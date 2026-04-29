México

¿Cuánto debo aportar al mes en mi Afore para tener una pensión de 20 mil pesos a los 60 años?

Una estimación realista que te ayuda a prever tu bienestar en el futuro y a evitar preocupaciones innecesarias

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Manos de varias personas organizan monedas y billetes de diferentes divisas sobre una mesa de madera, junto a un frasco con monedas y una alcancía rosa.
Iniciar temprano puede hacer una gran diferencia en la cantidad que necesitarás juntar para tu etapa dorada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estimaciones financieras para el retiro en México muestran una brecha considerable entre lo que muchas personas recibirán y lo que realmente necesitarán para mantener su calidad de vida en la vejez.

En este sentido, y según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), aproximadamente siete de cada 10 adultos mayores cuentan con algún ingreso por pensión, jubilación o programas sociales, aunque en la mayoría de los casos, estos recursos resultan insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

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Es así que la meta de recibir una pensión mensual de 20,000 pesos durante 15 años, desde los 65 hasta los 80 años, exige acumular un fondo aproximado de 3.8 millones de pesos en la cuenta de Afore.

Dicho cálculo se basa en un esquema de retiro con entregas constantes y considera un rendimiento promedio cercano al 5% anual.

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La cifra, aunque elevada, representa una estimación realista del capital necesario para garantizar un retiro sin sobresaltos económicos.

Siluetas de dos personas mayores sobre un documento que dice 'BONO PENSIONAL', con monedas de oro apiladas, una alcancía de cerdo y gráficos de crecimiento.
Existen estrategias que permiten fortalecer tus recursos y adaptarlos a tus necesidades personales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave para lograr 20,000 pesos al mes en tu retiro

Para quienes comienzan a planificar su retiro en la juventud, el esfuerzo mensual requerido es considerablemente menor en comparación con quienes postergan esta decisión.

Es por esta razón que el tiempo se convierte en el principal aliado: iniciar las aportaciones a una edad temprana permite construir el fondo deseado realizando aportaciones mensuales mucho más bajas, mientras que el retraso obliga a esfuerzos financieros mayores en etapas avanzadas de la vida.

La respuesta directa a cuánto necesitas ahorrar para un retiro cómodo en México es clara: si buscas contar con 20,000 pesos mensuales durante 15 años, deberás acumular cerca de 3.8 millones de pesos en tu Afore, aprovechando los rendimientos y realizando aportaciones voluntarias de manera constante.

Esta estrategia requiere disciplina y visión a largo plazo, pero es alcanzable si se inicia con suficiente anticipación.

Las aportaciones voluntarias se presentan como una herramienta clave para quienes desean incrementar el saldo de su Afore más allá de las deducciones automáticas.

Es así que, con base en estimaciones de ahorro, las siguientes serían las aportaciones mensuales que tendrías que realizar a tu Afore según la edad que tienes actualmente, para poder lograr dicha cifra mensual a los 60 años:

  • A los 25 años: $2,563 pesos
  • A los 30 años: $3,428 pesos
  • A los 35 años: $4,660 pesos
  • A los 40 años: $6,488 pesos
  • A los 45 años: $9,364 pesos
  • A los 50 años: $14,349 pesos
  • A los 55 años: $24,617 pesos
Primer plano de manos de un hombre de la tercera edad depositando una moneda dorada en una alcancía azul en forma de cerdo sobre una mesa de madera.
Recibir una pensión mensual de 20,000 pesos durante 15 años requiere una meticulosa planeación financiera desde la juventud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué las aportaciones voluntarias pueden transformar tu pensión

Como se puede ver, entre las ventajas del ahorro voluntario destacan la flexibilidad para aportar en cualquier momento, la ausencia de montos obligatorios y la posibilidad de generar rendimientos a largo plazo.

Estas características permiten adaptar el ahorro a las circunstancias personales de cada trabajador y reforzar el capital para el retiro.

Ahorrar una suma cercana a los cuatro millones de pesos puede parecer una meta distante, especialmente para quienes apenas inician su vida laboral.

No obstante, la constancia y el aprovechamiento de los intereses compuestos pueden transformar una meta ambiciosa en una realidad viable.

La planificación financiera temprana se convierte así en la diferencia entre una jubilación tranquila y una etapa llena de incertidumbre económica.

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