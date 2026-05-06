México

Las colonias más frescas para vivir en CDMX, Guadalajara y Monterrey en verano

La proximidad a áreas verdes y parques influye en temperaturas hasta 8 °C menores respecto a zonas urbanizadas

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Varias personas caminan por una calle soleada en la Ciudad de México, con edificios coloniales, vehículos y un autobús blanco en un día caluroso.
El clima promedio y las temperaturas registradas en 2026 muestran diferencias notables entre zonas, especialmente durante el verano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las colonias más frescas de CDMX, Guadalajara y Monterrey se distinguen por su microclima, vegetación y localización.

El clima promedio y las temperaturas registradas en 2026 muestran diferencias notables entre zonas, especialmente durante el verano, actualmente el país ha atravesado periodos de olas de calor y frentes fríos durante los meses previos, según datos oficiales y análisis climatológicos.

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Ciudad de México

Vista de calle concurrida en la Ciudad de México bajo el sol; un hombre mayor se refresca mientras una mujer le ofrece agua y folletos junto a una valla publicitaria.
Los registros del Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría del Medio Ambiente local confirman que la zona sur y poniente de la ciudad presentan el clima más templado en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En CDMX, la altitud y la vegetación inciden directamente en la temperatura. Las colonias cercanas a áreas boscosas, como Tlalpan Centro, Jardines del Pedregal, San ángel y partes de Magdalena Contreras (Los Dinamos, San Jerónimo), mantienen temperaturas promedio más frescas en verano, con máximas de 22 a 25 °C y mínimas de 12 a 15 °C.

Las colonias próximas al Bosque de Chapultepec (Polanco, Lomas de Chapultepec) también registran ambientes templados, en contraste con zonas céntricas o industriales donde el efecto “isla de calor” eleva la temperatura.

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En colonias como Coyoacán y Del Valle, la presencia de parques y avenidas arboladas contribuye a mantener el termómetro por debajo de los 28 °C en los picos de calor, mientras que colonias con menos cobertura vegetal, como Centro Histórico o Doctores, pueden alcanzar hasta 32 °C en días extremos.

Los registros del Servicio Meteorológico Nacional y la Secretaría del Medio Ambiente local confirman que la zona sur y poniente de la ciudad presentan el clima más templado en verano.

Guadalajara

Un mapa de México resalta con colores cálidos indicando una ola de calor. A su derecha, un reloj de pared analógico sin números y un calendario mensual con fechas visibles.
El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara destaca que en colonias periféricas del sur —como Zapote del Valle, Chulavista y Santa Cruz del Valle—, el aire frío se acumula y las noches son más frescas, con mínimas que pueden descender a 14 °C en verano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la Zona Metropolitana de Guadalajara, las colonias más frescas se localizan en las periferias y cerca de zonas boscosas o elevaciones.

Barrios como Colinas de San Javier, Jardines Universidad y Puerta de Hierro (Zapopan), así como zonas cercanas al Bosque Los Colomos y la Barranca de Huentitán, mantienen temperaturas veraniegas de 28 a 31 °C como máxima y mínimas de 15 a 18 °C.

El Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara destaca que en colonias periféricas del sur —como Zapote del Valle, Chulavista y Santa Cruz del Valle—, el aire frío se acumula y las noches son más frescas, con mínimas que pueden descender a 14 °C en verano.

En contraste, colonias con alta densidad de concreto y poca vegetación, como Miravalle, Arcos Vallarta y el Centro Tapatío, registran máximas que pueden superar los 38 °C en olas de calor, debido al fenómeno de “islas de calor”

Colonias aledañas a zonas verdes, como Providencia y Chapalita, tienden a mantener condiciones más frescas y agradables durante el día, según los monitoreos de 2026 del IAM y del Instituto Metropolitano de Planeación.

Monterrey

Fotografía compuesta de una mujer adulta mayor caminando por un camino rural verde a la izquierda y un hombre mayor cruzando una calle urbana concurrida a la derecha.
La proximidad a la Sierra Madre Oriental y la presencia de vegetación en parques como Fundidora o La Estanzuela ayudan a moderar el calor extremo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Monterrey, ciudad de clima semiárido y temperaturas elevadas en verano, las colonias más frescas suelen estar en zonas altas o cercanas a parques y áreas naturales.

Obispado, Mitras Centro, Colinas de San Jerónimo y partes de Valle Alto presentan temperaturas ligeramente menores que el promedio urbano, con máximas de 33 a 36 °C y mínimas de 22 a 25 °C durante los meses más calurosos.

La proximidad a la Sierra Madre Oriental y la presencia de vegetación en parques como Fundidora o La Estanzuela ayudan a moderar el calor extremo.

En contraste, colonias densamente urbanizadas y con menor vegetación, como Cumbres y San Nicolás Centro, experimentan máximas que superan regularmente los 38 °C entre mayo y agosto, según reportes diarios del Servicio Meteorológico Nacional.

En suma, dentro de cada ciudad, las colonias cercanas a áreas boscosas, parques y con menor densidad de concreto mantienen temperaturas más frescas, con diferencias de hasta 5 a 8 °C respecto a las zonas más urbanizadas.

La ubicación, altitud y vegetación son los factores principales que definen el microclima de cada colonia, según datos actuales.

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