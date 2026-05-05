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Qué consumir en ayunas para apoyar la limpieza del hígado de forma natural y segura

Las recomendaciones de expertos incluyen opciones naturales que pueden marcar la diferencia en el bienestar matutino y a largo plazo

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Algunas rutinas y bebidas matutinas ayudan a que el cuerpo realice tareas de limpieza y regeneración de manera más eficiente.
Algunas rutinas y bebidas matutinas ayudan a que el cuerpo realice tareas de limpieza y regeneración de manera más eficiente.

El hígado es uno de los órganos clave para mantener el equilibrio del cuerpo, ya que participa en la eliminación de toxinas, la digestión y el metabolismo de nutrientes.

Por eso, cada vez más personas buscan hábitos y alimentos que ayuden a cuidar su salud hepática desde temprano en el día.

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En este sentido, consumir ciertos alimentos y bebidas en ayunas puede favorecer la función del hígado y apoyar sus procesos naturales, siempre que se haga de forma segura y como parte de una alimentación balanceada.

Es por eso que aquí te presentamos algunas opciones recomendadas por especialistas para mejorar la salud del hígado desde la primera comida del día.

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Ilustración digital de un hígado humano de color rojo anaranjado, mostrando múltiples acumulaciones de grasa amarilla sobre su superficie contra un fondo azul
El hígado cumple funciones clave en el metabolismo y la eliminación de toxinas, por lo que su cuidado es fundamental para la salud general. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué consumir en ayunas para apoyar la limpieza del hígado de forma natural y segura

Si bien no existe un alimento milagroso que limpie el hígado de inmediato, sí existen hábitos y opciones que pueden apoyar la salud hepática de manera natural y segura.

Entre lo recomendado por especialistas en nutrición y salud pública para consumir en ayunas y favorecer el buen funcionamiento del hígado destacan los siguientes:

  • Agua simple. Tomar uno o dos vasos de agua al despertar ayuda a activar el metabolismo y favorece la eliminación de toxinas a través de la orina.
  • Frutas frescas. La papaya, la sandía y la toronja son frutas ligeras y ricas en agua que pueden estimular la digestión y aportar antioxidantes.
  • Jugo de limón diluido en agua tibia. Este hábito es común en México y puede ayudar a la digestión, aunque no existen evidencias científicas sólidas de que “desintoxique” el hígado, sí favorece la hidratación y el tránsito intestinal.
  • Avena natural. Consumir avena cocida en agua o leche vegetal aporta fibra que apoya la función digestiva y puede ayudar a reducir el colesterol, lo que beneficia indirectamente al hígado.
  • Té de diente de león o cardo mariano. Estas infusiones son tradicionales en la herbolaria mexicana para apoyar la función hepática. Tómalas sin endulzantes ni mezclas artificiales, y consulta primero con tu médico si tienes alguna condición de salud.
Primer plano de una persona bebiendo un vaso de agua con gas, hielo y una rodaja de limón. Se observa la cara en perfil y el vaso burbujeante.
El jugo de limón diluido en agua tibia ayuda a la hidratación y el tránsito intestinal, complementando una dieta saludable para el hígado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es importante recordar que se debe evita remedios extremos, ayunos prolongados, suplementos sin supervisión médica o “limpiezas” agresivas, ya que pueden dañar el hígado en vez de ayudarlo.

Hábitos que complementan el consumo de alimentos saludables en ayunas para cuidar la salud del hígado

Por su parte, existen algunos hábitos cotidianos que pueden potenciar los beneficios de consumir alimentos saludables en ayunas y contribuir al buen funcionamiento del hígado:

  • Mantenerse hidratado. Tomar agua simple a lo largo del día ayuda al hígado a filtrar toxinas y facilita los procesos metabólicos.
  • Evitar el consumo excesivo de alcohol. El alcohol daña las células hepáticas y puede provocar enfermedades como hígado graso o cirrosis.
  • Reducir el consumo de grasas saturadas y azúcares refinados. Optar por grasas saludables (aguacate, aceite de oliva, nueces) y limitar alimentos ultraprocesados protege al hígado de sobrecargas.
  • Hacer ejercicio de forma regular. La actividad física favorece el metabolismo de grasas y ayuda a prevenir el hígado graso.
  • Dormir bien. El descanso adecuado permite la regeneración celular y el equilibrio hormonal, factores clave para la salud hepática.
  • Evitar la automedicación. Tomar medicamentos sin indicación médica puede sobrecargar o dañar el hígado.
  • Mantener un peso saludable. El sobrepeso y la obesidad incrementan el riesgo de enfermedades hepáticas.
  • No ayunar de forma extrema. Los ayunos prolongados o restrictivos pueden alterar el metabolismo hepático y resultar contraproducentes.

Adoptar estos hábitos junto con una dieta equilibrada apoya la protección y el funcionamiento óptimo del hígado.

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