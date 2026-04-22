¿Qué pasa con la herencia de una persona cuando muere y tiene deudas en el banco?

Una pareja mayor recibe asesoría financiera sobre la gestión de deudas y herencias, un tema crucial para las familias en México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallecimiento de una persona en México no elimina de manera automática sus deudas con bancos o instituciones financieras. Los beneficiarios y familiares pueden enfrentar el pago de ciertos créditos, pero la decisión final depende del tipo de servicio contratado y de las reglas legales específicas que aplican a cada caso, según información de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) reseñada por Colprensa.

Herederos no están obligados a liquidar todas las deudas del fallecido

La ley mexicana no fuerza a los herederos a pagar las deudas de quien fallece, salvo en situaciones particulares como ser el cónyuge o albacea designado. De acuerdo con la Condusef, la mayoría de los beneficiarios no asume la responsabilidad legal, salvo que exista una obligación directa o sean solidarios en el contrato. Cuando hay deudas pendientes, las instituciones pueden utilizar el patrimonio del difunto –conocido como masa hereditaria– para saldarlas antes de entregar el resto de los bienes a los herederos.

Las deudas con tarjetas de crédito e hipotecas suelen estar cubiertas por seguros de vida. Estos seguros pagan el saldo insoluto al momento del fallecimiento, pero solo aplican si los pagos estaban al corriente y no hay atrasos mayores a tres meses. Si se hicieron cargos a la tarjeta tras la muerte del titular o hay retrasos significativos, el seguro puede no cubrir el adeudo. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) detalla que los titulares de tarjetas adicionales no están obligados a responder por el saldo pendiente tras el deceso original.

Tras la muerte de una persona, su herencia deberá usarse para pagar sus deudas

Créditos hipotecarios, automotrices y la importancia del seguro de vida

En créditos como el hipotecario, el seguro de vida suele liberar a los beneficiarios de seguir pagando el préstamo, siempre y cuando el difunto cumplía con los pagos al día. Antes de aplicar ese beneficio, los herederos deben ponerse al corriente si hay mensualidades pendientes. Estos seguros cubren decesos por enfermedad o accidente posteriores a la contratación, aunque tienen restricciones específicas para casos de suicidio.

En créditos conyugales, como los ofrecidos por Infonavit o Fovissste, el seguro liquida solo la parte proporcional correspondiente al titular fallecido. Por ejemplo, si ambos participaban al 50 %, la deuda por el 50 % restante seguirá vigente y el cónyuge sobreviviente debe cubrirla conforme a lo pactado.

Los créditos automotrices también integran seguros de vida que saldan la deuda en caso de muerte, siempre y cuando la póliza esté activa y los pagos al corriente. Es indispensable notificar lo más pronto posible a la institución financiera y a la aseguradora para iniciar el proceso de cancelación de adeudos. Durante el trámite, las mensualidades deben seguirse pagando hasta que la aseguradora liquide el saldo pendiente.

Existen distintos modos de saldar deudas bancarias tras la muerte de un familiar

La masa hereditaria como base para pagar pasivos pendientes

Jesús David Chávez Ugalde, director de Análisis y Estadísticas de Servicios y Productos Financieros, explicó a un medio especializado que cuando no hay un seguro de vida o protección similar, el pago de la deuda se cubre con los bienes del difunto. Las deudas forman parte de la masa hereditaria y deben descontarse del patrimonio antes de repartir entre los beneficiarios.

La masa hereditaria es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que conformaban el patrimonio del fallecido. Si los activos son insuficientes, los acreedores solo pueden cobrar hasta el monto disponible, sin exigir el saldo pendiente a los herederos.

Procedimientos para tramitar la liquidación de deudas tras la muerte

Para activar los seguros y liberar a los beneficiarios de la deuda, el paso inicial es notificar a la institución financiera y a la compañía de seguros sobre el fallecimiento. Los familiares deben presentar los documentos requeridos y mantenerse atentos a los términos de la póliza. No informar oportunamente puede retrasar el cierre de la cuenta o provocar cobros indebidos.

Revisar si el difunto tenía un seguro de vida asociado al crédito es clave para evitar que la carga económica recaiga sobre los herederos. De acuerdo con la Condusef y la Profeco, buscar asesoría legal es recomendable ante cualquier duda sobre la validez del seguro o la distribución de responsabilidades.

En México, el fallecimiento no cancela automáticamente las deudas; la responsabilidad de los herederos y el destino de los créditos dependen del tipo de producto financiero y si existe un seguro contratado, según Condusef. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Restricciones y escenarios concretos según el tipo de crédito

El seguro de vida de tarjetas de crédito solo cubre el saldo hasta el día del fallecimiento y no incluye compras posteriores hechas con tarjetas adicionales. En hipotecas, las pólizas excluyen algunas causas particulares, como el suicidio. Los familiares que sean beneficiarios en créditos conyugales deben cubrir su parte restante si uno de los titulares fallece.

Contratar un seguro de vida asociado a los créditos es una medida preventiva que facilita la protección del patrimonio familiar y evita conflictos legales tras el deceso de un titular. La Condusef recomienda actuar con prontitud y solicitar apoyo en caso de controversia.