Donald Trump asegura que si México no ataca al narco, Estados Unidos lo hará

El presidente de EEUU señaló que si el Gobierno de México no ataca al narcotráfico, lo harán ellos. REUTERS/Kylie Cooper

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este miércoles, durante un evento dedicado al Día de las Madres, que si el gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, no cumple con su labor de atacar el tráfico de drogas a través de vía terrestre, Estados Unidos hará ese trabajo.

Dijo que atacará al narco tal y como su gobierno lo ha hecho con los bombardeos en contra de presuntas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico.

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Durante el evento mencionado, Donald Trump presumió los ataques contra las supuestas narcolanchas que han dejado más de 190 personas sin vida desde mediados de 2025 y que, según él, ha logrado la disminución del tráfico de drogas vía marítima.

“El tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido un 97 por ciento, y ahora hemos comenzado la fase terrestre, que es mucho más sencilla”, señaló el mandatario estadounidense en la Casa Blanca, rodeado de madres militares.

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“Ustedes van a escuchar algunas quejas de algunas personas, como los representantes de México y otros países, pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros”.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, presumió que su estrategia ha reducido en un 97% la llegada de drogas a su país por mar.

Esto, en el contexto de la Estrategia Antiterrorismo de Estados Unidos 2026, que se publicó este mismo miércoles, y en la que el gobierno de EEUU advirtió que estaba listo para tomar acciones unilaterales contra los cárteles del narcotráfico en el continente americano, en especial, aquellos países cuyos gobiernos sean considerados cómplices de dichas organizaciones.

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Ataques a presuntas narcolanchas

Los ataques a presuntas narcolanchas comenzaron a mediados del año pasado, cuando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos iniciaron a atacar embarcaciones con presunta droga en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico oriental. México rechazó en diversas ocasiones las operaciones unilaterales estadounidenses, y pidió que se respetaran los protocolos bilaterales de coordinación marítima.

Además, la presidenta Sheinbaum ha rechazado en diversas ocasiones las ofertas realizadas por Trump, quien ha propuesto enviar tropas militares estadounidenses a territorio mexicano para combatir a los grupos del narcotráfico. Sheinbaum ha mencionado que la soberanía de México no es negociable y que la colaboración con EEUU se daría únicamente bajo el principio de coordinación sin subordinación.

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En septiembre de 2025, los gobierno de ambos países firmaron el ‘Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley’ y crearon un grupo de implementación de alto nivel para dar seguimiento a los compromisos mutuos.

Marco Rubio, titular del Departamento de Estado de EEUU, llegó a calificar la colaboración con el gobierno mexicano como sin precedentes históricos.

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