicios.

En San Francisco, la llegada a la alcaldía de Daniel Lurie, heredero de una familia multimillonaria y crítico del impuesto, refleja la complejidad y diversidad de posturas en torno a la medida y su impacto en el futuro económico del estado.