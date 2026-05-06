Estrategia antiterrorista de Donald Trump prioriza eliminación de cárteles y advierte medidas contra gobiernos cómplices

El gobierno de Donald Trump ha presionado a México para que implemente acciones en contra de los cárteles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Estrategia Antiterrorista 2026 de Estados Unidos tiene como objetivo la eliminación de los cárteles. El Gobierno de Donald Trump estableció que para lograrlo buscará el apoyo de las autoridades de las naciones implicadas; sin embargo, advirtió que tomará medidas en caso de que no quieran colaborar.

Este miércoles se dio a conocer el documento por parte de la Casa Blanca, en el que se equipara a los cárteles de la droga con grupos terroristas islámicos y anarquistas. Estos tres son vistos como las principales amenazas actuales para Estados Unidos.

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“Debemos proteger nuestro país de la invasión, no solo de la migración sin control, sino de amenazas transfronterizas como el terrorismo, las drogas, el espionaje y la trata de personas”, señala la estrategia.

Lanza advertencia contra gobiernos cómplices

La Estrategia Antiterrorista establece como medidas contra los cárteles y las organizaciones criminales el atacar sus finanzas y la red de suministro de precursores químicos para detener la producción de narcóticos y sus ganancias.

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FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante un acto para firmar un memorando en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, Estados Unidos. 5 de mayo de 2026. REUTERS/Evan Vucci

Aunque se establece que Estados Unidos buscará el apoyo de los gobiernos locales, también advierte que tomarán medidas unilaterales para detener a los cárteles en caso de que no acepten su ayuda.

"Esto lo haremos en conjunto con los gobiernos locales cuando estén dispuestos y sean capaces de trabajar con nosotros. Si no pueden o no quieren, aun así tomaremos todas las medidas necesarias para proteger nuestro país, especialmente si el gobierno en cuestión es cómplice de los cárteles“, refiere el documento.

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La administración de Trump señaló que continuarán trabajando en el desmantelamiento de las redes de los cárteles e interrumpiendo sus flujos de financiamiento “hasta que sean neutralizados y los regímenes que los ayudaron ya no puedan hacerlo”.

Cabe señalar que desde el inicio de su administración en enero de 2025, Donald Trump anunció que establecería una ofensiva en contra de los cárteles, lo cual comenzó con la designación de seis de ellos como Organizaciones Terroristas Extranjeras.

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Entre aranceles y señalamientos de posible intervención: la presión de Donald Trump a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum habla durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). EFE/ Sáshenka Gutiérrez

Luego de la designación, Trump comenzó a implementar medidas arancelarias contra México con el objetivo de presionar al gobierno para combatir a las organizaciones criminales. En el marco de la negociación del tratado comercial entre ambas naciones y Canadá, también se ha tomado una posible ofensiva para aumentar la presión.

Trump también ha señalado en varias ocasiones que los cárteles tienen control sobre México a través de sus políticos y las personas electas al presuntamente tener alianzas.

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Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como Trump han aceptado de manera pública que el presidente de Estados Unidos ofreció ayuda a México para acabar con los cárteles, pero fue rechazada para evitar que militares extranjeros ingresen al país.

“Le ofrecí acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque nos guste o no, los cárteles están controlando México y no podemos permitir eso”, dijo el mandatario ante medios en marzo pasado.

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(Infobae-Itzallana)

Pese a la entrega de más de 50 narcotraficantes de alto y mediano perfil, la presión por parte de Estados Unidos continúa, incluso han aumentado luego de que el Departamento de Justicia acusó a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, y nueve funcionarios mexicanos más de narcotráfico y delitos relacionados con armas por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.