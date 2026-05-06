México

Nuevo rescate en Tlalpan: localizan a ciudadano perdido en el Ajusco

Las autoridades insisten en extremar precauciones y mantener comunicación constante al visitar áreas naturales del Ajusco

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Las autoridades insisten en extremar precauciones y mantener comunicación constante al visitar áreas naturales del Ajusco. Crédito: SSC
Las autoridades insisten en extremar precauciones y mantener comunicación constante al visitar áreas naturales del Ajusco. Crédito: SSC

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementaron un operativo de búsqueda y rescate en la zona boscosa del Ajusco, en la Alcaldía Tlalpan, que culminó con la localización de una persona extraviada en el Pico del Águila.

Durante tareas de seguridad en la colonia Pueblo de San Miguel Ajusco, los oficiales fueron informados por los operadores del Centro de Comando y Control Sur (C2 Sur), de dos personas extraviadas en el área rústica de la demarcación, por lo que acudieron de inmediato.

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Al llegar, los agentes se entrevistaron con personal de rescate y turismo del albergue alpino, quien informó que, momentos antes, una persona se comunicó con el coordinador del lugar y le informó que su familiar estaba extraviado en la zona.

Ante los reportes, los uniformados iniciaron con las labores de búsqueda pie a tierra, y tras comunicarse con el personal de rescate, el familiar extraviado logró compartir su ubicación geográfica para dar con su paradero.

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Con las precauciones necesarias, el grupo de rescate asistió al hombre para descender por el abrevadero, bajo la supervisión del personal especializado para garantizar la seguridad del ciudadano.

En dicho lugar, los paramédicos del ERUM lo atendieron y lo diagnosticaron con signos vitales estables; enseguida, el ciudadano solicitó a los oficiales que lo acompañaran al cruce del Periférico y la carretera Picacho Ajusco, donde estaba su vehículo.

Tras recibir la ayuda, el hombre agradeció la atención brindada por los elementos de seguridad y salud. Posteriormente, se retiró a su domicilio sin incidentes adicionales.

Cabe mencionar que este no es el primer caso que se presenta en lo que va del año. Apenas a inicios de mes, tres personas —dos hombres y una mujer— también perdieron contacto en la zona boscosa del Ajusco.

Un equipo de al menos 10 personas participó en el rescate. Crédito: SSC
Un equipo de al menos 10 personas participó en el rescate. Crédito: SSC

La Secretaría de Seguridad Ciudadana recibió la alerta desde el C2 Sur e inició la búsqueda en condiciones nocturnas, lo que complica la tarea de los rescatistas. La coordinación entre monitoristas, policías y paramédicos resultó clave para ubicar a los extraviados y garantizar su integridad.

Ante los hechos, las autoridades capitalinas destacaron que la zona del Pico del Águila, una de las más altas de la ciudad, presenta riesgos por su terreno accidentado, vegetación densa y bajas temperaturas. Por esa razón, hizo un llamado a la población de mantener la comunicación y extremar precauciones durante las visitas, ya que el peligro de extravío es recurrente en este entorno natural

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