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André-Pierre Gignac: esta sería la fecha del partido de despedida del francés con Tigres UANL

El delantero francés viviría su último partido en un escenario histórico

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La despedida del ídolo universitario podría darse en un duelo decisivo que marcaría el cierre de una era.
La despedida del ídolo universitario podría darse en un duelo decisivo que marcaría el cierre de una era.

La reciente clasificación de Tigres a la final de la Concachampions abre la posibilidad de que el delantero francés dispute su último encuentro oficial defendiendo los colores auriazules. Aunque su continuidad aún no ha sido confirmada, todo apunta a que el 30 de mayo podría marcar el adiós definitivo del europeo en Nuevo León.

André-Pierre Gignac, con camiseta amarilla de Tigres, levanta la mano y saluda a la afición en un estadio lleno con confeti cayendo y pantallas con su imagen.
André-Pierre Gignac saluda a la afición en el emotivo homenaje de Tigres en su último partido de Liga MX, con un estadio lleno y confeti. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las últimas semanas, las negociaciones entre el jugador y la directiva han sido constantes, pero sin un acuerdo claro. Entre ofertas y desacuerdos, el panorama sugiere que el ciclo de Gignac con el equipo está cerca de concluir, lo que ha generado incertidumbre entre la afición.

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Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Nashville SC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 5, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta celebrates scoring their first goal REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - CONCACAF Champions Cup - Semi Final - Second Leg - Tigres UANL v Nashville SC - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 5, 2026 Tigres UANL's Juan Brunetta celebrates scoring their first goal REUTERS/Daniel Becerril

En este contexto, la oportunidad de despedirse levantando un título internacional se vuelve un incentivo adicional tanto para el futbolista como para el plantel. Para Tigres, no solo se trata de conquistar un campeonato, sino de hacerlo en honor a una figura que marcó una época dentro del club.

Sin embargo, no todo ha sido celebración. En el Estadio Universitario se vivió un momento inesperado tras la clasificación a la final. Gignac mostró señales de molestia y no se unió a los festejos con el resto de sus compañeros, lo que encendió especulaciones sobre su estado anímico.

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Soccer Football - Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - April 8, 2026 Tigres UANL coach Guido Pizarro reacts REUTERS/Cristian De Marchena
Soccer Football - Concacaf Champions Cup - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Seattle Sounders - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - April 8, 2026 Tigres UANL coach Guido Pizarro reacts REUTERS/Cristian De Marchena

Guido Pizarro mencionó que no hay conflicto, pero el descontento existió.

La escena generó dudas sobre el ambiente interno, aunque desde el vestidor se ha intentado bajar la tensión. A pesar de ello, el gesto del delantero no pasó desapercibido y alimentó la idea de que su salida es inminente.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac before the match REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Tigres UANL v Guadalajara - Estadio Universitario, Monterrey, Mexico - May 2, 2026 Tigres UANL's Andre-Pierre Gignac before the match REUTERS/Daniel Becerril

Otro factor clave en esta historia es la sede de la final. Tigres aún no tiene asegurado jugar el partido decisivo en el Estadio Universitario, lo que podría influir en la magnitud de la despedida. La localía dependerá de lo que ocurra en la otra semifinal entre Toluca y LAFC.

Por ahora, la posibilidad de que el último partido de Gignac sea fuera de casa sigue latente, lo que privaría a la afición regiomontana de despedir a su ídolo en su propio estadio. Aun así, dentro del club existe la esperanza de que el desenlace permita cerrar el ciclo de su figura más emblemática con una celebración inolvidable.

El destino parece estar alineando los elementos para un final cargado de simbolismo. La gran incógnita ahora es si Gignac logrará escribir el último capítulo de su historia con Tigres levantando un trofeo.

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