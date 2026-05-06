Revelan que el novio de Valentina planeó su asesinato y el de su familia en Azcapotzalco, al otro día visitó a su nueva pareja

Imagen editorial que muestra la fachada de la casa de la familia Cejudo Barrios en Azcapotzalco junto a las fichas policiales de los cuatro presuntos implicados en el multihomicidio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevos detalles han salido a la luz del asesinato de la familia Cejudo en Azcapotzalco, donde Emiliano, ex novio de Valentina, la joven de 17 años a quien la habría engañado para abrirle la puerta en la madrugada, sería quien planeó todo, según la declaración de su hermano.

Y es que Emiliano no estudiaba, Valentina le dijo a sus papás que lo conoció en su escuela (Prepa Tec) para que lo aceptaran, sin embargo se dieron cuenta que era violento y su papá no aceptó su relación.

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Cuando los detuvieron, el hermano de Emiliano declaró que era comerciante, que antes vivía con su mamá pero que ella murió de cirrosis y que sólo estudió hasta la preparatoria, detalló el periodista Carlos Jiménez.

Asimismo explicó que fue el mismo Emiliano el que planeó el asesinato, supuestamente porque Los Julios tenían que cobrarle al señor Cejudo, el padre de familia, una supuesta de deuda de 5 millones, sin embargo el periodista aclaró que ambos han cambiado su versión de los hechos, ya que primero habían dicho que les iban a dar 40 mil pesos.

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Según el joven, conocía al nieto del líder de la banda de Los Julios, y que por eso quisieron ayudarlos debido a su cercanía con la familia.

Entre los atroces detalles dijo que él asfixió a Valentina y a su madre mientras que Emiliano mató al padre de su ex novia y a su hermanita de 12 años, ya que llevaba un arma con silenciador, además remató a Valentina y su mamá con disparos.

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Cuando llegó la policía vio al señor Cejudo con un letrero clavado con un picahielo, donde se atribuía su asesinato a la Unión Tepito, sin embargo era sólo una fachada para desviar la investigación.

Después robaron todo lo que pudieron, apatos, alajas, dinero, los dos autos, y que le dijeron que podían quedar.

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El día del ataque

Foto: SSC CDMX

El ataque ocurre días antes en la calle Guanábana, colonia Nueva Santa María, domicilio familiar donde las víctimas pierden la vida. Las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) señalan como presunto responsable a Emiliano “N”, joven de 19 años que habría planeado y ejecutado el delito. El móvil se relaciona con una relación sentimental mantenida con Valentina, la hija mayor, de 17 años.

La tía de las víctimas, al tomar la palabra durante la despedida, denuncia entre lágrimas la dimensión de la tragedia: “Nunca esperé que este caso se fuera a dar en mi familia y menos con niñas”, exige que autoridades y ciudadanía no permitan el olvido y reclama la máxima condena para los responsables.

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“Mi sobrina Valentina tenía 17 años y él, al parecer 19, pero era muy violento y su padre no aprobaba la relación. Simulaba ser de una familia bien… yo creo que si hubiera pedido algo, no hubiera habido necesidad de matarlas. Pedimos justicia, agradecemos la rápida acción de las autoridades y manifestamos también nuestro temor a represalias y garantizar la situación de nuestra familia”, reveló al periodista Carlos Jiménez.

Según la familia de las víctimas, el señor Omar había manifestado oposición al noviazgo debido al carácter violento de Emiliano. El presunto responsable, identificado por autoridades, presumía armas y vínculos delictivos en sus redes sociales, asimismo se le veía manejando camionetas de alto costo. Habría conocido a Valentina en el Tec de Monterrey donde la joven estudiaba.

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Parte de los indicios asegurados tras las detenciones. Crédito: SSC

En el día de los hechos, logra ingresar al domicilio sin forzar cerraduras, presuntamente con consentimiento de la adolescente.

Las investigaciones continúan para determinar si existen otros implicados y esclarecer el nivel de planeación en el crimen, mientras la comunidad insiste en la exigencia de justicia para las cuatro víctimas.

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Emiliano engañó a Valentina para acceder a su casa pero él la mató y a su familia

Cuatro integrantes de una familia fueron asesinados el pasado 28 de abril en su domicilio de la calle Guanábana, en la alcaldía Azcapotzalco.

El ataque tuvo como uno de sus elementos cruciales el engaño a la adolescente Valentina, de 17 años, a quien un sujeto, identificado como Emiliano “N”, habría convencido de permitir el ingreso de los agresores. La familia nunca imaginó que se llevaría a cabo la ejecución múltiple, que cobró la vida de Valentina, su hermana de 12 años y sus padres, en un crimen que evidencia la violencia social y los riesgos asociados a vínculos personales manipulados.

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Las investigaciones iniciales ubicaron como víctimas a Omar Cejudo Nava, director comercial de la farmacéutica Genéricos RALCA; su esposa, ambos de 47 años; y sus dos hijas, de 12 y 16 años. De acuerdo con reportes oficiales, la familia fue privada de la vida dentro de su domicilio, en un acto que los investigadores vinculan con un robo violento.

El saldo policial revela la magnitud del caso: hasta ahora las autoridades detuvieron a cuatro personas y decomisaron dos camionetas de lujo robadas, así como 95 dosis de droga y varias armas de fuego. Las camionetas aseguradas a los presuntos responsables incluyen una GMC Yukón Denali XL azul, valuada en $2 millones 152 mil 400 pesos, y una BMW X6 M60i, cuyo precio asciende a $2 millones 264 mil 900 pesos. También fueron recuperadas prendas personales de las víctimas, entre otros objetos sustraídos.

El crimen y el perfil de las víctimas: vínculos personales y un móvil por pago

El hombre arrestado (SSC)

El desarrollo del multihomicidio tendría origen, según las primeras pesquisas, con la relación entre Emiliano y Valentina. De acuerdo con las primeras indagatorias, habría querido ser pareja de la mayor de las hijas. Las versiones preliminares sostienen que la relación fue aprovechada por la célula delictiva para ejecutar el crimen: Valentina habría facilitado el acceso al hogar bajo engaños, situación que derivó en el asesinato de toda la familia.

Reportes atribuyen a Emiliano la confesión de haber recibido la oferta de $40 mil pesos de una banda presuntamente identificada como “Los Julios” para cometer el homicidio. Hasta el momento, las autoridades mantienen esa versión en reserva. Las pesquisas señalan que el vínculo entre Valentina y Emiliano habría iniciado en el Tec de Monterrey, una escuela privada de la Ciudad de México. Según los documentos analizados, el padre de la joven se oponía a la relación, lo que incrementó la tensión alrededor de la familia.

Los indicios asegurados (SSC)

Durante el aseguramiento, los investigadores incautaron dos armas cortas, cargadores, cartuchos útiles, un silenciador, dos celulares y varias dosis de marihuana y cocaína en piedra. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Ciudad de México. La investigación sigue para identificar a otros involucrados y establecer las motivaciones finales del multihomicidio.

Con otro hombre se fueron el quique, quien falta por detener, y que al otro d´+ia fueron a ver a la nueva novia de Emiliano